Bon plan : le Samsung Galaxy S10 à 1€ chez Bouygues Telecom 🔥

C’est un nouveau bon plan que l’on peut voir en ce moment sur le site de Bouygues Telecom : le dernier Samsung Galaxy S10 est disponible en ce moment pour 1€ seulement, grâce à une opération spéciale qui permet de cumuler un bonus de reprise et un code promo avec un forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go et une cotisation mensuelle que nous allons vous expliquer plus bas. A ce tarif là, l’opérateur télécom relègue bon nombre de concurrents au second plan.

Le Galaxy S10 de Samsung, un grand cru

Depuis sa sortie en mars dernier, la nouvelle génération de téléphones haut de gamme du fabricant Samsung connait un grand succès auprès du public français. Entre le Galaxy S10, son petit frère le Galaxy S10e ou encore son grand format le Galaxy S10+, la gamme s’adresse à un public très large.

Le nouveau Samsung Galaxy S10 est résolument un smartphone haut de gamme sous Android : celui-ci est équipé de la dernière puce très puissante développée en interne (Exynos 9820) et il s’accompagne d’un magnifique écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces. Samsung, qui équipe de nombreux autres fabricants de smartphones avec ses écrans, a trouvé des astuces pour rendre l’écran du Galaxy S10 toujours plus immersif – avec notamment une petite bulle discrète pour cacher le capteur photo à la place d’une encoche.

Le fabricant est aussi connu pour avoir mis au point un vrai photophone, puisque le Samsung Galaxy S10 proposé par Bouygues Telecom à 1€ pendant les quelques jours est équipé de trois capteurs photo à l’arrière (16 Mpx, 12 Mpx, 12 Mpx). La marque se félicite notamment d’avoir une très belle netteté dans ses photos dans un environnement sombre, grâce à un système d’intelligence artificielle qui permet de retoucher les photos très légèrement.

Comment obtenir le Galaxy s10 à 1€ ?

Parmi les opérateurs télécoms traditionnels, Bouygues Telecom est aujourd’hui l’un de ceux qui est le plus attractifs sur les derniers smartphones. Il offre régulièrement des promotions pour les obtenir à un prix très raisonnable, ce qui est le cas par exemple du Samsung Galaxy S10 en ce moment. En temps normal, celui-ci est vendu à un prix de 909€ pendant que l’opérateur vous le cède à un coût initial d’un euro seulement. Ci-dessous, vous trouverez la procédure pour déclencher le tarif avantageux sur le téléphone coréen.

Procédure pour obtenir le Galaxy S10 à 1€ chez Bouygues Telecom

Commander le Samsung Galaxy S10 à 171€ sur Bouygues Telecom et choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go 24 mois Entrer le code promo SAMSUNG70 pour obtenir 70€ de remise Activer le bonus reprise de 100€ * Payer 8€ par mois pendant 24 mois (étalement de paiement)

*En boutique : 100€ de remise supplémentaire, pour la reprise d’un ancien mobile d’une valeur au moins égale à 10€ (selon le modèle et l’état) le jour de la reprise. Si achat au 3106 ou sur bouyguestelecom.fr, et après réception du smartphone et du dossier conforme : virement de la valeur de reprise effectué sous 7 jours et 100€ de remise sur votre 3ème facture.

Forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go

Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur le forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go de Bouygues Telecom, il s’agit tout simplement de l’un des abonnements mobiles les plus populaires de l’opérateur. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités (France, Europe et DOM) ainsi que 70 Go de données internet en France et 30 Go dans l’Union Européenne en semaine. Le week-end, les données internet sont illimitées. A noter qu’il s’accompagne aussi de services et contenus comme ceux du journal l’Équipe.

Si vous vous décidez de partir sur ce forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go et que vous décidez de conserver votre numéro de téléphone actuel, l’offre vous permet de l’avoir pour 30,99€ par mois pendant la première année, puis 45,99€ par mois au delà. Si vous décidez de prendre un nouveau numéro, il faudra directement débourser 45,99€ par mois pour cet abonnement téléphonique.