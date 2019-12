Bon Plan : le Samsung Galaxy Note 10 à 699€ au lieu de 959€ 🔥

Le Galaxy Note 10 est le tout dernier arrivé dans le haut de gamme chez Samsung. Ce smartphone ultra complet se démarque grâce à son stylet, et est la référence absolue sur ce segment du marché. Sortie avec un prix public de 959€, le Samsung Galaxy Note 10 est en vente flash toute la journée chez Cdiscount, à 699€ seulement.

Il nous avait convaincus lors de notre test, et le côté plus compact du Note 10 face au Note 10+ nous a fait préférer cette version :

Note 10 : le flagship stylet de Samsung

Le Galaxy Note 10 est un smartphone surpuissant. Équipé d’un SoC Exynos 9825 et de 8 Go de RAM, il est rapide en toute circonstance. Le stockage du modèle de base est élevé, avec 256 Go au compteur, de quoi inspirer Apple et les 64 Go de l’iPhone 11 Pro.

Un des gros atouts du Note 10 est le superbe écran AMOLED incurvé de 6,3″, qui est l’un des plus beaux du marché. On retrouve un capteur selfie en forme de goutte d’eau, et un triple capteur photo à l’arrière. Samsung a fait de gros efforts au niveau de la photo depuis le S10, et ça se ressent clairement sur ce Note 10.

Avec sa capacité de 3500 mAh, la batterie tient la journée, et le Note 10 supporte la charge rapide 25W, la charge sans-fil et la charge inversée. Particularité de la gamme Note, le stylet (S-Pen) propose quelques nouveautés dans cette version, avec un contrôle par Bluetooth grâce au bouton intégré, et la reconnaissance de mouvements.

L’un des points qui nous a le plus plu cette année dans nos tests Samsung, c’est la surcouche du fabricant, OneUI. Cette dernière est très épurée, et plaira autant aux amateurs d’Android par ses capacités de personnalisations, et ceux d’iOS par sa simplicité d’utilisation.

Le Galaxy Note 10 est clairement dans la catégorie des flagships, les smartphones les plus haut de gamme. Avec cette vente flash à 699€ chez Cdiscount, vous avez l’un des tout meilleurs smartphones du marché à un prix bien plus abordable.

Chez Cdiscount, des promos toute l’année

Cette promotion Samsung s’inscrit dans la stratégie de Cdiscount d’essayer de baisser au maximum les prix pour ses clients. La marque est à l’honneur aujourd’hui, et prend la suite d’autres deals sur la high-tech, les jeux vidéo ou des catégories comme l’électroménager.

Le marchand est très présent dans des événements comme le Black Friday ou les Soldes, mais n’hésite pas à casser les prix dans des périodes non dédiées comme c’est le cas aujourd’hui pour le Samsung Galaxy Note10. Attention, cette promotion est une vente flash, elle peut expirer très rapidement, soyez rapides si vous voulez en profiter.