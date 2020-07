Bon plan : Samsung, le disque dur baisse de 60% sur Amazon 🔥

Alors que les soldes dĂ©butent, Amazon attaque fort avec une belle promotion sur le disque dur SSD Samsung. Aujourd’hui, plusieurs appareils ont droit Ă des remises atteignant les -60% sur certains modèles. C’est une opportunitĂ© en or pour rĂ©aliser des Ă©conomies. Attention, il faut ĂŞtre rapide car le marchand en ligne restreint les stocks sur les produits en rĂ©duction.

Au cours de ces dernières annĂ©es, les tailles des images, vidĂ©os et autres fichiers n’ont cessĂ© de grandir. Il est nĂ©cessaire de se procurer un disque dur externe afin de stocker ses donnĂ©es en sĂ©curitĂ©, en dehors de la portĂ©e des hackers. Pour rappel, 1 terra octet reprĂ©sente 1 000 Go de stockage, ce qui veut dire que vous avez largement la place pour sauvegarder un grand volume de vos contenus si ce n’est tous. Le disque dur SSD Samsung en promo chez Amazon vous permettra de rĂ©pondre Ă cet objectif simplement —et rapidement.

Comment choisir son disque dur SSD Samsung ?

Les disques durs SSD Samsung en soldes ont dĂ©jĂ eu droit Ă de belles promotions par le passĂ©e – que ce soit au Black Friday ou lors des French Days. Toutefois, il est rare que les prix baissent Ă ce point chez le marchand en ligne. Ă€ l’occasion de cette pĂ©riode de rĂ©ductions, le leader du secteur du e-commerce fait fort avec des prix affichĂ©s en baisse jusqu’Ă -60%.

Difficile de ne pas Ă©voquer le disque dur externe Samsung de 1 To car l’appareil voit son tarif tomber de 419 euros Ă 169 euros. Autant dire que le rapport qualitĂ©-prix du pĂ©riphĂ©rique, dĂ©jĂ excellent, est encore amĂ©liorĂ© par ces centaines d’euros d’Ă©conomies immĂ©diates. Si vous hĂ©sitez, sachez que ce format de stockage se place parmi les plus populaires. La version 500 Go est peut-ĂŞtre un peu petite compte tenu des besoins actuels, surtout si vous voulez stocker des vidĂ©os.

Le disque dur Samsung en soldes sur Amazon aujourd’hui se dote de quelques avantages de choix. Ils promettent tous une fiabilitĂ© nĂ©cessaire aux utilisateurs afin que ceux-ci puissent stocker leurs donnĂ©es sensibles sans se poser de questions. Les recommandations expliquent qu’il est important de sauvegarder ses donnĂ©es hors-ligne en plus d’une solution en Cloud. Cette dernière est intĂ©ressante et bĂ©nĂ©ficie de ses propres avantages, mais elle est moins sĂ©curisĂ©e qu’une solution externe. Les disques durs SSD Samsung vous apporteront une solution simple et durable en plus de la tranquillitĂ©.

Des services comme Google et Dropbox sont autant de solutions de sauvegarde « en ligne ». Cependant, il s’agit d’abonnement mensuel qui peut vite coĂ»ter entre 10 et 20 euros par mois. Ă€ long terme, vous payez donc plus cher qu’en choisissant un disque dur SSD de Samsung qui sera un coĂ»t unique et fixe. Avec ce dernier, vous ĂŞtes certain d’amortir rapidement son prix, surtout si on prend en compte les fortes rĂ©ductions en vigueur chez Amazon Ă l’occasion des soldes. Au final, vous aurez droit Ă une solution moins chère et plus sĂ©curisĂ©e qu’avec une solution dans le cloud.

Les disques durs SSD toujours populaires

On le rappelle, les disques durs SSD Samsung en soldes ce jour sont des SSD. Cette spĂ©cificitĂ© veut dire que la vitesse de transfert des donnĂ©es vers l’appareil —et inversement, est très rapide. Le constructeur parle d’une rapiditĂ© de 540 Mo/seconde, ce qui reprĂ©sente un transfert de quelques secondes pour un film en haute dĂ©finition. D’ordinaire, l’opĂ©ration peut durer plusieurs minutes. Samsung affirme que ses appareils sont en moyenne 5 fois plus efficaces et rapides qu’une solution externe traditionnelle. Évidemment, c’est le cas lors du transfert des donnĂ©es de l’ordinateur vers l’appareil ou de l’appareil vers l’ordinateur.

Outre le fait qu’il soit considĂ©rĂ© comme fiable et rapide, le disque dur SSD Samsung a aussi le mĂ©rite d’ĂŞtre très robuste. La marque indique qu’ils peuvent survivre Ă des chutes de 2 mètres de hauteur sans risque de casse. En plus de leur soliditĂ©, les pĂ©riphĂ©riques SSD de Samsung sont garantis pendant 3 ans, une vĂ©ritable assurance lors de l’achat d’un tel appareil.

Que ce soit les soldes ou non, Amazon propose un dĂ©lai de rĂ©tractation suite Ă l’achat d’un disque dur SSD Samsung. Durant 30 jours, vous avez la possibilitĂ© de renvoyer l’article s’il ne convient pas Ă vos attentes. Dans ce cas, le marchand en ligne vous rembourse complètement. Cette pĂ©riode vous permet de tester le pĂ©riphĂ©rique en toute tranquillitĂ© et de profiter d’une deuxième chance en cas de dĂ©ception.

Dans le cas oĂą vous souhaitez profiter des soldes Amazon sur les disques durs SSD Samsung ou sur d’autres articles Ă prix cassĂ©s grâce aux offres flash, vous devez ĂŞtre très rapide. Lors des dernières promotions, les appareils ont disparu quelques heures après leur arrivĂ©e Ă peine. Compte tenu du fait que celle-ci est de -60%, beaucoup d’utilisateurs vont vouloir profiter de ces prix mini. Soyez vif si vous souhaitez rĂ©aliser des Ă©conomies sur le pĂ©riphĂ©rique de votre choix.

