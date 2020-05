Bon Plan : le Roborock H6 en vente flash pour son lancement sur Amazon

Si l’on devait résumer le Roborock H6 en un mot, ce serait efficacité. Cet aspirateur-balai a été présenté au CES en début d’année, et débarque enfin sur le marché pour faire trembler Dyson.

Alors qu’il n’est commercialisé que depuis quelques heures, une offre spéciale de lancement vous permet d’économiser 60€ chez Amazon. Les quantités sont limitées, soyez donc rapides si vous voulez en profiter.

L’offre sur Amazon peut expirer d’un moment à l’autre, mais Roborock propose la même réduction chez Geekbuying. Ce sont les deux revendeurs sélectionnés par la marque pour le lancement du H6.

Le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie

Sur le marché des aspirateurs-balais, difficile de ne pas noter la présence de Dyson. Comme c’était le cas face à iRobot sur le marché des aspirateurs robots, Roborock débarque en outsider, avec un produit dont le rapport qualité-prix est bien plus intéressant.

La première force de Roborock, c’est le placement tarifaire. Lancé à 339€ grâce à la promotion du jour, il est donc 300€ moins cher que le dernier venu de son concurrent, tout en étant meilleur sur plusieurs aspects.

Roborock propose un pack complet avec tous les accessoires, pour 339€, vous avez donc le nécessaire pour nettoyer toutes les surfaces.

Des caractéristiques techniques haut de gamme

Avant de parler de puissance d’aspiration, le plus important sur un aspirateur-balai, c’est l’autonomie. Le Roborock H6 est très performant à ce niveau-là, avec une longévité de 90 minutes en mode Eco, et 10 minutes en mode Max, pour les zones très difficiles comme l’aspiration d’un matelas. Le mode standard qui se situe entre les deux est idéal. Roborock a travaillé pendant 3 ans à la création du H6, et est le premier fabricant à proposer une batterie LiPo.

Autre atout du H6, il est ultra léger avec 1,4kg sur la balance, ce qui est très pratique quand vous nettoyer des surfaces en hauteur. Le niveau d’aspiration est aussi très bon avec 150AW, mais il est tout de même silencieux avec 72 dB. Le Roborock H6 embarque un système de 5 filtres combinés avec un filtre HEPA, capable de capturer 99,97%, dont le pollen, les poils d’animaux et les acariens, ce qui est un vrai plus pour les personnes allergiques.

L’utilisation du Roborock H6 est très simple. Vous avez un écran qui vous indique le mode d’aspiration, et l’autonomie restante. Vous pouvez choisir de laisser votre doigt sur la détente, ou d’utiliser le bouton latéral pour verrouiller l’aspiration. Nettoyer le Roborock H6 est aussi un jeu d’enfant. En une pression sur un bouton, le bac à poussière s’ouvre pour vider les déchets à la poubelle. Chaque filtre peut être retiré pour être lavé ou remplacé.

Tous les accessoires sont livrés dans le pack de base

Chez Roborock, on mise sur la simplicité. En achetant le pack de base du Roborock H6, vous avez droit à tous les accessoires indispensables. En plus de l’aspirateur en lui-même et son alimentation, on retrouve dans la boîte une mini brosse motorisée, une brosse à tapis, une brosse pour sols, une brosse à poussière, un tuyau, un tube flexible, un bâton et la station de charge.

Il permet donc de nettoyer toutes les surfaces, du sol aux tissus en passant par le plafond, les matelas ou la voiture. Le dock de chargement est très utile, car il permet de stocker chaque accessoire au même endroit.

Cette offre de lancement sur le Roborock H6 chez Amazon et Geekbuying n’est valable que pendant une semaine, et dans la limite des stocks disponibles. Comme toujours avec Amazon, vous bénéfiez d’un mois pour tester le produit et le renvoyer, mais difficile de trouver un défaut au Roborock H6…

Si vous avez envie de connaitre toutes les caractéristiques techniques du Roborock H6, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée du site officiel.