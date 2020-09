Bon Plan SFR : le Samsung Galaxy S20 5G à 229€ seulement

Nouvelle rentrée, nouvelle période de promotion chez SFR. L’opérateur propose en ce moment des réductions exclusives pour l’opération Back to School 2020, et l’une des plus belles affaires est le Samsung Galaxy S20 5G, qui est vendu à un prix très intéressant.

Chez Samsung, la gamme S est la plus populaire, et les Galaxy S20 sont tous sortis au mois de février cette année. Chaque modèle bénéficie d’une offre spéciale chez SFR, on retrouve notamment le S20 en version 5G qui est vendu à partir de 229€ alors que son prix public est fixé à 1009€. Les autres modèles sont concernés et on retrouve par exemple le Galaxy S20 (en 4G) à partir de 149€ et le Note20 à partir de 299€.

Pour découvrir les offres SFR sur les Samsung Galaxy S20 :

Voir les offres S20

Prix jamais vu pour le Galaxy S20 5G

Avec ses nouveaux S20, Samsung a fait une très forte impression sur le segment haut de gamme. Comme souvent, ce sont ses capteurs photo et son écran qui impressionnent, avec, par exemple, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Toute la gamme est S20 est justement proposé en réduction pour l’opération rentrée chez SFR.

Comme ces smartphones sont premium, il n’est pas forcement possible de les payer nus à plus de 1 000€. Avec cette offre SFR, vous payez le smartphone moins cher à l’achat, en choisissant un abonnement adapté. Pour bénéficier de ces tarifs, rien de plus simple, le site SFR vous guide à travers toutes les étapes.

Comment obtenir le S20 5G à partir de 229€ ?

Sélectionner le S20 chez SFR à 229€ (ou tout autre modèle qui vous intéresse)

Souscrire à un forfait 80 Go 4G+ (engagement 24 mois)

Payer 8€ par mois durant 24 mois

Pour en savoir plus sur les offres Samsung chez SFR

Voir les offres S20

Samsung domine le marché sur Android

Samsung a le vent en poupe. Que ce soit sur le milieu de gamme avec ses Galaxy A, ou sur le haut de gamme avec les S10, S20 et Note20, le fabricant coréen est un acteur incournable de l’univers des smartphones. En face, Apple résiste, et Huawei perd peu à peu du terrain laissant une ouverture à des concurrents comme Xiaomi ou Oppo.

En sortant le S20, Samsung a voulu marquer le coup. Sur les trois smartphones (S20, S20+ et S20 Ultra), les capteurs photo sont parmi ce qu’il se fait de mieux sur le marché. Sur le Ultra (en promotion chez SFR), le zoom monte même à x100. À l’avant, on retrouve les meilleurs écrans du marché, avec leur résolution QHD+, et surtout la possibilité d’utiliser un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette technologie permet d’améliorer la fluidité des animations.

Sur la plan de la puissance, la gamme est aussi au top. Avec ses 12 Go de RAM et son processeur Exynos 990, le S20 5G est idéal pour les gamers, et son écran est aussi parfait pour consommer du contenu multimédia. La présence de la 5G, bientôt déployée en France, vous permet d’être assuré d’avoir un smartphone durable dans le temps, et qui accédera au plus grand débit chez SFR.

Le S20 5G est aussi remarquable par son format. Alors que le modèle Ultra est parfait pour les amateurs de smartphones imposants, le S20 est plus discret et idéal si vous cherchez un modèle plus compact. On vous le rappelle, le S20 5G n’est pas le seul modèle Samsung concerné par cette promotion SFR. Pour tous les retrouver et connaître les réductions, c’est par ici :

Voir les offres S20

Quels avantages pour le forfait 80 Go chez SFR

Pour avoir accès aux tarifs réduits sur les Samsung Galaxy S20 chez SFR, il vous faut donc souscrire au forfait 80 Go chez SFR, avec un engagement de 24 mois.

C’est l’un des forfaits les plus avantageux en termes de données, avec 80 Go de datas par mois, utilisables en France et en Europe. À cela, ajoutez les appels, SMS et MMS en illimités, vers les fixes et mobiles en France et dans les DOM.

Le forfait est aussi en réduction en ce moment. En optant pour un pack forfait 80 Go + smartphone, il vous sera facturé 30€ par mois la première année puis 45€. Si vous êtes clients à la box internet SFR, le prix baisse même à 20€ par mois pendant la première année. La période d’engagement est de 24 mois, pour avoir droit au S20 5G à 229€.

Pour découvrir cette offre sur le S20 5G, c’est par ici :

Voir les offres S20