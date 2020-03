Bon plan : Samsung Galaxy Note 10, S10 et A51 à prix cassés chez Cdiscount 🔥

C’est une très belle offre flash que nous propose Cdiscount ce weekend avec pas moins de six smartphones à prix cassés chez Samsung, avec des réductions allant jusqu’à -410€ ! Voici notre sélection des plus belles offres de ce dimanche.

Le choix est large dans cette sélection, et les réductions sur les Galaxy Note 10 et Note 10+ sont les plus agressives. Ils sont des smartphones premium qui sont assez onéreux, et donc vous pouvez largement vous rabattre sur des modèles plus accessibles comme les Galaxy A51 ou A71. Dans tous les cas, il faudra être rapide car les stocks sont très limités chez Cdiscount, et l’offre se termine bientôt.

Les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ jusqu’à -410€

Le Galaxy Note 10 est sorti au courant de l’été 2019 avec un prix public de 959€. Pendant quelques heures seulement, il est en promotion à 649€ sur Cdiscount, soit une remise immédiate de presque 30%. Pour le Samsung Galaxy Note 10+, le prix tombe de 1109€ à 699€ soit 410€ de réduction. C’est tout simplement l’une des meilleures offres que l’on ait pu constater jusqu’à présent.

Ces deux smartphones sont clairement le top du top dans notre sélection bon plan du week-end. Les deux modèles ont été les meilleurs smartphones Samsung sortis en 2019, le stylet permet une utilisation professionnelle, et ils resteront parmi les meilleurs du marché en 2020. Écran, performances, sur-couche et photo, les Galaxy Note 10 et Note 10+ remplissent tous les critères d’un smartphone premium.

Ils nous avaient bluffés lors de notre test, que vous pouvez découvrir en vidéo ici :

Quitte à investir sur l’un des deux modèles, nous vous conseillons d’opter pour le Galaxy Note 10+, qui bénéficie d’une bien meilleure autonomie que le Note 10. Si vous hésitez entre le S10+ et le Note 10, c’est la présence du stylet qui fait la différence, tout comme le design. Pour découvrir les deux ventes flash sur le site marchand Cdiscount, nous vous avons mis les deux offres ci-dessous :

Samsung Galaxy S10 et S10+ en baisse jusqu’à -360€

Alors que les Galaxy S20 viennent de sortir il y a quelques semaines, les Samsung Galaxy S10 présentent aujourd’hui un bien meilleur rapport qualité-prix. Ces derniers ont été dévoilés il y a environ un an, et leur prix a depuis chuté drastiquement. Pour cette opération spéciale Cdiscount, le Samsung Galaxy S10 voit son prix chuter à 549€ seulement. La version la plus premium de la gamme, le S10+ est quant à lui bradé à 649€ seulement.

Les deux versions font partie des meilleurs smartphones du marché, et cette réduction chez Cdiscount améliore leur rapport qualité-prix. Dans les deux cas, vous aurez un smartphone véloce, avec un excellent design, et vous profiterez de OneUI, l’une des meilleures sur-couches sur Android selon moi. Si vous hésitez en le Samsung Galaxy S10 et le S10+, c’est avant tout la taille d’écran qui fera peser la balance dans un sens ou l’autre. L’autonomie est aussi meilleure sur le S10+.

Le Samsung Galaxy A51 tombe à 299€

C’est Romain qui a testé le Samsung Galaxy A51 chez Presse-citron, et c’est un smartphone sorti plus récemment que les Galaxy S10. Il est plus bas dans la gamme, mais propose un compromis parfait entre le prix et les performances. Il l’a noté 9/10 avec comme points forts le design, la très bonne autonomie, l’appareil photo polyvalent et le rapport qualité-prix.

En passant de 379€ à 299€ ce dernier est encore plus intéressant et, si vous cherchez un très bon smartphone à moins de 300€, très difficile de trouver mieux à l’heure actuelle. Encore une fois, le stock est limité chez Cdiscount et il faudra être rapide pour profiter de cette offre exceptionnelle du week-end :

Le Samsung Galaxy A71 chute à 399€

Le Samsung Galaxy A71 est le grand frère du A51. Il est légèrement plus grand, a plus de RAM, un meilleur combo photo et une puce légèrement plus puissante. Il coûte logiquement 100€ de plus, et la vente flash Cdiscount fait tomber son prix de 479€ à 399€. Une seule chose est identique entre les deux modèles, l’autonomie, même si la batterie est plus grosse sur le A71.

