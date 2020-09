Bon plan : Samsung casse le prix des Galaxy S20 sur le site officiel 🔥

Samsung fĂŞte la rentrĂ©e avec une opĂ©ration spĂ©ciale « Back to School » très gĂ©nĂ©reuse. Ce week-end, la marque corĂ©enne propose de belles promotions sur ses Galaxy S10 et S20, deux gammes de smartphones premium dont la rĂ©putation n’est plus Ă faire.

Disponibles sur le site officiel du constructeur, les remises se finissent dĂ©jĂ ce dimanche (6 septembre) au soir. Il faut faire vite : on n’a jamais vu une telle offre sur les Galaxy S20 de Samsung. Vous pouvez faire une Ă©conomie de 160€ sur les derniers tĂ©lĂ©phones avec en prime, les Ă©couteurs Galaxy Buds+ offerts.

Ci-dessous les deux offres en cours ce week-end :

Pour voir toutes les offres en cours, c’est ici :

DĂ©couvrir les offres Samsung

Quelles qualités pour ces Samsung Galaxy S20 ?

Les Samsung Galaxy S10 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s au MWC de Barcelone dĂ©but 2019. En mars 2020, le constructeur a prĂ©sentĂ© les dignes successeurs de ces trois modèles avec sa nouvelle gamme Galaxy S20. Une fois de plus, il s’agit de smartphones haut de gamme, sachant que les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ont la possibilitĂ© d’ĂŞtre compatibles avec la 5G. C’est en option (100€) mais c’est dĂ©jà ça puisque ça n’est pas encore le cas des derniers iPhone par exemple.

Une fois de plus, Samsung a misĂ© sur la qualitĂ© des Ă©crans, l’un de ses gros atouts. Les Galaxy S20 profitent tous d’Ă©crans OLED pour un taux de rafraichissement de 120 Hz. Les S20, S20+ et S20 Ultra ont droit Ă une diagonale respective de 6,2″, 6,7″ et 6,9″, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir d’un bel Ă©cran. Cette fois-ci, celui-ci est standard plutĂ´t qu’incurvĂ©, comme c’Ă©tait le cas avec d’autres modèles plus vieux.

Si vous voulez en voir un peu plus, vous pouvez voir notre test du Galaxy S20 Ultra :

Ă€ l’occasion de ce test, nous avons eu la possibilitĂ© de nous pencher sur la qualitĂ© de la photo des Samsung Galaxy S20 et de la comparer avec celle de la gamme des iPhone 11. Autant prĂ©venir tout de suite, l’iPhone 11 Pro Max n’est pas Ă la hauteur de son rival, surtout sur le mode nuit. Le Samsung Galaxy S20 profite d’un triple module photo, lĂ oĂą les Samsung S20+ et S20 Ultra intègrent mĂŞme un quadruple module photo.

Pour rentrer dans les dĂ©tails de l’opĂ©ration « Back to School » de Samsung, la marque propose 160 euros de remise immĂ©diate sur les Galaxy S20, peu importe le modèle de la gamme. Vous avez aussi droit Ă une paire d’Ă©couteurs Bluetooth Galaxy Buds+ si vous optez pour le S20, S20+ ou S20 Ultra. A cela, vous pouvez aussi dĂ©crocher un bonus Ă la reprise (de votre ancien smartphone) allant jusqu’Ă 100 euros. Bref, l’Ă©conomie est assez colossale, surtout pour un smartphone qui est sorti il y a quelques mois.

Pour ceux qui veulent échelonner le paiement de leur nouveau Samsung Galaxy S20 (ou S10), le coréen propose sur son site la possibilité de les louer avec son service UP2. Là encore, il y a une possibilité de faire une économie en plus grâce à une offre spéciale pour la rentrée. Elles expirent aussi ce dimanche, il ne reste donc plus que quelques heures pour en profiter.

Pour afficher les offres sur les Samsung S20 et S10, c’est ici :

DĂ©couvrir les offres Samsung

Les Galaxy S10 aussi en promotion sur Samsung

Si les Samsung Galaxy S20 sont logiquement plus performants que leurs prĂ©dĂ©cesseurs, les Galaxy S10 affichent aussi des caractĂ©ristiques premium. MĂŞme s’ils ont un peu plus d’un an, les S10 et S10+ sont des appareils excellents qui plaisent toujours autant. En plus, leur rapport qualitĂ©-prix s’est pas mal s’amĂ©liorĂ© via une baisse de prix Ă la sortie des nouveaux modèles de smartphones. Autrement dit, avec l’offre actuelle en prime, vous pouvez accĂ©der au haut de gamme mĂŞme avec un budget un peu plus restreint.

Jusqu’au 6 septembre, Samsung offre 210 euros de remise immĂ©diate sur les Galaxy S10 et S10+. Plus compact, le S10e est le seul modèle de la gamme qui n’est pas concernĂ© par l’offre. Avec ces rĂ©ductions choc, le Samsung Galaxy S10 tombe Ă tout juste 549 euros, lĂ oĂą il coĂ»tait encore Ă 909 euros au moment de sa sortie. La marque vous offre aussi 20 euros de rĂ©duction sur les Ă©couteurs Galaxy Buds ce week-end.

Voir la gamme Galaxy S10

Un petit bonus pour les nouveaux Note 20

Samsung fait baisser les tarifs des gammes Galaxy S10 et S20, rendant ces smartphones premium encore plus attractifs. La marque a aussi officialisé le Galaxy Note 20 il y a peu. Une fois de plus, la gamme se compose de trois modèles : Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G et Galaxy Note 20 Ultra 5G. Ils reprennent les standards des S20, mais ils rajoutent notamment un stylet et un écran plus grand.

Si vous choisissez un de ces modèles, la marque vous propose jusqu’Ă 100 euros de bonus Ă la reprise ainsi que l’assurance Samsung Care+ 2 ans offerte (via une remise de 149 euros grâce au code SCN20). Au final, vous pouvez donc avoir un rĂ©el intĂ©rĂŞt Ă partir maintenant sur ces Samsung Galaxy Note 20.

Dans tous les cas, quel que soit le smartphone que vous prenez sur le site officiel, vous avez une pĂ©riode de 15 jours pour changer d’avis. Si Ă tout moment, vous regrettez votre achat, sachez que Samsung vous propose de reprendre son Galaxy S10 / S20 / Note 20 et vous offrir un remboursement complet. C’est un bon moyen d’acheter (Ă bas prix) en ligne, et sans prendre de risque.

Pour dĂ©couvrir les bons plans Samsung, c’est par ici :

DĂ©couvrir les offres Samsung