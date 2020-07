Bon plan : Samsung Galaxy Note 10 en promotion à 607 € seulement 🔥

S’il y a notamment une chose que nous n’avons rien à dire sur la série Note de chez Samsung, c’est bien la qualité du produit. Le constructeur Coréen met le paquet pour proposer un smartphone très haut de gamme. Des fois, un tel niveau demande de mettre un prix assez conséquent. Nous vous avons déniché le Samsung Galaxy Note 10 à seulement 607 € !

Ce Samsung Galaxy Note 10 propose naturellement une dalle de 6,3 pouces Infinity-O (écran Amoled) avec la technologie Gorilla 6. Vous pourrez profiter d’une résolution WQHD avec une densité de pixels de 507 ppp. Ce bon plan concerne la version 256 Go, ce qui déjà satisfaisant pour faire beaucoup de photos et de vidéos. De plus, vous pourrez libérer de la place grâce à Google Photo par exemple. Au niveau des performances, ce Note 10 propose un Exynos 9825 accompagné de 8 Go de mémoire vive. Avec de telles performances, vous pourrez aisément jouer à des jeux gourmands. Vous pourrez laisser votre imagination se laisser aller sur des applications de photos gourmandes également sans soucis de lags.

Le Note 10 est un bon photophone

Les objectifs photo représentent également un argument pour l’achat à ne pas négliger. Ce Samsung Galaxy Note 10 propose trois capteurs photo à l’arrière de 12, 16 et un dernier de 12 mégapixels. Le capteur avant quant à lui propose un dix mégapixels. Vous pourrez filmer aisément en 4K et réaliser des photos superbes. Le Note 10 propose également le (ou la) Wifi 6 ainsi que le Bluetooth 5.0. N’oubliez pas que vous pourrez également utiliser ce smartphone avec le S-Pen. C’est le stylet inclus dans chaque Note pour naviguer, dessiner ou noter immédiatement sur son smartphone. Nous avons pu tester le smartphone.

Ce Samsung Galaxy Note 10 demeure un modèle haut de gamme que vous ne devez pas laisser filer. Vous pourrez acquérir celui-ci pour seulement 607 € avec la livraison gratuite. Un bon plan qui ne va pas rester éternellement.

