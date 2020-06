Bon plan : le Samsung Galaxy S10 chute (et rechute) de -40% 🔥

Amazon ne cesse de dĂ©voiler des offres spĂ©ciales comme l’actuelle sur les Samsung Galaxy S10. Les Galaxy S10 et S10+ profitent de prix cassĂ©s au point que le modèle haut de gamme passe sous la barre des 600 euros. Cela permet de vraies et belles Ă©conomies par rapport Ă son prix de base. Les promos ne concernent pas que le marchand Amazon, mais aussi le site officiel du fabricant.

La marque corĂ©enne a prĂ©sentĂ© les Samsung Galaxy S10 lors du Mobile World Congress en 2019. Un an après, il a dĂ©voilĂ© les Samsung Galaxy S20, une nouvelle gamme qui succède logiquement aux modèles dĂ©voilĂ©s 12 mois plus tĂ´t lors du salon de Barcelone. Grâce Ă la sortie de ces nouveaux modèles, les Samsung Galaxy S10 ont vu leur prix baisser de façon intĂ©ressante, alors autant dire que l’offre Amazon et Samsung renforce le rapport qualitĂ©-prix de ces smartphones.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ en promo sur Amazon et Samsung font partie des deux modèles de la gamme profitant des Ă©crans les plus grands. Nul doute que ces deux smartphones plairont Ă tous ceux qui veulent profiter d’une face avant Ă l’Ă©cran plus grand. Samsung a prĂ©fĂ©rĂ© intĂ©grer la camĂ©ra directement dans ce dernier plutĂ´t que d’avoir Ă se soucier d’une encoche imposante, ou mĂŞme en forme de goutte d’eau. Grâce Ă cette mĂ©thode, le gain de place est net par rapport Ă certains modèles d’autres marques.

Un Samsung Galaxy S10 à prix mini, ça vous plait ?

C’est une vĂ©ritĂ©, les Samsung Galaxy S10 Ă©taient dĂ©jĂ très attractifs sur plusieurs aspects avant cette promotion sur Amazon et la boutique officielle. Il est donc plaisant de voir que les 2 modèles premium de cette gamme se retrouvent Ă prix rĂ©duits aujourd’hui. Il s’agit des deux modèles les plus haut de gamme prĂ©sentĂ©es par la marque Ă cette occasion. Le Samsung Galaxy S10e est plus compact, il se positionne clairement sur un autre crĂ©neau.

C’est une surprise de retrouver les Samsung Galaxy S10 en rĂ©duction chez Amazon aujourd’hui, sachant que les French Days sont terminĂ©s. En plus, le mois de juin est habituellement plutĂ´t calme chez le leader de e-commerce, qui n’hĂ©site donc pas Ă changer ses habitudes. Grâce aux offres de cet acteur, vous avez droit Ă des prix en chute d’environ 150 euros —que ce soit sur les Samsung Galaxy S10 ou S10+, ce sont donc des belles Ă©conomies dans le cadre de l’achat d’un nouveau tĂ©lĂ©phone aussi premium.

Notre test en vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Avec ces deux remises Amazon ou Samsung, vous pouvez choisir le Samsung Galaxy S10 Ă un prix rĂ©duit par rapport Ă son tarif habituel. Grâce aux offres flash, ce sont environ 30% d’Ă©conomies que vous pouvez faire aujourd’hui, un montant plutĂ´t consĂ©quent sachant que les smartphones restent toujours aussi prisĂ©s. Il est Ă©galement rare que les tĂ©lĂ©phones soient en baisse Ă ce point, que ce soit sur Amazon ou la boutique officielle. La qualitĂ© de ces modèles n’est plus Ă prouver et ils font encore partie des meilleurs smartphones sous Android, ce qui vous assure de profiter de fonctionnalitĂ©s attendues lors de l’achat d’un nouveau tĂ©lĂ©phone.

Si la promotion est de -40% environ sur les Samsung Galaxy S10 chez Amazon, cela reprĂ©sente environ 150 euros, voir 160 euros de moins que leur prix d’origine. Dès leur sortie, les modèles se sont hissĂ©s au sein du petit groupe des tĂ©lĂ©phones les plus puissants du marchĂ©, une place qu’ils occupent encore mĂŞme si les Galaxy S20 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s. Sachez que vous avez droit Ă la mĂŞme garantie du constructeur sur Amazon que si vous achetez le tĂ©lĂ©phone directement auprès de la boutique officielle de Samsung.

Le Samsung Galaxy S10+ est le modèle le plus premium de la gamme des trois modèles prĂ©sentĂ©s par le constructeur corĂ©en. Il a droit Ă un Ă©cran AMOLED de 6,4 pouces et un processeur maison Exynos 9820. Ce ne sont lĂ qu’une partie infime des caractĂ©ristiques techniques qui font le succès de ce smartphone. Le reste de sa fiche nous laisse dĂ©jĂ affirmer que l’offre Amazon ne va pas durer très longtemps avant que les stocks ne soient Ă©coulĂ©s.

Le Samsung Galaxy S10+ en promotion sur Amazon a aussi quelques avantages cĂ´tĂ© photo. Il se dote d’un triple capteur photo installĂ© Ă l’arrière pour un double module photo poinçonnĂ© dans l’Ă©cran comme nous le disions plus haut. Avec ce système de camĂ©ra Ă l’avant, le tĂ©lĂ©phone profite d’un ratio Ă©cran/corps impressionnant de 88,9%. Les trois modèles de la gamme profitent de OneUI, une surcouche Android qui est apprĂ©ciĂ©e tant pour son expĂ©rience utilisateur qui pour son design. Ces avantages contribuent Ă©videmment au succès du tĂ©lĂ©phone, sachant que certains concurrents ont encore un peu de mal avec leur propre surcouche.

Pourquoi le Samsung Galaxy S10 ?

Si vous faites le choix d’un Samsung Galaxy S10 dans le cadre de ce deal Amazon, vous avez droit Ă quelques avantages non nĂ©gligeables. Il faut le rappeler, le prix profite de -30% et s’affiche ainsi comme la meilleure offre du marchĂ© en ce moment —sachant que ces modèles sont parvenus Ă rejoindre le cercle des meilleurs smartphones du marchĂ© dès leur sortie.

Cette promotion renforce l’attrait des Samsung Galaxy S10, mais elle risque aussi d’expirer très vite. Les chutes de prix atteignant un tel niveau sont assez rares sur ces deux smartphones, si bien qu’ils risquent d’ĂŞtre pris d’assaut. Nous ne pouvons que vous inviter Ă ĂŞtre rapide si vous souhaitez vous procurer le modèle que vous convoitez, car les offres peuvent se terminer en quelques heures Ă peine.

Dans le cas où vous avez été trop vite, pas de panique : Amazon vous offre une deuxième chance. Que ce soit lors de cette vente flash sur les Samsung Galaxy S10 ou en temps normal, le marchand en ligne propose un délai de réflexion de 30 jours. Pendant toute cette période, vous pouvez renvoyer le téléphone pour vous faire rembourser intégralement. Sur la boutique de Samsung, cette même période est de 15 jours.

