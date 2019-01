Bon Plan : réglez vos problèmes Wi-Fi avec Orbi à 187€ au lieu de 249€

Orbi est un système Wi-Fi Mesh ultra performant, mais surtout simple à installer. Le modèle en promo est le RBK20 et propose une base + un satellite, capable de couvrir jusqu’à 250m2. Je l’utilise personnellement à la maison, et sa mise en place à mis fin à tous mes problèmes Wi-Fi, pour la plupart dus à l’épaisseur du mur.

Cette version du Netgear Orbi utilise le Wi-Fi triband et atteint les 2,2 Gbit/s de débit. Petit bonus, le système de contrôle parental Circle (le leader mondial) est directement intégré. La configuration est très simple, il suffit de télécharger l’application Orbi, de brancher la base en ethernet à votre routeur, puis de suivre les instructions. Vous aurez ensuite accès en un coup d’oeil à l’intégralité des appareils connectés, aux paramètres Wi-Fi et au contrôle parental. L’application permet également de créer un réseau Wi-Fi invité en quelques secondes.

Pour résumer, la gamme Orbi chez Netgear vous permet facilement et sans connaissance de régler vos problèmes de réseau à la maison ou au travail en quelques secondes. Si vous hésitez, je vous conseille de commander, tester et retourner le produit s’il ne vous convient pas, les retours étant gratuits sur Amazon. L’offre est une vente flash et se termine ce soir à minuit.

Profiter de l’offre