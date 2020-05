Bon plan : Samsung Galaxy S10, son prix est en chute libre !

Alors que les French Days n’ont pas eu lieu fin avril, les marchands ne rechignent pas à proposer quelques belles pépites depuis le début du déconfinement. C’est le cas de Cdiscount qui propose en exclusivité des remises généreuses sur les récents Samsung Galaxy S10. La boutique officielle du fabricant coréen permet également d’avoir de belles réductions pendant quelques jours. Attention, le stock est très limité.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ ont droit à des promotions alors que la marque coréenne a dévoilé ces deux modèles il y a un an, à l’occasion du MWC 2019. Cette année, Samsung a dévoilé ses nouveaux Galaxy S20, sa nouvelle gamme de smartphone qui a l’avantage de faire chuter le prix des prédécesseurs (S10) tout en augmentant fortement un rapport qualité-prix déjà considéré comme excellent.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont 2 appareils qui profitent d’un écran imposant car la marque coréenne n’a pas fait le choix de la traditionnelle encoche. Le constructeur s’est tourné vers une caméra placée directement dans un poinçon au coin supérieur de l’écran, ce qui permet un gain de place impressionnant sur l’écran, contrairement à certains de ses rivaux. La gamme Galaxy S de chez Samsung est d’ailleurs en concurrence frontale avec les iPhone d’Apple que la marque dévoile chaque année en septembre à l’occasion d’un événement dédié aux téléphones et à la nouvelle montre connectée.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont encore plus séduisants grâce à ces offres spéciales dévoilées par plusieurs marchands en ligne. Il ne faut pas non plus oublier les Galaxy A51 et A71, deux modèles constituent respectivement le milieu et l’entrée de gamme du numéro 1 mondial du marché des smartphones. Ce sont les modèles les plus populaires, les réduction tombent donc à point.

Alors que les French Days ne semblent pas être maintenus cette année (ou tout au mieux, ils auront un mois de retard), les promotions sur les Samsung Galaxy S10 sont une vraie surprise. Avec près de 25% de remise immédiate sur ces appareils (par rapport à leur nouveau prix – et non par rapport au prix encore plus élevé lors de leur sortie), Cdiscount frappe vraiment très fort. Le rapport qualité prix est vraiment imbattable.

Notre test en vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Que ce soit chez Cdiscount ou Samsung, toutes ces promotions sur les Samsung Galaxy S10, S10+, A51 et A71 sont une parfaite occasion pour se tourner vers des produits de choix à petits prix. On le rappelle, ces offres flash peuvent vous permettre de réaliser des économies allant jusqu’à plus de 250 euros, ce qui est un véritable avantage quand on sait que les téléphones se positionnent parmi les modèles les plus performants du marché. Dans le cas où vous choisissez votre smartphone sur Cdiscount, sachez que vous avez droit à la même garantie du constructeur (2 ans) que si vous l’aviez pris auprès de la marque coréenne elle-même.

On rappelle aussi que le Samsung Galaxy S10+ est le smartphone le plus haut de gamme des modèles de la marque premium coréenne. À petit prix chez Cdiscount pour quelques heures, il embarque un superbe écran AMOLED de 6,4 pouces et un puissant processeur Exynos 9820.

Le Samsung Galaxy S10+ se dote également d’un triple capteur photo situé à l’arrière du téléphone pour deux caméras avant placées directement dans un trou de l’écran de l’appareil. Cela permet de profiter d’un ratio écran/corps non négligeable de 88,9%, rien que ça. Toute la gamme Galaxy S10 tourne sous OneUI, une sur-couche maison Android vantée pour son expérience utilisateur efficace et son interface claire et très intuitive. D’autres constructeurs sont loin du numéro 1 mondial dans le domaine.

Pourquoi s’orienter vers un Galaxy S10 ?

Si vous choisissez Samsung Galaxy S10 ou S10+ chez Cdiscount ou Samsung, vous êtes actuellement certain de faire des économies et une bonne affaire. Compte tenu de l’attrait certain pour les téléphones de la marque, il est sûr que les offres éclair ne vont pas durer bien longtemps. En effet, les stocks sont très limités et il est n’est pas commun que les Samsung Galaxy S10 ou S10+ voient leur prix chuter de la sorte et passer les 200 euros d’économies. En quelques heures à peine, il est donc possible que ces ventes éclair disparaissent des sites des commerçants concernés, il faut donc être très rapide pour en profiter.

Si toutefois vous avez été trop rapide lors de l’achat de votre Samsung Galaxy S10 ou S10+, vous pouvez bénéficier d’une seconde chance. Chez Cdiscount, vous avez effectivement la possibilité de renvoyer le modèle durant 15 jours s’il ne vous plait pas. Dans ce cas, le marchand en ligne vous remboursera le produit en totalité et vous ne vous retrouverez pas avec un téléphone inutile sur les bras. Cette durée est assez longue pour savoir que le Samsung Galaxy S10 n’est finalement pas fait pour vous si cela devait être le cas.

