Bon plan : Samsung explose le prix du Galaxy S20 sur sa boutique officielle 🔥

On ne s’y attendait pas. Le dernier Samsung Galaxy S20 voit son prix baisser de manière drastique en amont du Black Friday. Si l’opĂ©ration a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e, le fabricant a toutefois cassĂ© les prix ce vendredi sur plusieurs appareils Ă lui. Le Samsung Galaxy S20 voit ici le meilleur prix jamais observĂ© depuis sa sortie, en mars dernier.

Pour dĂ©couvrir les Samsung Days, c’est par ici :

Les Samsung Galaxy S20 ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s par la marque au mois de mars dernier. Depuis, ils n’ont jamais eu droit Ă de telles remises depuis leur sortie sur le marchĂ©. Ces deals signĂ©s du fabricant directement montrent Ă quel point la sociĂ©tĂ© corĂ©enne veut s’investir pour la fin d’annĂ©e.

Si les prix sont attractifs, cela veut aussi dire que ces offres éclair ne vont pas durer plus de quelques heures. On sait déjà que les ruptures de stock vont être très rapides, car les Samsung Galaxy S20 sont appréciés et les tarifs sont ultra faibles. Six mois après leur officialisation, les téléphones sont des références sur le marché du haut de gamme.

Avec ce deal, le prix du Samsung Galaxy S20 chute sous la barre des 650 euros, ce qui reprĂ©sente plus de 260 euros d’Ă©conomies possibles par rapport Ă son prix de base. Le smartphone premium tourne sous Android et possède les services de Google en plus de bĂ©nĂ©ficier de spĂ©cificitĂ©s techniques de haut vol. La remise est très compĂ©titive et l’attrait du tĂ©lĂ©phone est encore renforcĂ© auprès d’un public qui n’est plus Ă sĂ©duire.

Le Samsung Galaxy S20, une pépite

Cette remise sur le site officiel est une excellente surprise, on retrouve les Samsung Galaxy S20 et S20+ Ă prix barrĂ©s lors de cette nouvelle journĂ©e de bons plans. Le modèle classique de la gamme comprend des caractĂ©ristiques techniques premium, Ă l’exemple de son Ă©cran AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, c’est peut-ĂŞtre un dĂ©tail mais tous les rivaux du numĂ©ro 1 mondial ne proposent pas cette spĂ©cificitĂ©.

La majeure diffĂ©rence entre les deux modèles tient dans l’offre photo. Le Samsung Galaxy S20 a droit Ă un triple module photo et le Samsung Galaxy S20+ embarque un quadruple module. Les formats d’Ă©cran diffèrent un peu, elle est de 6,2″ pour le modèle classique et de 6,5″ pour le Galaxy S20+. Sinon, les deux appareils profitent de fonctionnalitĂ©s assez proches.

Les Ă©crans de Samsung sont un de ses points forts, on le sait. Par contre, la marque ne laisse pas de cĂ´tĂ© l’autonomie de ses deux Samsung Galaxy S20 et S20+. Ils profitent d’une belle autonomie affichĂ©e par des batteries respectives de 4 000 mAh et 4 500 mAh. Les deux bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de la charge rapide, d’un lecteur d’empreinte digitale et de la reconnaissance faciale pour dĂ©verrouiller le tĂ©lĂ©phone. Toutes ces spĂ©cificitĂ©s sont celles qu’on veut quand on cherche un tĂ©lĂ©phone premium tournant sous Android, le smartphone rĂ©pond parfaitement aux attentes du marchĂ©.

Si Samsung casse les prix des Galaxy S20, le marchand dĂ©voile aussi d’excellents deals flash sur les Galaxy A51 et A71. Ces deux modèles sont des milieux de gamme qui profitent d’un gros succès sur le marchĂ©. Comme ils sont moins chers, ils s’Ă©coulent en masse depuis leur sortie, ce sont eux qui font grossir les ventes globales de la marque. Sur leur crĂ©neau, ils sont parmi les smartphones les plus populaires et les plus puissants.

Samsung est le gĂ©ant de la fin d’annĂ©e

On le sait, les Samsung Galaxy S20 et S20+ sont des excellents smartphones, ce sont les fleurons de la marque numĂ©ro 1 sur le marchĂ© mondial de la vente de smartphone. Ils ont un peu plus de 6 mois d’existence et se placent comme les concurrents directs des iPhone d’Apple. L’offre photo est au top, c’est une petite diffĂ©rence avec les tĂ©lĂ©phone de la marque Ă la pomme Ă prendre en compte.

La gamme de Galaxy S se compose de 3 dĂ©clinaisons. Si le S20 Ultra est très haut de gamme, son prix atteint les 999 euros (en promotion), il reste donc beaucoup plus onĂ©reux que les modèles mis en avant aujourd’hui avec les deals Ă©clair mentionnĂ©s plus haut. Cela dit, Ă moins de 1 000€, le S20 Ultra est un plaisir !

Outre les Samsung Galaxy S20, le corĂ©en fait Ă©galement des promotions sur une majoritĂ© des autres produits. On retrouve ainsi des tĂ©lĂ©viseurs de la dernière gĂ©nĂ©ration (avec parfois jusqu’Ă 1 500€ de rĂ©duction), des tablettes ou encore de l’Ă©lectromĂ©nager. Si vous voulez une marque fiable dans la technologie, nous vous invitons vraiment Ă y faire un tour.

Sachez Ă©galement qu’en achetant sur Samsung, un Galaxy S20 ou autre, vous avez le droit de tester le produit chez vous pendant 14 jours. A tout instant, s’il ne vous plait pas, le marchand corĂ©en s’engage Ă le reprendre. Vous n’avez donc aucun risque et vous pouvez librement tester le produit chez vous en toute tranquillitĂ©.

Autrement dit, mĂŞme si vous avez achetĂ© un Samsung Galaxy S20 un peu trop vite, cela reste une bonne façon de se rattraper. Encore une fois, les deals affichĂ©s par la marque corĂ©enne sont ultra agressifs, ils ne resteront pas longtemps disponibles. C’est une occasion unique pour faire des Ă©conomies. Aucun marchand gĂ©nĂ©raliste (tel qu’Amazon etc) ne fait de rĂ©duction aussi haute sur ces derniers smartphones.

