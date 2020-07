Bon plan : le Samsung Galaxy S10 en (très) forte baisse chez Amazon 🔥

Les soldes ont démarré cette semaine, une opération dans laquelle Amazon est toujours plus présent au fil des années. Et pour ce premier week-end, le marchand fait chuter les prix des Samsung Galaxy S10. Cdiscount apporte sa touche avec un tarif cassé sur le Galaxy S10e, tandis que la boutique Samsung fait des réductions sur toutes les gammes.

OfficialisĂ©s par Samsung il y a un an Ă l’occasion du MWC 2019, les Samsung Galaxy S10 ont de nombreux avantages. Une annĂ©e plus tard, la marque a dĂ©voilĂ© les Samsung Galaxy S20, les successeurs des trois modèles de l’annĂ©e 2019. La nouvelle gamme a eu l’avantage de faire baisser les prix des Galaxy S10, un vĂ©ritable avantage encore renforcĂ© par cette belle promotion lancĂ©e par Amazon et la boutique officielle pour les soldes.

Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont les versions en soldes sur Amazon et la boutique officielle. Ces deux smartphones les plus premium de la gamme, ce qui veut Ă©galement dire qu’ils sont plus consĂ©quents que le troisième modèle. Ils profitent de grands Ă©crans qui plairont Ă tous ceux qui veulent profiter d’une dalle Ă la taille imposante. Avec ces promotions très sĂ©duisantes, vous profitez de mini prix sans pour autant rogner sur la qualitĂ© de votre nouveau smartphone —loin de lĂ .

Quels avantages pour ces Samsung Galaxy S10 ?

S’ils Ă©taient dĂ©jĂ très sĂ©duisants avant la promo dĂ©voilĂ©e par Amazon pour les soldes, les Samsung Galaxy S10 deviennent encore plus recherchĂ©s. Ils sont dotĂ©s de plusieurs avantages de choix, au point que cette offre flash est une belle opportunitĂ©. Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont les deux modèles premium de cette gamme prĂ©sentĂ© Ă l’occasion du salon barcelonais dĂ©diĂ© aux smartphones. Le Samsung Galaxy S10e se place comme un modèle plus compact positionnĂ© sur un autre crĂ©neau moins premium.

Les soldes dĂ©marrent Ă peine, mais Amazon se montre dĂ©jĂ très agressif. Cette Ă©dition a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e Ă cette semaine Ă cause de la situation sanitaire, si bien que tous les marchands en ligne veulent sauver la saison. Pour ce faire, ils comptent bien continuer Ă dĂ©voiler des offres très compĂ©titives comme celle sur les Samsung Galaxy S10. Les modèles voient leur prix baisser de plus de 300 euros chacun, c’est une vĂ©ritable opportunitĂ© lors du choix d’un smartphone haut de gamme.

Notre test en vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Les Samsung Galaxy S10 profitant des soldes sur Amazon et la boutique officielle voient vĂ©ritablement leur prix chuter. La remise en cours s’Ă©tablit Ă presque -40% par rapport au tarif initial des smartphones. Cette promo a aussi l’avantage de concerner des modèles très populaires sur le marchĂ©. Depuis leur sortie, ils se placent parmi les meilleurs smartphones du marchĂ© tournant sous Android. Leur qualitĂ©, comme leur succès, n’est plus Ă remettre en question. Il est assez rare que les tĂ©lĂ©phones aient droit Ă de tels discounts —que ce soit chez Amazon ou directement chez Samsung.

Si cette offre flash sur les Samsung Galaxy S10 dĂ©voilĂ©e par Amazon en ce dĂ©but de soldes atteint presque les-40%, le montant des Ă©conomies est d’environ 150 euros. Peu après leur prĂ©sentation, cette gamme s’est très vite positionnĂ©e dans le cercle fermĂ© des modèles les plus puissants du marchĂ© avant d’ĂŞtre rejoint par leurs successeurs les Samsung Galaxy S20. Si vous choisissez le tĂ©lĂ©phone chez Amazon, vous avez aussi droit Ă la mĂŞme garantie constructeur que si vous achetiez directement auprès de Samsung.

C’est le Samsung Galaxy S10+ qui se prĂ©sente comme le smartphone le plus haut de gamme des trois modèles dĂ©voilĂ©s par la marque. Il profite d’un bel Ă©cran AMOLED de 6,4 pouces et embarque un puissant processeur Exynos 9820. Ce ne sont lĂ qu’une infime partie des caractĂ©ristiques premium du tĂ©lĂ©phone qui ont largement contribuĂ© au succès de ce dernier. Sans trop entrer dans les dĂ©tails de sa fiche, on sait dĂ©jĂ que celle-ci participera Ă la disparition rapide de la promo en cours sur Amazon pour les soldes. Les stocks sont très limitĂ©s par le marchand en ligne.

Le Samsung Galaxy S10+ rĂ©pond aux attentes des utilisateurs cĂ´tĂ© photo grâce au triple capteur installĂ© au dos de l’appareil. Il se dote Ă©galement d’un double module photo avant placĂ© directement dans le coin supĂ©rieur de l’Ă©cran. De cette façon, Samsung permet un gain de place très consĂ©quent pour un ratio Ă©cran/corps de 88,9%. Que ce soit le Samsung Galaxy S10+ ou les autres modèles, ils utilisent tous OneUI, une sur-couche Android aboutie qui se montre Ă la hauteur tant sur l’expĂ©rience proposĂ©e que le design. Plusieurs des concurrents du numĂ©ro 1 ont encore du mal Ă proposer des solutions au niveau.

Prendre le Samsung Galaxy S10 sur Amazon

Si vous dĂ©cidez d’acheter votre Samsung Galaxy S10 en soldes sur Amazon, vous avez droit Ă quelques avantages de choix. Difficile de ne pas Ă©voquer le prix, puisque les deals flash font chuter les tarif des smartphones Ă presque -40%. C’est le meilleur tarif du marchĂ© Ă l’heure actuelle, sachant que les modèles se situent dans une catĂ©gorie premium de haut vol.

Le prix des Samsung Galaxy S10 devient très faible, mais cette remise signĂ©e Amazon pour les soldes risque de disparaĂ®tre en quelques heures. Compte tenu du fait que les promos sur ses modèles sont rares, elles attirent toujours beaucoup de monde pour des stocks très rĂ©duits. Nous ne pouvons que vous conseiller d’ĂŞtre rapide pour arriver avant que la vente flash ne soit plus en ligne et que les tarifs remontent.

Dans le cas oĂą vous avez achetĂ© votre Samsung Galaxy S10 trop vite sur Amazon pendant ces soles, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une seconde chance bien utile. Le champion du e-commerce propose un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours, une pĂ©riode durant laquelle vous pouvez essayer le smartphone en toute tranquillitĂ©. S’il ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer et bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement complet. Avec le store Samsung, cette mĂŞme pĂ©riode est de 15 jours.

