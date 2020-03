Bon plan : Samsung Galaxy S10 en chute libre chez Amazon 🔥

Amazon profite de ce dĂ©but de semaine pour lever le voile sur une belle promotion visant les Samsung Galaxy S10. Les trois modèles de la gamme sont impactĂ©s par une vente flash qui fait largement chuter les prix, Ă l’exemple du S10 qui chute de -36%. Attention, les personnes intĂ©ressĂ©es devront faire vite, car la vente flash risque bien de s’Ă©vaporer en quelques heures Ă peine les Galaxy S10 ne resteront pas Ă de tels prix très longtemps.

Pour cette vente flash, Amazon casse les prix sur les smartphones les plus rĂ©cents de Samsung. Les Galaxy S10 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s Ă l’occasion du MWC qui s’est tenu Ă Barcelone en fĂ©vrier 2019, ce qui veut dire qu’ils ont Ă peine plus d’un an. Il est donc rare et apprĂ©ciable de voir que les tĂ©lĂ©phones de qualitĂ© du constructeur de CorĂ©e profitent d’une telle rĂ©duction en ce dĂ©but d’annĂ©e.

Les Samsung Galaxy S10 à prix cassé

Avec ses ventes flash, Amazon peut casser les prix de plusieurs centaines d’euros sur certains produits —et c’est justement ce qu’il fait avec les Galaxy S10 de Samsung. Avec ces promotions supĂ©rieures Ă -30%, les tĂ©lĂ©phones voient tous leur prix dĂ©cliner de manière significative par rapport au prix initial. C’est une excellente pĂ©riode pour se faire plaisir tout en rĂ©alisant des Ă©conomies avec cette offre flash, sachant qu’elle ne risque pas de se reproduire tout de suite.

Pour ce qui est de la gamme des Samsung Galaxy S10, elle se compose de trois smartphones, dont le S10e. C’est le tĂ©lĂ©phone le plus accessible des trois modèles dĂ©voilĂ©s lors du MWC de l’an dernier. Le constructeur corĂ©en n’hĂ©site pas Ă s’inspirer de son grand rival Apple en prĂ©sentant, lui aussi, trois smartphones —dont un modèle accessible et un modèle baptisĂ© Plus (avec un Ă©cran plus grand).

En 2019, Samsung a Ă©galement levĂ© le voile sur la gamme Galaxy Note 10. Cette annĂ©e, le numĂ©ro 1 mondial a aussi prĂ©sentĂ© ses nouveaux Galaxy S20, les dignes successeurs des S10. Toutefois, ceux-ci sont logiquement beaucoup plus onĂ©reux, au moins de quelques centaines d’euros, que les modèles officialisĂ©s l’an dernier.

Le Galaxy S10e à moins de 500€

Le Samsung Galaxy S10e est le tĂ©lĂ©phone le plus accessible de la gamme du corĂ©en, nous allons donc rappeler quelques unes de ses principales caractĂ©ristiques. Si toutefois vous souhaitez connaĂ®tre les dĂ©tails de l’appareil, vous pouvez retrouver la fiche technique directement sur Amazon. Le S10e est le smartphone le plus compact de la gamme de 2019. Ce critère ne doit pas ĂŞtre nĂ©gligĂ©, sachant qu’un très grand nombre d’utilisateurs recherchent un appareil plutĂ´t petit et maniable.

Outre son aspect compact, le Samsung Galaxy S10e se dote d’un excellent ratio taille-Ă©cran. Pour ce faire, le corĂ©en a placĂ© l’appareil photo avant directement dans l’Ă©cran plutĂ´t que de faire le choix d’une encoche, comme c’est le cas sur de nombreux smartphones sous Android. CĂ´tĂ© photo, l’appareil est jugĂ© excellent et qualitatif, sachant que Samsung aime Ă accorder une importance Ă cette caractĂ©ristique. Le Galaxy S10e en promo pour Ă l’occasion de cette vente flash Amazon se dote aussi d’un port jack, ce qui est rare sur les smartphones aussi rĂ©cents.

En bref, on retiendra que le Samsung Galaxy S10e est le smartphone le plus accessible de la gamme, sachant qu’il profite de fonctionnalitĂ©s tout aussi attractives que ses concurrents et grands frères. On le rappelle, le dĂ©tail des caractĂ©ristiques techniques de l’appareil est disponible directement sur Amazon.

Vente Ă©clair Amazon sur les Galaxy S10 de Samsung

Si le Samsung Galaxy S10e est le smartphone le plus accessible de la marque coréenne, les autres modèles profitent aussi de réductions qui font très largement chuter leur prix. Peu importe le modèle que vous choisissez, sachez que vous avez droit à un délai de rétraction de 30 jours chez Amazon. Durant cette période, vous avez la possibilité de renvoyer votre produit et de vous faire rembourser en intégralité si finalement il ne vous convient pas.

Cette deuxième chance vous Ă©vitera donc de vous retrouver avec un appareil inutile sur les bras. Si vous ĂŞtes sĂ©duit, n’hĂ©sitez pas Ă en profiter dès maintenant, car la promotion sur les Galaxy S10 va bientĂ´t se terminer. Il faut donc ĂŞtre rapide en ce mardi pour profiter un maximum des rĂ©ductions qui grimpent quasiment jusqu’Ă -40%. Amazon fait un rĂ©el effort, et cela vaut le coup.

