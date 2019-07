Bon Plan Running : 50% de réduction sur les montres GPS Garmin 🔥

Adeptes de course Ă pied, ce bon plan est fait pour vous. Jusqu’Ă ce soir minuit (ou Ă©coulement des stocks) la majeure partie de la gamme de montres connectĂ©es GPS Garmin est en très forte promotion sur Amazon.

Il y a en as pour tous les niveaux, du runner débutant au ultra-trailers. Voici les bons plans Garmin du jour pour ce Prime Day :

Les bons plans Garmin du Prime Day (fin Ă 23h59)

Toutes les offres Garmin

Des montres GPS Garmin pour tous les niveaux

Deux choses importantes Ă savoir avant toute chose. Les montres Garmin sont en rĂ©duction pour le Prime Day et donc uniquement pour les membres Amazon Prime. Si vous n’ĂŞtes pas participant au programme, le marchand propose 30 jours d’essai gratuit, et vous pouvez rĂ©silier Ă tout moment sans prĂ©avis.

Deuxième chose, encore plus importante, ces prix expirent Ă minuit, soyez donc rapides si vous voulez en profiter. Pour les runners dĂ©butants, les Forerunner 35, mais surtout 235 font largement l’affaire grâce Ă leur suivi GPS. Si vous attendez plus de votre montre vous avez le choix dans la gamme, mais trois modèles se dĂ©tachent

Pour les sportifs : Vivoactive 3, FĂ©nix 5 ou Forerunner 735XT

La Garmin Vivoactive 3 propose tout ce qu’on l’on peut attendre d’une montre pour le sport et son Ă©cran tactile en fait une smartwatch particulièrement intĂ©ressante. Elle est surtout la montre qui passe le mieux au quotidien, et qui a le look le moins sportif, ce qui est un point fort. Par contre par rapport aux FĂ©nix 5 et 735XT, l’autonomie est moins intĂ©ressante, avec 7 jours au compteur. Le modèle Vivoactive 3 Music a la particularitĂ© d’embarquer Spotify, et de pouvoir ĂŞtre couplĂ©e avec un casque sans-fil.

La Forerunner 735XT a absolument tout ce que l’on peut attendre d’une montre GPS, et se destine aux sportifs aguerris. Elle dispose de 11 jours d’autonomie et c’est assurĂ©ment un excellent choix. La FĂ©nix 5 va encore plus loin dans le suivi, et dispose de 2 semaines d’autonomie. C’est qui se fait de mieux aujourd’hui sur le marchĂ©.

Toutes les ventes flash Garmin pour Prime Day se terminent Ă minuit, soyez rapide si vous voulez en profiter.

Toutes les offres Garmin