Bon plan : le Redmi Note 9 Pro en chute libre (inédite) sur Amazon 🔥

Le Redmi Note 9 Pro est un téléphone entrée de gamme présenté par Xiaomi au printemps dernier. Il se dote de certaines spécificités plutôt propres au milieu de gamme qui lui confèrent un excellent rapport qualité prix sur le marché des téléphones. Même lors du Prime Day, il était dans le Top 3 des meilleures ventes sur Amazon. Par chance,, son prix vient de chuter à 199€ au lieu de 299€ en ce dimanche.

Pour voir cette offre sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

Le rapport qualitĂ©-prix du Redmi Note 9 Pro Ă©tait dĂ©jĂ très compĂ©titif avec cette remise sur Amazon. Autant dire que cette promotion fait chuter drastiquement son prix. Il faut le dire, les exemplaires du smartphone profitant d’un tarif de 199 euros ne vont pas rester disponibles très longtemps. Les volumes de vente du tĂ©lĂ©phone sont gigantesques en temps normal, alors autant dire que l’offre Ă©clair va disparaitre très rapidement.

Si vous n’avez pas le temps de prendre le Redmi Note 9 Pro avant les ruptures de stock, vous pouvez vous tourner du cĂ´tĂ© du reste de la gamme de Xiaomi. Il y a aussi des deals sur ces modèles chez Amazon :

Sans s’Ă©taler sur les fiches techniques des smartphones, il faut prĂ©ciser que le Redmi Note 9S est un peu moins performant que la version Pro sur l’offre photo. Il se dote d’un capteur arrière de 48 Mpx et d’un capteur frontal de 16 Mpx, lĂ oĂą la dĂ©clinaison 9 Pro a le droit Ă un capteur principal de 48 Mpx pour une camĂ©ra avant de 32 Mpx. Le modèle le plus accessible n’a pas droit au NFC, tandis que le Redmi Note 9 est un modèle simplifiĂ© avec un Ă©cran plus petit. Pour ce qui est des prix, la gamme a l’avantage de convenir Ă presque tous les budgets.

Quelles sont les forces du Redmi Note 9 Pro ?

Évidemment, il est difficile de comparer un Redmi Note 9 Pro avec un iPhone 12. L’intĂ©rĂŞt du premier smartphone tient surtout dans le fait qu’il est parmi les meilleurs de sa catĂ©gorie. CĂ´tĂ© spĂ©cificitĂ©s techniques, il profite d’un Ă©cran LCD de 6,67″ avec une minuscule encoche en forme de bulle qui accueille la camĂ©ra avant. Grâce Ă celle-ci, le tĂ©lĂ©phone a un excellent ratio Ă©cran-corps de 84%, tandis que le Gorilla Glass 5 permet de vous Ă©viter un maximum de rayures.

L’offre photo n’est pas en reste non plus avec le Redmi Note 9 Pro, c’est d’ailleurs bien un des points qui fait de lui un des meilleurs tĂ©lĂ©phones de son segment. On retrouve un capteur principal de 64 Mpx qui avec un capteur ultra grand-angle, un capteur macro et un capteur de profondeur. Ce module photo s’accompagne de la possibilitĂ© d’enregistrer des vidĂ©os 4K. Si on peut reprocher les 64 Go du tĂ©lĂ©phone, sachez qu’il est tout Ă fait possible d’ajouter des cartes micros SD —en plus de deux nano-SIM, pour stocker davantage de donnĂ©es.

Le Redmi Note 9 Pro est aussi au top de sa catĂ©gorie niveau puissance. Il a droit Ă une puce Qualcomm Snapdragon 720G, soit le mĂŞme processeur que le dernier Realme 7 Pro. De quoi Ă©viter les temps de latence et faire tourner tous vos jeux sur mobile. L’autonomie est aussi Ă la hauteur avec une batterie de 5 020 mAh qui permet de tenir deux jours en utilisation de base. Xiaomi fournit aussi un chargeur rapide de 33 W pour offrir le meilleur confort possible aux utilisateurs.

C’est un plaisir de voir cette promotion sur le Redmi Note 9 Pro chez Amazon. Ce tĂ©lĂ©phone est un excellent milieu de gamme qui est largement dans le haut du panier de sa catĂ©gorie. Il est Ă la hauteur sans en faire trop, ce qui saura vous satisfaire en plus de contenter votre portefeuille. Ă€ 199 euros, c’est une vraie aubaine pour un tĂ©lĂ©phone aussi rĂ©cent. Si vous hĂ©sitez, il faut mieux passer le cap pour profiter des 100 euros de rĂ©duction sur le site marchand.

Amazon met Ă l’honneur le gĂ©ant Xiaomi

Xiaomi fait partie des meilleurs vendeurs sur Amazon. Et pour cause, la marque se positionne sur tous les segments sans jamais proposer des smartphones hors de prix. Sur la plateforme marchande, on voit ses Redmi Note 9 Pro, 9S, 9S, mais aussi ses Mi Note 10. Par ailleurs, la marque prĂ©sentait les Mi 10 et Mi 10 Pro pour s’attaquer au segment haut de gamme. Ils se vendent logiquement un peu moins bien, car ils sont plus onĂ©reux, mais Xiaomi peut largement compter sur les ventes Ă©normes de ses entrĂ©es et milieux de gamme.

Si vous n’ĂŞtes pas connaisseur de Xiaomi et de son Redmi Note 9 Pro, vous pouvez comptez sur le filet de sĂ©curitĂ© Amazon. Le marchand permet Ă ses utilisateurs de profiter d’un dĂ©lai de rĂ©traction qui s’Ă©tale jusqu’au 31 janvier 2021. C’est une pĂ©riode « satisfait ou remboursĂ© » qui vous permet de retourner le tĂ©lĂ©phone quand vous le souhaitez dans cette limite de temps. Cela dit, on ne doute pas que la qualitĂ© du modèle vous surprenne.

Le Redmi Note 9 Pro est garanti deux ans par Xiaomi, de quoi être tranquille pendant un moment. Cette garantie concerne uniquement les modèles neufs, comme ceux mis en avant par cette offre flash chez Amazon. En cas de souci, vous pouvez aisément vous tourner vers le support client afin de trouver une solution ou de changer de modèle.

Depuis le Prime Day il y a quelques jours, Amazon nous dévoile de belles surprises. Toutes les marques de smartphones ont droit à de belles remises, que ce soit Xiaomi, Samsung, Huawei ou Apple. Tous les fabricants sont concernés par des deals inédits, pour le grand plaisir du public. Du côté de Xiaomi, les promotions atteignent parfois 40% même sur des smartphones récents.

Pour en savoir plus sur le Redmi Note 9 Pro, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon