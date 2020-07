Bon plan : le Samsung Galaxy S20 en chute brutale (Galaxy Buds offerts) 🔥

On ne s’attendait pas Ă voir une aussi belle affaire ce week-end sur les Samsung Galaxy S20 et S10. Les deux gammes de smartphones, respectivement de la gĂ©nĂ©ration 2020 et 2019, sont en promotion. La boutique officielle Samsung, Amazon et Cdiscount ont dĂ©voilĂ© des offres flash ce samedi matin. Ci-dessous, les deals incontournables que nous avons rĂ©fĂ©rencĂ© en ce moment :

Ce week-end est une opportunitĂ© exceptionnelle pour acheter les Samsung Galaxy S20 et S10 Ă des prix dĂ©fiants toute concurrence. MĂŞme la boutique Samsung a dĂ©cidĂ© de faire des offres spĂ©ciales. Sa nouvelle gĂ©nĂ©ration de S20, S20+ et S20 Ultra bĂ©nĂ©ficie de 100€ de remise immĂ©diate. Quant aux modèles de Galaxy S10 et S10+, ils bĂ©nĂ©ficient de 160€ de rĂ©duction. Le modèle le plus abordable, le Samsung Galaxy S10e, n’est dĂ©jĂ plus disponible Ă l’achat. Pour chaque Galaxy S10 ou S20 achetĂ© sur Samsung, vous repartirez avec des Galaxy Buds (valeur : 129,99€) offerts.

Amazon tombe les prix drastiquement

Certes, la boutique officielle Samsung fait de vrais efforts sur ses nouveaux appareils, mais Amazon est encore devant. Depuis quelques heures, les nouveaux tĂ©lĂ©phones perdent quasiment jusqu’Ă 20% de leur prix initial. C’est incroyable, d’autant plus que les Samsung Galaxy S20 sont disponibles sur le marchĂ© depuis mars dernier. Ils sont toujours les exemples incontestĂ©s tournant sous Android, vous ne pouvez pas vous tromper.

Par ailleurs, que vous achetiez votre Samsung Galaxy S20 ou S10 sur Amazon, Cdiscount ou sur la boutique du corĂ©en, les garanties sont les mĂŞmes. En l’occurrence, vous avez le droit Ă la garantie du fabricant durant 2 ans sur le tĂ©lĂ©phone, ce qui vous assure une vraie tranquillitĂ©. Vous pouvez la renforcer avec Samsung Care+.

La diffĂ©rence entre les Samsung Galaxy S20 et S10 sur Samsung versus les autres marchands, c’est que la boutique officielle vous rajoute les Galaxy Buds. Ce sont des Ă©couteurs sans fil de la dernière gĂ©nĂ©ration qui sont de bonne qualitĂ©. C’est un bon moyen de faire une Ă©conomie sur le tĂ©lĂ©phone, et d’obtenir un accessoire quasiment indispensable sans aucun frais. Amazon avance des tarif plus faibles du marchĂ© pour ces tĂ©lĂ©phones, c’est Ă vous de trouver le bon compromis entre le prix et les Ă©couteurs gratuits.

Dans tous les cas, tous les marchands vous laissent de la flexibilitĂ© lors de l’achat du Samsung Galaxy S10 et S20. Chez Amazon, vous avez le droit Ă une pĂ©riode d’essai de 30 jours pendant laquelle vous pouvez essayer le produit chez vous et sans aucun engagement. Si pendant cette durĂ©e, vous regrettez votre achat, Amazon s’engage Ă le reprendre s’il est comme neuf. Chez Samsung et Cdiscount, ce temps est de 14 jours.

Enfin, il y a Ă©galement la possibilitĂ© de partir pour le Samsung Galaxy S20 directement chez un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com. En vous engageant sur un forfait dans la durĂ©e et avec un Ă©chelonnement des paiements, ce nouveau tĂ©lĂ©phone revient Ă partir de 1€. Il faut ensuite prendre en compte l’Ă©talement du paiement dans la durĂ©e pour calculer le coĂ»t rĂ©el. Mais si vous n’avez pas 900€ Ă mettre immĂ©diatement dans un smartphone, cette alternative sera pertinente.

Un Samsung Galaxy S20 ou S10 ?

Samsung est rĂ©putĂ© pour ĂŞtre une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© des smartphones premium. En 2019 avec le Galaxy S10, il passait dĂ©jĂ pour un OVNI. En 2020, il va encore un peu plus loin avec la gamme de Samsung Galaxy S20. Ces derniers se diffĂ©rencient avec une offre photo qu’aucun rival n’est en mesure d’atteindre. Selon le modèle, vous pouvez avoir jusqu’Ă un quadruple capteur photo avec un capteur principal de 108 MP. Il supporte aussi des vidĂ©os 8K, ce qui est vraiment un plus par rapport aux concurrents.

LĂ oĂą Samsung a fait très fort avec les Galaxy S20, c’est qu’il assure la compatibilitĂ© avec la 5G (qui devrait bientĂ´t arriver en France), et que son processeur est toujours plus puissant. Si vous cherchez Ă trouver un bon rapport qualitĂ© prix pour un smartphone Android haut de gamme, les Samsung Galaxy S10 seront eux aussi excellents. Ils ont des caractĂ©ristiques parmi les plus avancĂ©es du marchĂ©, ils n’ont qu’une annĂ©e d’anciennetĂ©. Leur prix est tombĂ© sous les 600€ chez plusieurs marchands, et c’est un excellent achat.

Dans tous les cas, il faut savoir que les offres que nous avons listĂ© ci-dessus sont Ă©phĂ©mères. A tout instant, les plateformes comme Amazon, Cdiscount ou Samsung peuvent arrĂŞter leurs promotions – faute de stock. Ce sont des prix ultra attrayant pour attirer le public, mais les quantitĂ©s disponibles sont restreintes. C’est un bon moyen pour faire des Ă©conomies juste avant l’Ă©tĂ©. Les soldes d’Ă©tĂ© sont rĂ©putĂ©s pour ĂŞtre moyens, il ne faut pas s’attendre Ă voir la tech mise en avant lors de cette opĂ©ration.

Ces offres spĂ©ciales sur les Samsung Galaxy S20 et S10, c’est un bon moyen de faire des achats intelligents avant la rentrĂ©e. La marque corĂ©enne est très premium, et elle ne fait pas souvent des rĂ©ductions sur ses derniers modèles. Il faudra ensuite probablement attendre le grand Black Friday en novembre pour voir Samsung revenir avec des offres très agressives. C’est le moment d’en profiter, et vous pouvez toujours changer votre avis dans les 14 ou 30 prochains jours si cela ne vous plait pas.

