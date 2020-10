Bon plan : le Redmi Note 9 Pro est en (grosse) chute sur Amazon 🔥

OfficialisĂ© au printemps 2020, le Redmi Note 9 Pro se prĂ©sente comme un excellent smartphone entrĂ©e de gamme. Il s’est rapidement fait une place parmi les meilleurs tĂ©lĂ©phones de sa catĂ©gorie. Et pour cause, Xiaomi a pour habitude de prĂ©senter des appareils dont le rapport qualitĂ©-prix est excellent, ce modèle ne fait pas exception. Il est encore plus intĂ©ressant avec ce deal flash qui fait chuter son prix de 299 euros au lieu de 236 euros seulement sur Amazon.

Le Redmi Note 9 Pro se prĂ©sente comme un smartphone entrĂ©e de gamme. Son gros avantage tient pourtant dans le fait qu’il emprunte certaines caractĂ©ristiques des modèles milieu de gamme. En somme, il a droit Ă une belle fiche technique Ă un tarif qui reste accessible Ă de nombreux utilisateurs, ce qui justifie largement son succès sur un marchĂ© très compĂ©titif. Depuis sa sortie en mai, il se positionne dans le Top 3 des meilleures ventes de smartphones sur Amazon. Autant dire que le rapport qualitĂ©-prix du tĂ©lĂ©phone est encore amĂ©liorĂ© avec l’excellent deal du marchand.

Dans le cadre de cette vente flash sur Amazon, les Redmi Note 9 et Note 9S sont aussi concernĂ©s par une belle baisse de prix. Ils se placent dans la mĂŞme gamme que l’excellent modèle de Xiaomi, mais ils sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant un peu moins performants, ce qui justifie un prix plus bas. Le Redmi Note 9 Pro saura vous faire profiter de la puissance nĂ©cessaire pour un usage quotidien en plus d’une qualitĂ© photo mise en avant par le quadruple module photo sur le dos de l’appareil.

Le Redmi Note 9 Pro Ă moins de 250 euros

Hors promotion, le Redmi Note 9 Pro coĂ»te 300 euros —que ce soit sur Amazon ou ailleurs. Grâce au deal du marchand en ligne, il passe sous la barre symbolique des 240 euros, soit une belle remise de presque -25%. Ce tĂ©lĂ©phone est une star sur le marchĂ© des entrĂ©es de gamme, une place qui s’explique par le fait que peu de rivaux de Xiaomi sont capables de faire aussi bien dans le secteur. La marque a pour habitude de proposer des tĂ©lĂ©phones accessibles sans mettre de cĂ´tĂ© la fiche technique.

On le redit, Xiaomi aime casser les habitudes du marchĂ© et des diffĂ©rentes gammes prĂ©sentes sur ce dernier. Le Redmi Note 9 Pro est encore une preuve que le constructeur fait fort sans proposer un tĂ©lĂ©phone trop cher. Il prend beaucoup de place sur le segment des entrĂ©es de gamme, laissant Ă peine quelques miettes Ă des concurrents comme le Huawei P30 Lite, un tĂ©lĂ©phone sĂ©duisant mais prĂ©sentĂ© il y a plus d’un an.

Le Redmi Note 9 Pro en promo sur Amazon profite d’une fiche technique compĂ©titive pour sa catĂ©gorie. Il se dote d’un bel Ă©cran LCD de 6,7 pouces —soit une dalle similaire Ă l’iPhone 11 qui a optĂ© pour le LCD plutĂ´t que pour l’OLED. On note aussi que Xiaomi a intĂ©grĂ© la camĂ©ra avant dans une minuscule encoche directement dans l’Ă©cran. C’est une excellente technique pour gagner de la place et offrir aux utilisateurs un beau ratio Ă©cran/corps, sachant qu’elle est habituellement l’apanage de smartphones plus haut de gamme que le modèle de Xiaomi. Le design et les finitions se veulent basiques et efficaces.

C’est avec l’offre photo que le Redmi Note 9 Pro mis en avant par Amazon fait fort. Difficile de ne pas voir le quadruple module photo placĂ© au dos de l’appareil. SituĂ© au centre du smartphone, il possède un capteur principal de 64 Mpx, d’un grand-angle 8 Mpx, d’un capteur macro 5 Mpx et d’un capteur de profondeur (ToF) de 2 Mpx. Une fois de plus, ce type de modules est habituellement rĂ©servĂ© Ă des tĂ©lĂ©phones plus haut de gamme, ce qui justifie le fait qu’il est au-dessus de sa catĂ©gorie.

Amazon baisse le prix du Redmi Note 9 Pro

Le Redmi Note 9 Pro dispose d’un très bon rapport qualitĂ©-prix encore renforcĂ© par cette offre signĂ©e Amazon. Le marchand en ligne n’a pas attendu son cĂ©lèbre Prime Day qui aura lieu la semaine prochaine pour faire tomber drastiquement le prix de ce smartphone signĂ© Xiaomi. On peut dĂ©jĂ affirmer que cette offre flash va attirer du monde.

C’est dĂ©jĂ le cas hors promotion puisque le smartphone se place dans les meilleures ventes sur la plateforme en ligne, cela risque d’ĂŞtre exponentiel pendant les quelques heures oĂą le deal va rester disponible. Amazon restreint toujours les stocks disponibles et les ruptures peuvent arriver très vite chez le marchand en ligne. Surtout avec des produits aussi populaires que le Redmi Note 9 Pro.

Choisir le Redmi Note 9 Pro sur Amazon, c’est aussi avoir droit Ă quelques petits avantages supplĂ©mentaires. Il y a le prix, mais pas seulement. Le marchand en ligne vous propose d’essayer le tĂ©lĂ©phone depuis chez vous pendant 30 jours. Vous avez ainsi la possibilitĂ© d’essayer le smartphone tranquillement et de le renvoyer durant la pĂ©riode si vous n’ĂŞtes pas satisfait. Le tout sans justificatif ni frais en plus, le retour Ă©tant pris en charge par le marchand. De quoi ĂŞtre tranquille pour vous approprier l’appareil tranquillement avant de prendre une dĂ©cision plus dĂ©finitive.

Nous avons Ă©voquĂ© une petite partie de la fiche technique du Redmi Note 9 Pro, mais le reste de celle-ci est tout aussi attractif. Quand au reste de la gamme, il s’agit de smartphones moins onĂ©reux, car un peu moins puissants. Si votre budget est un peu limite, ils sauront parfaitement convenir Ă un usage au quotidien —au mĂŞme titre que la dĂ©clinaison Pro. Sinon, vous pouvez vous tourner vers le Mi Note 10 est aussi en promo sur Amazon et passe en dessous des 400 euros.

Avec ce deal dĂ©voilĂ© par Amazon ce week-end, le Redmi Note 9 Pro profite d’une remise qui atteint presque les -25%. Autant dire qu’il va falloir ĂŞtre rapide, car les utilisateurs vont tous vouloir en profiter avant les ruptures.

