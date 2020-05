Bon plan : Redmi Note 8 Pro, le prix en chute drastique aux French Days 🔥

Les French Days nous apportent encore quelques belles pĂ©pites ce samedi : le Redmi Note 8 Pro en fait partie. C’est chez le marchand Amazon qu’il faut se tourner pour voir une remise (incroyable) sur cet excellent produit. Inutile de vous rappeler qu’il fait partie du Top 3 des meilleures ventes de smartphones. Avec cette promotion, vous ĂŞtes assurĂ©s d’avoir le meilleur rapport qualitĂ© prix du monde. Il tombe sous les 204 euros au lieu de 249 euros sans remise.

Pour dĂ©couvrir l’offre, voici le lien vers Amazon :

Voir l’offre Amazon

Le Redmi Note 8 Pro avait tout pour ĂŞtre un Ă©norme carton. Le gĂ©ant chinois Xiaomi a bluffĂ© tout le monde avec ce produit dotĂ© d’un excellent rapport qualitĂ© prix Ă la fin 2019. La promotion du moment proposĂ©e par Amazon n’a encore jamais Ă©tĂ© vue, et elle permet d’Ă©conomiser 20% sur l’appareil. Il faudra vraiment ĂŞtre très rapide ce samedi pour espĂ©rer dĂ©crocher cette pĂ©pite pour environ 200 euros.

Pour remettre le Redmi Note 8 Pro dans son contexte, il s’agit du successeur du prĂ©cĂ©dent Redmi Note 7. Ce dernier a Ă©galement Ă©tĂ© un succès mondial avec un rapport qualitĂ© prix ultra-compĂ©titif. Depuis, le Redmi Note 8 Pro a ajoutĂ© aussi quelques fonctionnalitĂ©s et performances techniques qui le rendent parfaitement apte Ă affronter les prochaines annĂ©es.

Xiaomi a vraiment frappĂ© un grand coup avec ce modèle. Pourquoi ? Parce qu’elle voulait faire un exemple pour sa nouvelle gamme Redmi bien distincte. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est rĂ©ussi. Pour ce prix-lĂ , vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’un très bel Ă©cran Full HD+ de 6,53″. Le Redmi Note 8 Pro reprend les codes des smartphones premium avec une petite goute qui vient cacher le capteur selfie Ă l’avant. L’Ă©cran est encore plus beau avec un ratio screen to body de 91%.

Le Redmi Note 8 Pro, un succès amplement mérité

Cette annĂ©e, les French Days auront Ă©tĂ© un niveau au-dessus de toutes les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. Il faut quand mĂŞme reconnaĂ®tre que le gĂ©ant Amazon, qui historiquement ignorait l’opĂ©ration française, a pleinement jouĂ© le jeu. C’est particulièrement le cas sur des « top ventes », Ă l’instar de ce Redmi Note 8 Pro. Tous ceux qui voudront acheter ce tĂ©lĂ©phone auront intĂ©rĂŞt Ă le faire maintenant.

Depuis ce matin, le Redmi Note 8 Pro figure aussi dans le Top 1 des meilleures ventes sur le site marchand. Il faut dire qu’avec quasiment 50€ de remise sur un tĂ©lĂ©phone Ă 250€ (qui est rĂ©putĂ© pour la qualitĂ© de son tarif), l’offre est archi-convaincante. Attention, les stocks sont quand mĂŞme limitĂ©s, et Amazon n’est pas du genre Ă les maintenir très longtemps. Il faudra donc s’empresser de l’acheter ce samedi encore – sous risque de le voir disparaitre.

Sans trop rentrer dans le dĂ©tail, il faut savoir que ce Redmi Note 8 Pro possède tous les Ă©lĂ©ments d’un smartphone milieu de gamme (Ă un prix vraiment très entrĂ©e de gamme). Au delĂ de son Ă©cran, on peut rappeler son quadruple capteur photo Ă l’arrière (avec un capteur principal de 64 MP) ou encore son processeur Helio G90. Ce dernier est plus puissant que le Snapdragon 660 qui Ă©tait dans son prĂ©dĂ©cesseur. Vous n’aurez aucune difficultĂ© Ă faire tourner votre smartphone au max.

Si vous cherchez un smartphone pas trop cher avec une excellente offre photo, le Redmi Note 8 Pro sera un régal. Outre son capteur photo principal, il a également un capteur grand angle, un capteur photo macro et un capteur ToF (qui permet de donner de la profondeur aux images). La structure est similaire à celle de téléphones premium à 1 000€, bien que le traitement et la qualité soient (logiquement) un peu en dessous.

Choisir un excellent rapport qualité / prix

Comme nous l’avons dit plus haut, en prenant ce Redmi Note 8 Pro, vous assurez le rapport qualitĂ© prix. Pour un smartphone entrĂ©e de gamme (avec des caractĂ©ristiques d’un bon milieu de gamme), vous ne trouverez pas mieux en ce moment. Si la remise n’est que de 50€, cela reste un Ă©norme pas en avant pour ce tĂ©lĂ©phone. Il est sorti il y a quelques mois Ă peine, cette offre spĂ©ciale Amazon n’est pas Ă prendre Ă la lĂ©gère.

Alors que les autres marchands n’ont pas de remise sur ce Redmi Note 8 Pro, mieux vaut se dĂ©pĂŞcher. Sur tous les appareils les plus populaires, Amazon limite très volontairement la quantitĂ© d’unitĂ©s disponibles. C’est logique, il ne fait presque aucune marge dessus. Cette offre spĂ©ciale de samedi matin est donc très gĂ©nĂ©reuse, il vaut mieux s’activer pour sĂ©curiser son bien.

Et mĂŞme si vous n’Ă©tiez plus convaincu par le produit après votre achat, vous pouvez toujours le retourner. Amazon vous donne la possibilitĂ© de renvoyer votre Redmi Note 8 Pro sous 30 jours après la livraison. Pendant toute la pĂ©riode, vous avez le droit de changer d’avis et d’exiger un remboursement. Le marchand numĂ©ro 1 en France se montre flexible, vous n’aurez aucun problème pour faire cette procĂ©dure en ligne.

Pour voir cette pĂ©pite de Redmi Note 8 Pro, c’est par ici :

Voir l’offre Amazon