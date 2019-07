Bon Plan : Smartagogo casse les prix des iPhone et des Galaxy S10 🔥

LancĂ©e au dĂ©but de l’annĂ©e 2019, Smartagogo est une nouvelle boutique en ligne qui a l’avantage de proposer de nombreuses propositions exclusives sur des produits de grandes marques comme Apple, Huawei, Samsung et autre. Actuellement, celle-ci propose plusieurs smartphones Ă prix largement rĂ©duit, dont des iPhone et des Galaxy S10 coĂ»tant jusqu’Ă moins de 200 euros que leur prix de base.

Voici la liste des promotions dont vous pouvez profiter en ce moment.

iPhone XR, XS, Galaxy S10 en promo sur Smartagogo

Smartagogo dispose de plusieurs avantages en plus de ses promotions exclusives, dont le fait d’avoir un service client réactif et de laisser aux clients un délai après réception de leur produit. D’une part, la boutique en ligne mise effectivement sur l’efficacité de son service client, qui assure une réponse aux utilisateurs dans les 24 heures suivant une question même les week-ends et les jours fériés. À ce jour, le site web est noté avec une moyenne de 4,86/5 sur la page de TrustedShops.

Visiter Smartagogo

60 jours de « satisfait ou remboursé »

D’autre part, Smartagogo offre à ses clients la possibilité de bénéficier d’un service « Satisfait ou remboursé ». Durant 60 jours, il est donc possible de renvoyer le produit commandé et de recevoir un remboursement. Pour rappel, la majorité des boutiques similaires proposent des délais moins longs qui sont majoritairement de 30 jours. Les renvois sont gratuits pour les clients.

Enfin, Smartagogo propose une livraison particulièrement rapide, ce qui permet de recevoir son produit à peine 48 heures après l’avoir commandé, dans le cas où l’achat est validé avant 18 heures. Sinon, il est aussi possible de commander via UPS pour profiter de votre commande 24 heures plus tard. Pour ce faire, il faut renseigner le code PRESS1 lors de la commande.