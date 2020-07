Bon plan : le Samsung Galaxy S20 est en chute libre (bonus XXL) 🔥

Samsung fait fort dès le dĂ©but des soldes en cassant les prix des Samsung Galaxy S20 et S10. En plus des prix rĂ©duits, le constructeur offre un bonus de reprise gĂ©nĂ©reux Ă tous ceux qui achètent un smartphone de la nouvelle gamme. C’est le moment de faire des Ă©conomies sur l’achat d’un nouveau tĂ©lĂ©phone premium.

Pour voir toutes les rĂ©ductions en vigueur chez Samsung, c’est par ici :

DĂ©couvrir les offres Samsung

Toutes les remises en vigueur sur les Samsung Galaxy S20 et S10 sont sĂ©duisantes. En plus de la boutique officielle, Amazon et Cdiscount dĂ©voilent Ă©galement de belles rĂ©ductions Ă l’occasion du dĂ©but des soldes.

Les Samsung Galaxy S10 et S20 ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s il y a un an lors du MWC 2019 qui a eu lieu Ă Barcelone. Ils sont toujours positionnĂ©s parmi les meilleurs smartphones du marchĂ©, au cĂ´tĂ© des Samsung Galaxy S20 prĂ©sentĂ©s un an plus tard. Avec la sortie des derniers modèles, leurs prĂ©dĂ©cesseurs ont tous bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une nouvelle baisse de prix.

Du cĂ´tĂ© des Samsung Galaxy S10, ce sont les modèles S10 et S10+ qui ont droit aux promotions Amazon et Samsung lors de ce dĂ©but de soldes. Les smartphones profitent d’Ă©cran consĂ©quent, ce qui ne sera pas pour dĂ©plaire Ă tous les adeptes de ce format qui souhaitent dĂ©penser raisonnablement. Le numĂ©ro 1 mondial a fait le choix de doter les modèles d’une camĂ©ra dans une bulle directement dans l’Ă©cran. Cela permet un gain de place important sur la dalle du tĂ©lĂ©phone, tandis que certains de ses concurrents se dĂ©battent encore avec des encoches (trop) consĂ©quentes. Du cĂ´tĂ© de la boutique officielle, ce sont les Samsung Galaxy S20 qui ont droit Ă des prix rĂ©duits pour les soldes.

Prix en chute libre pour les Samsung Galaxy S20

Les Samsung Galaxy S20 avaient dĂ©jĂ de multiples avantages avant les soldes sur Amazon, mais le prix devient encore plus sĂ©duisant. Pareil pour les S10 : ces modèles ont une fiche technique robuste pour un design soignĂ©, si bien que c’est un plaisir de retrouver des promotions de ce niveau sur de tels modèles. Les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont les deux appareils premium prĂ©sentĂ©s par la marque Ă Barcelone. En comparaison, le Samsung Galaxy S10e est un smartphone plus compact et plus accessible.

Alors que les soldes commencent Ă peine, Amazon nous surprend dĂ©jĂ en faisant chuter les tarifs des Samsung Galaxy S20 et les S10. Les deux smartphones concernĂ©s ont droit Ă des baisses de prix de 200 euros, soit de rĂ©elles Ă©conomies Ă faire pour tous les utilisateurs qui cherchent un modèle haut de gamme Ă prix attractif. Cette promotion signĂ©e Amazon est une aubaine tombĂ©e Ă point nommĂ© durant l’Ă©tĂ©.

Notre test vidéo du Samsung Galaxy S10+ :

Dans le cadre de cette offre flash Amazon dévoilée lors des soldes, les Samsung Galaxy S10 chutent de 200 euros, soit une économie de -40% par rapport à leur prix de base. Les promotions aussi élevées sont assez rares —que ce soit chez le marchand en ligne ou la boutique officielle, sachant que les téléphones sont toujours très populaires depuis leur sortie. Tous se sont placés parmi les meilleurs appareils du marché sous Android en quelques heures. Et autant dire que les Samsung Galaxy S10 et S20 ne sont près de quitter cette place.

Les Samsung Galaxy S20 et S10 ont ainsi droit plus de 200 euros d’Ă©conomie, une rĂ©duction qui fait que vous avez nettement moins Ă vous soucier du prix. Les deux modèles de la gamme sont des smartphones premium qui se dotent d’une fiche technique très costaud, tant pour le design que les caractĂ©ristiques. Que ce soit chez Amazon ou sur la boutique officielle, la garantie constructeur est la mĂŞme.

Le Samsung Galaxy S10+ en promo pour ces soldes sur Amazon se place comme le modèle le plus premium de la gamme dĂ©voilĂ©e en 2019. Il embarque un Ă©cran AMOLED de 6,4 pouces ainsi qu’un processeur Exynos 9820 qui permet d’Ă©viter tout risque de latence lors de la navigation entre les applications. Ce ne sont ici qu’une infime partie de la puissante fiche technique du mobile. Autant dire que le reste de cette dernière va aider au fait que la promo sur Amazon parte en quelques heures —sachant que les stocks sont limitĂ©s. Du cĂ´tĂ© de Samsung, il faut ĂŞtre vif aussi, car la promo qui comprend les Galaxy Buds prend bientĂ´t fin.

En plus de son petit prix dĂ» aux soldes sur Amazon, le Samsung Galaxy S10+ est muni d’un triple module photo. Ă€ l’avant, il se dote d’une double camĂ©ra poinçonnĂ©e directement dans l’Ă©cran. Le Galaxy S20 Ă©galement

Choisir entre le Samsung Galaxy S10 et le S20

Dans le cas oĂą vous choisissez le Samsung Galaxy S20 et le S10 sur Amazon ou sur la boutique, vous avez droit de quelques avantages. Il faut Ă©videmment parler du tarif, dont la baisse varie en fonction du modèle choisi. Dans ce cas, il s’agit tout simplement de la meilleure offre du marchĂ© pour ce jeudi.

Si la promotion sur le Samsung Galaxy S10 est très attrayante, cela signifie aussi que les stocks sont très limitĂ©s par Amazon. Il est dĂ©jĂ certain que tout le monde ne pourra pas en profiter et que l’offre flash peut disparaitre en quelques heures Ă peine après son apparition. Si vous souhaitez investir de façon un peu plus consĂ©quente, les Samsung Galaxy S20 sont faits pour vous.

Si toutefois vous avez Ă©tĂ© trop rapide lors de l’achat de votre Samsung Galaxy S20 pendant les soldes sur Amazon ou sur le Samsung Store, pas de panique. Le marchand amĂ©ricain vous laisse 30 jours pour tester et renvoyer le smartphone s’il ne vous convient pas —avant de vous rembourser en intĂ©gralitĂ© peu après votre retour. Cez Samsung, ce mĂŞme dĂ©lai est de 15 jours.

Pour voir les promos sur les Samsung Galaxy S20, c’est par ici :

DĂ©couvrir les offres Samsung