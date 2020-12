Bon Plan : Samsung Galaxy A20e est à 1€ chez Bouygues Telecom 🔥

Le Samsung Galaxy A20e est un excellent smartphone d’entrée de gamme. Lancé pour 189€, il est proposé aujourd’hui à 1€ chez Bouygues Telecom en optant pour le forfait Sensation Avantages Smartphone 50 Go.

Ce modèle est pensé pour les personnes voulant un smartphone abordable avec un écran à la hauteur. C’est le cas avec une dalle HD de 5,8 pouces qui a droit à des bords très fins. Pour propulser le A20e, on retrouve un SoC maison, le Exynos 7884, couplé à 3 Go de RAM. Pour le stockage, vous avez le droit à 32 Go, qui sont extensibles grâce à un port microSD. À l’arrière on retrouve deux capteurs photo, un principal de 13 Mpx, et un ultra grand-angle de 5 Mpx.

Niveau autonomie, la batterie tiendra largement la journée avec ses 3 000 mAh, et il est compatible charge rapide 15W. Un des grands atouts des smartphones Samsung est OneUI. La surcouche Android de la marque est l’une des plus complètes et des plus épurées disponibles actuellement sur le marché. Même si le Samsung Galaxy A20e est loin techniquement des modèles haut de gamme du fabricant, son rapport qualité-prix est excellent, et cette offre à 1€ est une bonne raison de le choisir.

Comment obtenir le Galaxy A20e à 1€ ?

Le Samsung Galaxy A20e est vendu nu à 189€ chez Bouygues Telecom. Si vous optez pour un forfait mobile Avantages Smartphones de 50 Go son prix chute à 1€.

Voici comment obtenir le dernier Galaxy A20e à 1€ :

Acheter le Samsung Galaxy A20e

Souscrire à un Forfait Sensation Avantages Smartphone 50 Go

Pour en savoir plus sur cette offre, c’est ici :

Découvrir le Galaxy A20e

Forfait Sensation Avantages Smartphone 50 Go

Pour profiter de cette offre vous devez donc souscrire au Forfait Sensation Avantages Smartphone 50 Go. C’est un forfait extrêmement complet et il vous donne droit à :

Les appels, SMS et MMS en illimité

50 Go de data en France

20 Go dans l’UE, les DOM ou la Suisse

Ce forfait est disponible à partir de 15,99€/mois pendant la première année si vous conservez votre ancien numéro et si vous êtes client Bbox. Après la première année, le forfait passe à 25,99€/mois (toujours pour les clients Bbox). Si vous n’êtes pas client Bbox, l’offre est toujours intéressante, avec un forfait à 20,99€ par mois la première année, puis passe à 30,99€ par mois. Pour profiter du Samsung Galaxy A20e à 1€, il vous faut opter pour l’engagement pendant 24 mois.

Petit bonus, si vous optez pour un forfait Sensation Avantages Smartphone avant le 27 décembre, vous pouvez recevoir 50€ de remboursement pour l’achat d’un accessoire. Vous pouvez retrouver le coupon sur la page produit du Galaxy A20e.