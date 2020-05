Bon plan : Samsung Galaxy S10, chute brutale aux French Days 🔥

Alors que les French Days dĂ©butent ce matin, Cdiscount, Fnac ou encore Amazon commencent fort en dĂ©voilant d’excellentes rĂ©ductions sur des produits populaires. Les Samsung Galaxy S10 (et autres dĂ©clinaisons) ont droit Ă des chutes de prix chez diffĂ©rents acteurs du e-commerce et mĂŞme auprès de la boutique officielle du constructeur. Dans tous les cas, les promotions affichĂ©es sont sĂ©duisantes, ce qui veut dire qu’il faut ĂŞtre vif pour ne pas manquer l’offre flash qui vous sĂ©duit.

Les Samsung Galaxy S10 en promotion ont Ă©tĂ© officiellement dĂ©voilĂ©s par la marque il y a un peu plus d’un an maintenant Ă l’occasion du MWC. Depuis, le constructeur a dĂ©voilĂ© les Galaxy S20, ce qui a eu pour effet de faire baisser drastiquement les prix des prĂ©dĂ©cesseurs les Galaxy S10. Ainsi, le rapport qualitĂ©-prix de ces derniers est amĂ©liorĂ©. Il Ă©tait toutefois dĂ©jĂ excellent avant la sortie des nouveaux tĂ©lĂ©phones et ces promos lors de cette opĂ©ration spĂ©ciale made in France.

Le Samsung Galaxy S10 et le Galaxy S10+ sont deux smartphones qui profitent d’un Ă©cran d’une taille consĂ©quente qui plaira aux adeptes de ce design lors de ces French Days. PlutĂ´t que de faire le choix de l’encoche traditionnelle que l’on retrouve encore chez beaucoup de rivaux, la marque a fait le choix d’installer une camĂ©ra directement dans l’Ă©cran poinçonnĂ©. Cette dĂ©cision a pour effet d’agrandir la taille de l’Ă©cran, pour le plus grand plaisir de l’utilisateur. La gamme de Galaxy S que le corĂ©en officialise chaque annĂ©e est en concurrence directe avec les iPhone qu’Apple prĂ©sente Ă©galement tous les ans lors de sa keynote.

Le Galaxy S10, chute de prix flash

Le Galaxy S10, chute de prix flash

S'ils Ă©taient dĂ©jĂ sĂ©duisants avant cette offre, les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont encore plus attirants avec cette promotion. Les marchands en ligne n'ont pas laissĂ© de cĂ´tĂ© les Galaxy A51 et A71 de cĂ´tĂ© non plus, deux smartphones qui font respectivement office de modèle entrĂ©e de gamme et milieu de gamme. Depuis leur sortie, ils sont populaires sur le marchĂ© des tĂ©lĂ©phones tournant sous Android.

Après avoir Ă©tĂ© sujet Ă une potentielle annulation, les French Days ont officiellement Ă©tĂ© repoussĂ©s de ce mercredi 27 mai au 1er juin. C’est Ă cette occasion que les Samsung Galaxy S10 et S10+ ainsi que les autres modèles voient leur prix tomber grâce Ă des rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses. Que ce soit Cdiscount, Fnac ou Amazon, les deux marchands en ligne frappent fort avec des telles promotions qui affichent les positionnement qu’ils suivront lors de cette opĂ©ration.

Notre test en vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Ces promotions portant sur les Samsung Galaxy S10, S10+, A51 et A71 lors des French Days sont la parfaite occasion de choisir un smartphone dont la qualitĂ© n'est plus Ă prouver.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ se positionnent haut la main parmi les meilleurs smartphones du moment.

Le Samsung Galaxy S10+ en promotion sur Amazon est le modèle le plus haut de gamme des trois modèles prĂ©sentĂ©s par la marque. En effet, il se dote d’un solide Ă©cran AMOLED de 6,4 pouces ainsi que d’un puissant processeur maison Exynos 9820. Compte tenu de l’importante rĂ©duction en cours et de la fiche technique du tĂ©lĂ©phone, il est certain que les offres sur Cdiscount ou Amazon ne vont pas durer plus de quelques heures, suite Ă quoi elles disparaitront.

CĂ´tĂ© photo, le Galaxy S10+ a l’avantage de se doter d’un triple capteur photo positionnĂ© Ă l’arrière du tĂ©lĂ©phone, tandis qu’une double camĂ©ra poinçonnĂ©e trĂ´ne dans un coin supĂ©rieur de l’Ă©cran. Avec ce système, le smartphone Samsung prĂ©sente un impressionnant ratio Ă©cran/corps de 88,9%. Tous les Galaxy S10 fonctionnent avec OneUI, une surcouche maison Android qui a su justifier que son expĂ©rience utilisateur et son interface Ă©taient Ă la hauteur de toutes les attentes, ce qui est loin d’ĂŞtre le cas de tous les concurrents de Samsung.

Les avantages d’acheter le Galaxy S10

Les avantages d'acheter le Galaxy S10

Le Samsung Galaxy S10 ou S10+ offre une qualitĂ© photo reconnue ainsi qu'un rapport qualitĂ©-prix amĂ©liorĂ©.

Si vous avez Ă©tĂ© trop rapide en achetant votre Samsung Galaxy S10 ou S10+ pendant les French Days, sachez que Cdiscount, Fnac et Amazon vous offrent tous une deuxième chance. En effet, vous avez jusqu’Ă 15 jours pour vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ© dans le cas oĂą votre smartphone ne vous plait finalement pas. Ce mĂŞme dĂ©lai va jusqu’Ă 30 jours chez Amazon, ce qui est assez pour prendre une dĂ©cision concernant votre Galaxy S10.

