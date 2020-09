Bon plan : Samsung casse (déjà) les prix du Galaxy S20 sur son site 🔥

Cette année, Samsung se montre grandiose pour la rentrée. La marque premium coréenne termine ce week-end ses plus belles promotions sur les Galaxy S20, S10 et Note 10. Si vous cherchez un smartphone premium, c’est le week-end pour faire de belles affaires.

On a rarement (voire jamais) vu des offres aussi compétitives sur les Samsung Galaxy S20. Alors qu’ils sont sortis en mars dernier, le fabricant a décidé d’offrir une remise très généreuse sur toute la gamme. Ils perdent chacun 160€, viennent avec les Galaxy Buds+ offerts (valeur : 169€) et bénéficient d’un bonus de reprise de 100€. Bref, cette opération est un carton monumental.

Voici toutes les offres en cours sur le site officiel de Samsung :

S’il fallait vous recommander un smartphone parmi la gamme de Galaxy premium, c’est bien le Galaxy S20 que nous vous conseillerons. En effet, il appartient à la dernière génération du fabricant (celle qui a enchainé sur le Note 20, qui est plus grand et qui a un stylet). Au final, le Galaxy S20 est le plus premium des appareils, et il bénéficie d’une offre incroyable en ce moment.

Attention, cette offre prend fin le dimanche 13 septembre à minuit.

Pourquoi prendre le Samsung Galaxy S20 ?

Ce week-end, Samsung vous donne une belle occasion de sauter sur le Galaxy S20. En effet, ce smartphone premium de l’année 2020 bénéficie de 3 bonus qui viennent se cumuler. Tout d’abord, vous bénéficiez de 160€ de remise immédiate sur le produit. Par exemple, le Galaxy S20 classique en 128 Go passe donc à 749€ au lieu de 909€ (20% de remise).

En plus de ça, Samsung vous offre ses Galaxy Buds+, ses écouteurs sans fil d’une valeur de 169€. Enfin, si vous rendez votre ancien appareil, vous toucherez 100€ de bonus reprise en plus du montant de la reprise de base. Au final, pour l’achat d’un Samsung Galaxy S20, vous pouvez donc obtenir un cadeau de 160€ + 169€ + 100€ = 429€. Si on le rapporte au coût total du smartphone, c’est quasiment 50% de réduction. Ces offres sont également disponibles sur le Galaxy S20+ et le S20 Ultra, qui voit son prix chuter sous les 1 200€.

Sans trop rentrer dans le détail des caractéristiques techniques des produits, voici ce qu’il faut savoir. Samsung est une référence pour les écrans, et il le prouve encore sur ces Galaxy S20, Note 20 – et sur les S10. Pour la nouvelle gamme de S20, on retrouve un écran OLED de respectivement 6,2″, 6,7″ et 6,9″ selon le modèle choisi. Ils ont tous un taux de rafraichissement de 120 Hz (le maximum disponible aujourd’hui), vous n’aurez donc aucune latence.

Samsung est aussi un cran devant tous ses concurrents sur la photo. Par exemple, son Galaxy S20 classique vient avec un triple capteur photo sur le dos qui prend des clichés magnifiques en environnement clair et obscur. Si vous voulez faire des photos de nuit, le coréen sera le meilleur choix. Les Galaxy S20+ et S20 Ultra qui sont plus chers ont quant à eux 4 modules photos à l’arrière.

Voici notre test en vidéo du Galaxy S20 Ultra :

Samsung s’est également développé sur la location de smartphones, et son offre actuelle est aussi très agressive. Si vous voulez changer souvent de téléphone, c’est un bon moyen de ne pas payer trop cher. Son service UP2YOU est compétitif au niveau de l’offre. Par exemple, vous pouvez avoir le Samsung Galaxy S20 au prix de 119€ initialement, puis régler 31€ pendant 24 mois. Dans le cadre de cette offre, Samsung offre également les Buds+ et 100€ de bonus de reprise.

Pour découvrir les offres sur les Galaxy S20, c’est par ici :

Les Galaxy S10, la bonne alternative ?

Les Samsung Galaxy S10 appartiennent à la génération 2019 des smartphones de la marque. Ils restent toujours très populaires en 2020, et leur baisse de prix fait qu’ils sont très compétitifs en matière de rapport qualité prix. Dans le cadre de son deal « Back To Uni », Samsung offre 210€ de réduction sur cette gamme de smartphones.

Au final, vous pouvez donc acheter un Samsung Galaxy S10 avec 128 Go de stockage pour seulement 549€ (au lieu de 759€), ce qui est assez génial. Il en va de même pour le Galaxy S10+ qui est en réduction de 210€. En revanche, le modèle le plus basique de la gamme, le Galaxy S10e, n’est pas éligible à l’offre. Il n’est d’ailleurs plus disponible sur le site officiel du fabricant.

Que ce soit l’offre sur le Samsung Galaxy S20 ou celle sur le S10, elles ont toutes la même expiration. Il faudra acheter ces appareils avant ce dimanche soir (demain) sans quoi l’offre aura expiré. Le coréen a décidé de lancer cette vague de promotions de manière éclair sur ce week-end, il ne faudra surtout pas le regretter. Il est peu probable que l’on puisse en voir des aussi convaincantes d’ici à la fin de l’année.

Pour en savoir plus sur la gamme de Galaxy S10, c’est par ici :

Le Galaxy Note 20 bénéficie aussi d’un avantage

Samsung a officialisé au début du mois d’août ses derniers Galaxy Note 20. Ils reprennent les caractéristiques des S20 pour les adapter, en version pro. On retrouve un écran plus large, une batterie légèrement plus performante et surtout le S-Pen (stylet). La gamme de téléphones est simplifiée puisqu’elle comprend le Note 20, Note 20 5G et le Note 20 Ultra.

S’ils n’offrent pas de réduction comme le Samsung Galaxy S20, la gamme de Note 20 possède d’autres avantages. On retrouve aussi les 100€ de bonus de reprise, mais également la garantie Samsung Care+ incluse. D’une valeur de 149€, elle permet d’avoir une garantie sur son smartphone durant 2 ans. Pour l’activer, il faudra utiliser le code SCN20 avant le 30 décembre.

Que ce soit sur le Samsung Galaxy S20, S10 ou les Note 20, il faudra vraiment regarder les offres avant demain soir. Si vous arrivez trop tard, elles auront disparu. Par ailleurs, Samsung explique que tous ces deals sont conditionnés par le stock disponible. A tout moment, ils peuvent arriver à bout de stock.

