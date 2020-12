Bon plan : le Galaxy S20+ en chute libre sur le site Samsung 🔥

Samsung a officiellement lancĂ© son Black Friday avant hier. Le fabricant corĂ©en propose des offres inĂ©dites sur tous ses produits premium. Si le Galaxy S20 est dĂ©jĂ en rupture de stock, les Galaxy S20+ et S20 Ultra profitent d’un deal choc. De mĂŞme, les tĂ©lĂ©viseurs, tablettes et autres appareils Ă©lectromĂ©nager.

Pour dĂ©couvrir le Black Friday de Samsung, c’est par ici :

Voir les offres Samsung

Samsung a dĂ©cidĂ© d’attaquer gĂ©nĂ©reusement ce Black Friday. La marque avance des rĂ©ductions inĂ©dites sur la plupart de ses produits. Mais attention, depuis le dĂ©but de son opĂ©ration, il y a dĂ©jĂ eu de nombreuses ruptures de stock (S20 4G). Si vous voulez profiter au maximum des remises, il faudra ĂŞtre rapide. Dans tous les cas, vous avez un droit de rĂ©tractation si vous avez achetĂ© trop vite.

Samsung très compĂ©titif pour la fin d’annĂ©e

Le Black Friday est une pĂ©riode très attendue par les français pour faire des Ă©conomies. Contrairement aux soldes, cette opĂ©ration est perçue comme plus premium, avec des marques premium qui font des promotions. C’est le cas par exemple ici avec Samsung qui baisse sensiblement le prix de son Galaxy S20. Ce dernier est le flagship de l’annĂ©e 2020 et il se place comme une rĂ©fĂ©rence sous Android.

Si les marchands généralistes comme Amazon ou Fnac participent aussi au Black Friday, les boutiques officielles comme celles de Samsung tirent leur épingle du jeu. Le coréen a décidé de proposer les meilleures remises sur ses références directement sur son site. Vous ne pourrez donc pas dénicher de meilleure réduction sur ces Galaxy S20 sur un autre site.

Il faut dire que Samsung y va très fort sur ces Galaxy S20. Dans le cas du modèle de base, voilĂ comment se dĂ©compose la promotion. Vous avez tout d’abord une rĂ©duction de 260 euros (la version 5G car la version 4G est en rupture). Ensuite, vous avez un cadeau qui n’est autre que le Galaxy Fit 2. Celui-ci a une valeur de 59,99€. Enfin, Samsung rajoute une prime Ă la reprise de votre appareil. En plus du montant de reprise, il vous rajoute 100€ d’Ă©conomie.

Au final, si vous cumulez le montant de tous ces avantages, vous pouvez faire tomber le coĂ»t du Samsung Galaxy S20 5G sous les 600€. Pour le smartphone le plus premium sous Android, c’est très inattendu. C’est un tĂ©lĂ©phone qui nous a convaincu dans notre test. C’est aujourd’hui aussi le meilleur rapport qualitĂ© prix du marchĂ©. Vous ne trouverez pas mieux avec cette rĂ©duction.

Il faut ĂŞtre rĂ©aliste, le stock de Samsung Galaxy S20 5G Ă ce tarif-lĂ ne fera pas long feu. Il faudra donc ĂŞtre rapide pour ce Black Friday afin de faire une Ă©conomie sur ce tĂ©lĂ©phone prestigieux. Il en va de mĂŞme pour le grand format et premium S20 Ultra. Ces modèles ont Ă©galement de fortes promotions, vous pouvez faire une Ă©conomie de plusieurs centaines d’euros.

Pourquoi acheter le Samsung Galaxy S20 ?

Vous connaissez probablement dĂ©jĂ le Samsung Galaxy S20 5G si vous ĂŞtes sur cette page. Par ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les caractĂ©ristiques techniques sur le site officiel de la marque. Cela dit, on peut rappeler quelques points clĂ©s. Le premier est l’Ă©cran, qui est exceptionnel Ă tous les points. La dalle de 6,2 pouces sur le Galaxy S20 avec un taux de rafraichissement de 120 Hz est unique. On ne trouve pas mieux en ce moment.

Ensuite, on peut aussi dire que ce Galaxy S20 est propulsĂ© par le processeur maison Exynos 990 en Europe (contre le Snapdragon 865 ailleurs dans le monde). C’est l’un des processeurs les plus puissants et les plus optimisĂ©s sur Android. Cela vous permettra de faire tourner tous les jeux les plus Ă©nergivores, sans pour autant abimer trop votre batterie. Celle-ci fait 4 000 mAh sur le modèle S20 et vous permettra de tenir plus d’une journĂ©e sans problème. A noter que le tĂ©lĂ©phone est compatible avec la charge rapide.

Le dernier point important sur ce Samsung Galaxy S20 est l’offre photo. Le constructeur se place comme l’un des meilleurs sur cette partie-lĂ . On retrouve un triple capteur photo sur ce modèle. Le module principal fait 64 MP, et il vient aux cĂ´tĂ©s d’un module ultra grand-angle et d’un tĂ©lĂ©objectif avec un zoom x3. Le S20 Ultra est encore plus puissant avec un zoom optique x10.

Tous les produits Samsung en forte promo

Pour cette fin d’annĂ©e, Samsung se montre gĂ©nĂ©reux sur sa boutique officielle. Au delĂ des Samsung Galaxy S20, ce sont plus gĂ©nĂ©ralement tous les produits de la firme qui sont en promotion. Comme toujours, les ruptures viennent s’immiscer dans les offres Ă©clair. Il faut donc ĂŞtre très vif surtout pour les offres qui sont les plus fortes. Clairement, Samsung surprend par la compĂ©titivitĂ© de ces rĂ©ductions.

En achetant votre Samsung Galaxy S20 (par exemple) chez lui, vous allez pouvoir avoir une livraison rapide. Elle sera faite dans les quelques jours suivants la commande, sans aucun frais pour vous. Si vous ĂŞtes allĂ©s sur d’autres sites web, vous avez probablement vu qu’il y avait des dates de livraison rallongĂ©es – qui se rapprochent de NoĂ«l.

Encore une fois, si le tĂ©lĂ©phone ne vous plait pas, Samsung vous donne 14 jours après la livraison pour changer d’avis. Le marchand vous permet ainsi de recevoir et tester votre Samsung Galaxy S20 simplement chez vous. Si vous le rendez comme neuf, vous aurez alors le droit Ă un remboursement complet. De cette manière, vous n’aurez absolument rien risquĂ©.

Pour voir les offres de Black Friday Samsung, c’est par ici :

Voir les offres Samsung