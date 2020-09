Bon plan SFR : pourquoi le Xiaomi Mi 10 à 1€ est une bonne affaire 🔥

Comme chaque année, la rentrée est une période intense chez SFR. L’opérateur télécom a lancé une grande opération Back to School avec quelques belles affaires à saisir. Parmi elles, celle qui concerne le Xiaomi Mi 10 sort du lot.

Ce nouveau téléphone, tout juste sorti en avril, est accessible à un prix ultra avantageux. Dans le cadre de cette offre, il est disponible à partir de 1€ seulement grâce à une offre de remboursement (ODR), alors que son tarif officiel est encore de 799€. Attention, SFR réserve cette offre aux clients qui souscriront entre le 1er au 7 septembre, il ne faut pas tarder pour en profiter.

Pour voir l’offre SFR sur le Mi 10, c’est par ici :

Le Xiaomi Mi 10 est disponible à un tarif inédit

En avril, Xiaomi faisait une incursion sur le créneau du smartphone premium avec ses Mi 10 et Mi 10 Pro. La marque surprenait toute l’industrie avec des appareils au niveau des fabricants les plus premium – et toujours avec un rapport qualité prix séduisant, sa marque de fabrication. Aujourd’hui, c’est justement ce Mi 10 qui est mis en avant chez SFR.

Plutôt que d’acheter un Mi 10 « nu » au prix de 799€, vous avez là une possibilité de ne débourser qu’un seul euro au départ. Il faudra rajouter les deux ODR qui seront remboursées par la suite. Pour vous aider à comprendre le mécanisme de cette offre, voici le détail de la méthode à suivre. Vous retrouverez facilement ces informations directement sur le (nouveau) site de SFR, il n’y a rien de compliqué.

Comment obtenir le Mi 10 à partir de 1€ :

Sélectionner le Mi 10 sur SFR à 1 € (via ODR de 48€ + 50€)

Souscrire à un forfait 80 Go 4G+ (engagement 24 mois)

Payer 8€ par mois durant 24 mois (échelonnement du paiement)

Pour en savoir plus sur ce deal Mi 10, c’est par ici :

Xiaomi à l’assaut du segment haut de gamme

Sur l’entrée et le milieu de gamme, Xiaomi s’est forgé un nom. Ses derniers Redmi Note 9 Pro et Mi Note 10 sont deux illustrations parfaites du succès tonitruant de la marque sur ces deux créneaux. Cela dit, le constructeur a aussi décidé de partir à l’assaut du segment haut de gamme. En ligne de mire, ses rivaux historiques Samsung ou Apple.

Avec son Mi 10, Xiaomi franchit ainsi un nouveau cap. La marque a voulu intégrer toutes les meilleures technologies dans son smartphone. On retrouve un écran OLED de qualité irréprochable, avec une dalle de 6,67″ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Au niveau de la fluidité, ce Mi 10 se positionne parmi l’élite. A l’avant du téléphone, comme on peut le voir sur l’image plus haut, un poinçon discret cache le capteur photo selfie de 20 MP.

Sur la technique et les performances, ce Mi 10 surprend positivement. On y retrouve le dernier processeur puissant de Qualcomm (Snapdragon 865), une batterie de 4 780 mAh (et le support avec la charge 30W) et une excellente offre photo. Le Xiaomi Mi 10 vient avec un quadruple capteur photo sur le dos (108 x 13 x 2 x 2 MP). Le Mi 10 est également compatible avec le réseau 5G, qui devrait bientôt être déployée en France.

Au global, le Mi 10 de Xiaomi est une réussite. Si vous appréciez l’écosystème Android, ce smartphone appartient au top 5 des références premium en ce moment. Vous ne pouvez pas être déçu, le fabricant a vraiment voulu frapper fort pour faire connaitre ses ambitions. Et c’est réussi.

Souscrire au forfait 80 Go de SFR

Pour obtenir le Mi 10 à un prix aussi avantageux chez SFR, il faudra en parallèle souscrire à un forfait mobile chez l’opérateur. En l’occurrence, il faudra prendre un forfait mobile illimité 80 Go en 4G+ avec un engagement sur une période de 24 mois.

Dans le détail, il permet d’avoir les appels et SMS en illimité, chaque mois, depuis la France vers tous les fixes et les mobiles en France métropolitaine et les DOM. A cela, il s’accompagne aussi de 80 Go de data par mois, qui peuvent être utilisés en France comme ailleurs en Europe.

Concernant les prix, ce forfait associé au Mi 10 reviendra à 30€ par mois la première année. Si vous êtes déjà client de la box internet SFR, ce tarif descend même à 20€ par mois sur les 12 premiers mois. Au delà de cette durée, cet abonnement mobile coûtera 45€ par mois. En optant pour le Mi 10 à 1€, il faut garder en tête que l’engagement est de 24 mois en tout.

Pour découvrir cette offre sur le Mi 10, c’est par ici :

