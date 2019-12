Bon plan : Samsung Galaxy S10e à -34% via une vente flash 🔥

Alors que NoĂ«l a lieu dans quelques semaines, Amazon prend de l’avance avec une très belle vente flash sur son Galaxy S10e, dernier-nĂ© de la gamme dĂ©voilĂ© il y a un peu moins d’un an. C’est le moment de faire de belles Ă©conomies, mais attention, la promotion en cours ne va pas durer très longtemps.

Samsung Galaxy S10e 128 Go Ă 499 euros au lieu de 759 euros

Le Samsung Galaxy S10e en vente flash de NoĂ«l sur Amazon a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© lors du Mobile World Congress qui a eu lieu Ă Barcelone en fĂ©vrier dernier. Il s’agit donc des modèles les plus rĂ©cents de la gamme imaginĂ©e par la marque, c’est donc une chance de retrouver ce smartphone avec une promotion aussi forte Ă quelques semaines des fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Le Samsung Galaxy S10e en chute libre sur Amazon

Avec cette rĂ©duction, le Samsung Galaxy S10e chute de quelques centaines d’euros alors que NoĂ«l aura lieu d’ici une petite quinzaine de jours. Vous pouvez donc choisir de vous faire plaisir ou de prendre de l’avance sur les cadeaux que vous offrirez Ă vos proches pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Le Samsung Galaxy S10e est le smartphone le plus accessible des trois modèles prĂ©sentĂ©s l’an dernier, si bien qu’il bĂ©nĂ©ficie d’un excellent rapport qualitĂ©-prix. Rappelons que la marque corĂ©enne dĂ©voile trois modèles au dĂ©but de chaque annĂ©e comme le fait Apple avec ses iPhone. Nul doute que les adeptes de la marque apprĂ©cieront ce smartphone et ses qualitĂ©s techniques tout en profitant d’un nouveau tĂ©lĂ©phone acquis Ă un tarif accessible sur Amazon.

Samsung a aussi profitĂ© de cette annĂ©e pour lever le voile sur les Galaxy Note 10 et Note 10+, mais il s’agit lĂ des modèles très haut de gamme de la marque. Cela veut aussi dire que les tarifs ne sont pas les mĂŞmes que celui du Samsung Galaxy S10e en vente flash de NoĂ«l sur Amazon. Ce dernier est le smartphone de la marque qui profite donc du meilleur rapport qualitĂ©-prix en temps normal, si bien que cette promotion se prĂ©sente comme la cerise sur le gâteau.

Amazon mise sur le Samsung Galaxy S10e

Le Samsung Galaxy S10e trouvera des adeptes parmi ceux qui veulent profiter des petits prix offerts par cette vente flash de NoĂ«l sur Amazon. En termes de qualitĂ©, on lui confère un aspect compact non nĂ©gligeable qui plaira Ă ceux qui ne sont pas fans des très grands smartphones, le tout en ayant ratio taille-Ă©cran très consĂ©quent. On notera aussi la prĂ©sence d’une prise jack, connecteur qui ne cesse de quitter de plus en plus de modèles chaque annĂ©e, et une excellente qualitĂ© photo.

Ce Galaxy S10e signé Samsung en promotion pour ces ventes flash de Noël sur Amazon se présente comme le plus accessible du haut de gamme du numéro 1 mondial du marché des smartphones. Vous pouvez retrouver le détail de ses caractéristiques techniques sur Amazon si vous souhaitez en apprendre plus sur ce téléphone.

Amazon lance ses ventes flash de Noël

Si le Black Friday est officiellement terminé depuis quelques jours déjà , Amazon propose de nombreuses ventes flash qui auront lieu entre le 9 et le 22 décembre. Durant ces semaines, vous pourrez trouver de belles promotions sur une multitude de produits comme les Samsung Galaxy S10e. Les produits électroniques ne sont pas les seuls impactés par ces baisses de prix et ces réductions concernent pleins de catégories différentes comme la décoration, la mode ou encore le bricolage. Vous trouverez certainement votre bonheur au milieu de ce flot de ventes flash de Noël sur Amazon.

Dans le cas oĂą vous souhaitez anticiper sur les cadeaux de NoĂ«l et ne pas vous retrouvez dans les magasins la veille des fĂŞtes, ces ventes flash de NoĂ«l sur Amazon sont pour vous —qu’elles concernent le Samsung Galaxy S10e ou non. Rappelons aussi que le marchand en ligne propose un dĂ©lai de rĂ©traction, soit une pĂ©riode de 30 jours durant lesquels vous pouvez renvoyer le produit pour ĂŞtre intĂ©gralement remboursĂ©. Si le produit que vous offrez Ă votre proche ne lui convient pas, il pourra donc le renvoyer très facilement et trouver son bonheur sur la plateforme.

Durant ces ventes flash de NoĂ«l sur Amazon, le rĂ©el dĂ©fi sera de se saisir de ces promotions en vigueur entre le 9 et le 22 dĂ©cembre. Si vous voulez vous tournez vers le Samsung Galaxy S10e, c’est le moment de se saisir de l’occasion, car il est certain que cette vente flash -et les autres- ne vont pas durer trop longtemps.

