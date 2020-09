Bon plan : Samsung fait chuter le prix du Galaxy S20 (sur la boutique officielle) 🔥

Samsung fĂŞte la rentrĂ©e en grande pompe. La marque corĂ©enne n’hĂ©site pas Ă casser les prix sur des produits de choix ce week-end, dont les rĂ©cents Galaxy S20. Le Galaxy Note 20, encore plus rĂ©cent, affiche aussi des avantages intĂ©ressants en ce moment. Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un nouveau smartphone haut de gamme Ă tarif contenu, vous trouverez votre bonheur sur la boutique officielle.

Voici les offres encore en cours chez Samsung :

Pour découvrir offres de Samsung, c’est ici :

DĂ©couvrir les offres Samsung

Il est rare que les Samsung Galaxy S20 profitent d’une telle baisse de prix, que ce soit sur le site officiel du constructeur ou ailleurs. DĂ©voilĂ©e en mars dernier, la gamme a dĂ©jĂ le droit Ă une belle rĂ©duction sur tous les modèles. Dans le cadre de ce deal spĂ©cial « Back to uni », ils affichent 100 euros de rĂ©duction immĂ©diate, en plus de 100 euros de bonus de reprise sur votre ancien appareil. Au final, cela fait chuter le prix du tĂ©lĂ©phone de 200 euros, Ă 709€. Autant dire que l’opĂ©ration est attrayante et remporte dĂ©jĂ un franc succès.

Parmi les derniers smartphones de Samsung, nous vous conseillons logiquement le Galaxy S20. Il composer la dernière gĂ©nĂ©ration de la gamme Galaxy S et profite des remises les plus attrayantes de cette opĂ©ration spĂ©ciale. Tous les avantages auxquels il bĂ©nĂ©ficie ce week-end le rendent encore plus sĂ©duisant. En comparaison, le Galaxy Note 20 est plus grand et se dote d’un stylet S Pen. Attention, les offres se finissent très bientĂ´t.

Pourquoi craquer sur ce Galaxy S20 ?

Pendant tout ce week-end, vous avez le loisir de choisir le Samsung Galaxy S20 tout en faisant des Ă©conomies. Le tĂ©lĂ©phone haut de gamme dĂ©voilĂ© cette annĂ©e bĂ©nĂ©ficie de plusieurs arguments choc. On note d’abord la rĂ©duction immĂ©diate de 100 euros, ce qui veut dire que le modèle de base (Galaxy S20) voit son prix tomber de 909 euros Ă 809 euros, soit un peu moins de -15% de rĂ©duction.

L’autre avantage concerne la reprise de votre smartphone actuel. Le bonus supplĂ©mentaire s’Ă©tablit Ă 100 euros, ce qui veut dire que vous Ă©conomisez 200 euros en choisissant votre nouveau Samsung Galaxy S20 sur la boutique officielle de la marque. Cette prime vient se rajouter au montant classique de reprise de votre smartphone. Pour l’achat d’un S20, S20+ ou S20 Ultra, le constructeur vous offre aussi 50% de remise sur l’achat d’une Watch 42 ou 46 mm 4G. Autant dire que tous ces avantages rendent le smartphone haut de gamme attractif ce week-end. C’est le moment de se faire plaisir, mais aussi de faire des Ă©conomies.

Sans Ă©taler la fiche technique du produit, voici ce qu’il faut savoir sur le Galaxy S20. Comme Ă son habitude, Samsung a mis la barre haute avec ses Ă©crans, un point oĂą sa rĂ©putation n’est plus Ă faire. Avec la nouvelle gĂ©nĂ©ration, on retrouve ainsi de très belles dalles OLED de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces qui Ă©quipent respectivement les S20, S20+ et S20 Ultra. Le taux de rafraichissement est de 120 Hz, ce qui vous Ă©vite toute latence lors de la navigation.

Samsung se dĂ©marque Ă©galement avec une excellente offre photo. Le Samsung Galaxy S20 se dote d’un triple module photo qui offre des rendus de choix —que ce soit la journĂ©e ou la nuit. Il est d’ailleurs rĂ©putĂ© pour faire des clichĂ©s de qualitĂ© mĂŞme quand il fait sombre. Encore plus haut de gamme, les Galaxy S20+ et S20 Ultra embarquent un quadruple capteur photo excellent et largement Ă la hauteur des attentes.

Voici notre test vidéo du Galaxy S20 Ultra :

Samsung se diffĂ©rencie aussi avec son service de location de tĂ©lĂ©phones. Le dispositif Up2You plaira Ă tous ceux qui apprĂ©cient de changer rĂ©gulièrement de smartphone sans dĂ©penser trop. L’offre est compĂ©titive et concerne logiquement le Samsung Galaxy S20. Dans le cadre du service Up2You, vous pouvez choisir ce nouveau modèle Ă 119 euros puis payer 31 euros sur une durĂ©e de 24 mois. Celui-ci ne cesse de gagner en popularitĂ© auprès des adeptes de la marque corĂ©enne, car il est très avantageux —surtout cĂ´tĂ© prix.

Pour dĂ©couvrir les offres sur la gamme de Samsung Galaxy S20, c’est ici :

DĂ©couvrir les offres Samsung

Le Galaxy Note 20, nouveau-né chez Samsung

Les Samsung Galaxy Note 20 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s par la marque au mois d’aoĂ»t lors d’un Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ©. Ils s’inspirent des Galaxy S20, mais affichent quelques diffĂ©rences Ă ne pas nĂ©gliger, surtout dans le cadre d’un usage professionnel. Les modèles se dotent d’un Ă©cran plus imposant, d’une batterie plus consĂ©quente, mais aussi d’un stylet S-Pen qui saura plaire Ă ceux qui utilisent le smartphone de manière pro. La gamme comprend 3 modèles : le Note 20, le Note 20 5G et le Note 20 Ultra.

Comme les Samsung Galaxy Note 20 sont très rĂ©cents, ils n’ont pas droit Ă des promotions comme les Galaxy S20. Pour autant, ils profitent aussi de beaux avantages Ă l’occasion de ce week-end. Samsung offre la garantie Samsung Care+ durant 2 annĂ©es, une assurance qui revient habituellement Ă 149 euros. Pour en profiter, il faut renseigner le code promo SCN20 avant le 30 septembre. Vous avez aussi droit Ă jusqu’Ă 100 euros de reprise sur votre ancien smartphone et 30% de remise sur les accessoires (coques) de la marque corĂ©enne.

Que votre prĂ©fĂ©rence se porte sur le Samsung Galaxy S20 ou Note 20, nous vous conseillons d’ĂŞtre rapide. Ces offres n’ont pas vocation Ă durer dans le temps et nous avons dĂ©jĂ pu voir la majoritĂ© des Galaxy S10 partir très vite lors de prĂ©cĂ©dentes opĂ©rations. Comme l’indique la marque premium, ces promos sont valables selon les stocks disponibles.

DĂ©couvrir les offres Samsung