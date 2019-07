Bon Plan : remise de -65% sur les SSD Samsung sur Amazon 🔥

Amazon s’Ă©tait quelque peu rĂ©servĂ© pendant le dĂ©but des soldes, et on comprend mieux pourquoi. En ce dĂ©but de Prime Day, le gĂ©ant du e-commerce multiplie les offres très agressives sur des produits tech populaires. C’est aussi le cas pour le stockage disponible, et particulièrement les SSD de chez Samsung, qui sont proposĂ©s aujourd’hui Ă un prix qui va en faire craquer beaucoup – sous condition qu’il y ait encore du stock.

Mon petit chouchou est le Samsung T5, qui est minuscule et parfait pour voyager et y ajouter ses rush vidĂ©o ou photo. Le modèle avec une capacitĂ© de stockage de 1 To est bradĂ© aujourd’hui, son prix chutant de 419€ Ă 149€, soit 65% de rĂ©duction. On a l’habitude de voir ce modèle spĂ©cifique osciller entre 179€ et 199€ pendant des ventes flash chez le marchand, mais cette offre Ă 149€ propose un rapport qualitĂ©-prix imbattable. Étant donnĂ© la qualitĂ© de l’offre, elle ne devrait pas rester longtemps en ligne. Mais ce n’est pas la seule promotion sur les SSD Samsung du jour.

SSD interne ou externe ? À vous de choisir chez Samsung

En plus du T5, deux autres modèles de SSD Samsung sont en très forte rĂ©duction pour ce Prime Day, et il sont internes. Le Samsung EVO 860 en 1 et 2 To a aussi le droit Ă des prix cassĂ©s. Ils sont moins chers que le T5 car destinĂ© Ă prendre place dans un ordinateur ou Mac (les anciens modèles). En y ajoutant une nappe SATA, vous gagnez en espace de stockage sur votre machine, mais surtout en vitesse, en passant d’un disque dur plateau Ă un SSD. Vous pouvez aussi l’utiliser en tant que disque dur externe, en ajoutant un simple boĂ®tier additionnel. Mais LE deal du jour sur les SSD internes, c’est du cĂ´tĂ© de Crucial que ça se passe avec le modèle 1 To Ă 75€ seulement 🔥. Si vous cherchez un SSD interne, nous vous conseillons d’opter pour l’offre Crucial Ă la place de celle de Samsung, pour l’externe le Samsung T5 est la meilleure offre de ce Prime Day.

Il y en a donc pour tout le monde si vous voulez étendre votre stockage ou acheter un SSD externe pour ce Prime Day sur Amazon. Le Samsung T5 semble être une offre vraiment immanquable, avec ces 50 grammes sur la balance, des dimensions minuscules (74 x 57.3 x 10.5 mm) et un port USB-C qui le rend compatible avec les machines modèles sans avoir à multiplier les dongles.

Attention, les offres du Prime Day ne sont rĂ©servĂ©es qu’aux membres Prime, pas de panique si vous ne l’ĂŞtes pas encore, vous bĂ©nĂ©ficiez de 30 jours d’essai gratuit, de quoi bien profiter de ces deux jours de folie. Pour voir toutes les offres sur les SSD Samsung, c’est par ici :

Profiter de l’offre SSD