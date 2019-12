Bon plan : Samsung Galaxy S10e, le prix cassé sur Amazon 🔥

Pour ses « Ventes Flash de NoĂ«l », Amazon fait chuter de maniĂšre Ă©clair le tarif d’une multitude de produits – dont le Samsung Galaxy S10e – dernier-nĂ© de la gamme de smartphones du corĂ©en. À quelques jours des fĂȘtes, cette rĂ©duction est une belle occasion de se faire plaisir ou d’anticiper sur les cadeaux pour ses proches. Les stocks sont rares, elle ne restera pas longtemps encore ce samedi.

Actuellement en vente flash de NoĂ«l sur Amazon, le Samsung Galaxy S10e a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par la marque lors du Mobile World Congress qui s’est tenu Ă Barcelone au mois de fĂ©vrier. Il s’agit donc du dernier modĂšle de la gamme dĂ©voilĂ© par le constructeur, ce qui veut aussi dire qu’il est disponible depuis moins d’un an. C’est une vraie surprise de le retrouver en promotion sur Amazon Ă quelques jours Ă peine des fĂȘtes de fin d’annĂ©e.

Les Samsung Galaxy S10 sur Amazon

GrĂące Ă ces ventes flash signĂ©es Amazon, le Samsung Galaxy S10e voit son prix chuter de quelques centaines d’euros, si bien que le smartphone passe actuellement sous la barre symbolique des 500 euros. Vous pouvez donc vous faire plaisir en rĂ©alisant une belle Ă©conomie, mais aussi choisir d’offrir le tĂ©lĂ©phone Ă un de vos proches pour NoĂ«l, sachant que les fĂȘtes ont lieu dans quelques jours Ă peine et que cela peut vous Ă©viter d’Ă©cumer les boutiques au dernier moment.

Le Samsung Galaxy S10e fait partie des trois smartphones que la marque a dĂ©voilĂ©s au dĂ©but de l’annĂ©e, aux cĂŽtĂ©s des Samsung Galaxy S10 et S10+. Rappelons que la marque a pris les bonnes habitudes d’Apple avec ses iPhone en prĂ©sentant elle aussi trois smartphones de sa gamme en mĂȘme temps. Le Galaxy S10e se positionne comme le smartphone le plus accessible de cette rĂ©cente gamme et bĂ©nĂ©ficie d’un excellent rapport qualitĂ©-prix indĂ©niablement amĂ©liorĂ© lors de ces ventes flash de NoĂ«l Amazon.

Cette annĂ©e, Samsung a Ă©galement levĂ© le voile sur une autre gamme avec la prĂ©sentation des Galaxy Note 10 et Note 10+. Il faut toutefois noter que ces smartphones haut de gamme disposent de prix beaucoup plus onĂ©reux que les modĂšles Galaxy S10, ventes flash de NoĂ«l Amazon ou non. Le dernier-nĂ© de la gamme profite donc d’une belle remise qui vient s’ajouter Ă son tarif initial comme la cerise sur le gĂąteau.

Amazon met Ă l’honneur le Samsung Galaxy S10e

Sans trop entrer dans les dĂ©tails techniques, on notera que le Samsung Galaxy S10e se dĂ©marque de par son aspect compact, une qualitĂ© qui plaira certainement Ă tous ceux qui ne veulent pas que leur smartphone ressemble Ă une tablette. Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement d’un excellent ratio taille-Ă©cran, car la camĂ©ra avant n’est pas placĂ©e dans une encoche, mais directement dans l’Ă©cran qui est poinçonnĂ©. Le smartphone en promo pour ces ventes flash de NoĂ«l Amazon se dote aussi d’une excellente qualitĂ© photo et d’une prise jack, Ă©lĂ©ment rare sur les modĂšles aussi rĂ©cents que le Samsung Galaxy S10e.

On retiendra que le Samsung Galaxy S10e qui profite des ventes flash de NoĂ«l Amazon se prĂ©sente comme le modĂšle le plus accessible de cette rĂ©cente gamme, tout en disposant de compĂ©tences techniques indĂ©niables signĂ©es par le numĂ©ro 1 du marchĂ© mondial. Toutes les caractĂ©ristiques techniques du smartphone sont Ă retrouver directement sur Amazon dans le cas oĂč vous souhaitez en apprendre plus.

AprÚs Black Friday, les « ventes flash de Noël »

Du 9 au 22 dĂ©cembre 2019, Amazon met en place les ventes flash de NoĂ«l, une opĂ©ration qui succĂšde au Black Friday et qui s’apparente d’ailleurs Ă cet Ă©vĂ©nement tant les promotions sont intĂ©ressantes. Outre l’excellent Samsung Galaxy S10e, vous trouverez de trĂšs belles offres sur une multitude de produits. Amazon profite effectivement de l’opĂ©ration pour casser les prix sur une multitude de catĂ©gories en plus des appareils Ă©lectroniques et des smartphones. C’est l’occasion de profiter de produits de mode, de dĂ©coration, de bricolage ou autres, le tout Ă prix rĂ©duit Ă quelques jours des fĂȘtes.

Si vous souhaitez anticiper vos cadeaux de fin d’annĂ©e avec ces ventes flash Amazon, c’est la parfaite occasion de trouver des produits Ă prix rĂ©duit, que ce soit le Samsung Galaxy S10e ou d’autres smartphones. On notera Ă©galement que le marchand Amazon vous fait profiter d’un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours. Au cours de cette pĂ©riode, vous ou le proche Ă qui vous avez offert le Galaxy S10e pourra renvoyer le produit et se faire rembourser intĂ©gralement s’il n’est pas satisfait. Aucun risque de se retrouver avec un smartphone ou un achat qui pourrait ĂȘtre inutile.

Ces ventes flash de NoĂ«l Amazon sont une rĂ©elle opportunitĂ© de prĂ©parer vos cadeaux plutĂŽt que d’errer dans les magasins bondĂ©s la veille des fĂȘtes, mais le rĂ©el dĂ©fi sera aussi d’ĂȘtre rapide. Que ce soit le Galaxy S10e ou un autre appareil, les ventes flash ne durent pas longtemps et disparaissent comme elles sont arrivĂ©es.

