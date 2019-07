Bon plan : le Samsung Galaxy S10e passe à 1€ chez SFR 🔥

Le dernier Samsung Galaxy S10e fait partie des smartphones haut de gamme parmi les plus compétitifs du marché, et l’offre en cours chez SFR ne fait que renforcer ce point. Jusqu’au 8 juillet, l’opérateur télécom propose ce téléphone pour 1€ seulement si vous souscrivez à un forfait illimité 60 Go 4G+ sur une période de 24 mois. En sachant que le Galaxy S10e coûte 759€ nu, et que cette offre à l’avantage d’échelonner les paiements, cela conviendra à beaucoup de monde.

Voir l’offre sur SFR

Pourquoi choisir le Galaxy S10e ?

En mars dernier, le géant coréen Samsung dévoilait sa nouvelle génération de smartphones sous Android. Le Galaxy S10e se place aux côtés des Galaxy S10 et S10+ comme une alternative moins onéreuse, mais quand même très haut de gamme. Les caractéristiques techniques du Galaxy S10e ainsi que son prix font qu’il est considéré par beaucoup d’experts comme le meilleur rapport qualité prix du marché haut de gamme chez Samsung.

Nous avons réalisé le test de celui-ci, nous avons été séduits :

Parmi les caractéristiques principales du Samsung Galaxy S10e, on peut citer évidemment son superbe écran AMOLED Infinity de 5,8 pouces (Samsung est un expert en écran, il équipé par ailleurs bon nombre de concurrents), un double capteur photo situé sur le dos du téléphone (12 Mpx et 16 Mpx) ainsi qu’un capteur selfie de 10 Mpx. Le tout est propulsé par la puce la plus puissante du fabricant (Exynos 9820) qui permet de faire tourner même les jeux les plus énergivore sans aucune latence.

Vous l’aurez peut-être deviné, le Galaxy S10e de Samsung est aussi l’une des meilleures ventes sur son créneau, et cela n’est pas prêt de s’arrêter. L’offre spéciale mise en avant par l’opérateur télécom SFR vous permet non seulement d’étaler le paiement du smartphone, mais également d’obtenir une belle réduction à l’achat de celui-ci. Ci-dessous, nous vous détaillons la procédure pour acheter ce Galaxy S10e à seulement… 1€ !

Procédure pour obtenir le Samsung Galaxy S10e à 1€ :

Un forfait avec 60 Go de données en Europe

Pour en venir plus précisément au forfait mobile SFR qui accompagne le Samsung Galaxy S10e à 1€, il s’agit d’un abonnement mobile qui inclut les appels, SMS et MMS en illimités en France et vers les DOM ainsi que 60 Go de données internet en France, dans l’Union Européenne, les DOM ou encore la Suisse et l’Andorre. Dans le cadre de cette offre spéciale chez SFR, il faudra s’y engager sur 24 mois au minimum. La première année, il faut compter 30€ par mois et il passe ensuite à 45€ par mois après.

Quant à l’offre de remboursement (ODR) de 100€ sur le Galaxy S10e, vous êtes éligibles si vous êtes un nouveau client (ou si vous avez fait un renouvellement de mobile dans le cadre de l’avantage Tremplin) et si vous avez acheté le téléphone ainsi que le forfait mobile avant le 8 juillet. Il faudra alors se connecter sur odr.sfr.fr sous 30 jours pour ensuite faire une demande de remboursement. Il sera appliqué sur l’une de vos prochaines factures, ou sous forme d’un avoir à dépenser chez SFR.

Pour découvrir cette offre exceptionnelle SFR, c’est ici :

Voir l’offre sur SFR