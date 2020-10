Bon Plan : Super Mario 3D All-Stars à -35% aujourd’hui 🔥

Annoncé au début du mois de septembre pour fêter les 25 ans du plombier moustachu le plus célèbre de la pop culture, Super Mario 3D All Stars est une compilation qui regroupe trois jeux cultes de la licence. Super Mario 64, qui fut une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo sur Nintendo 64. Super Mario Sunshine, considéré comme un spin-off extrêmement compliqué de la série sur Nintendo GameCube. Et enfin, Super Mario Galaxy est pour beaucoup de fans l’un des meilleurs épisodes de la saga ! Et dont nous regrettons grandement l’absence du second opus sur cette version anniversaire.

Annoncée il y a plus d’un mois, cette compilation est une édition limitée. Vous avez ainsi jusqu’au 31 mars 2020 pour l’acheter ! Au-delà de cette date, il ne sera plus possible de l’acquérir sur le Nintendo eShop (dans sa version digitale). Pour ce qui est de la version physique, cette dernière est proposée dans une version avec des stocks très limités. D’ailleurs, le jeu fut rapidement en rupture de stock chez la plupart des revendeurs dès le début du mois de septembre.

Mais bonne nouvelle, car aujourd’hui, Super Mario 3D All Stars est de retour en stock (et cela risque de partir vite). En plus de cela, ce dernier est en promotion avec une belle réduction de -35% !

Acheter Super Mario 3D-All Stars (Édition Limitée) La première (et unique) édition de Super Mario 3D-All Stars est donc l'édition simple limitée. Cette dernière est proposée au prix fort de 69,99€ Mais actuellement, vous pouvez bénéficier d'une offre promotionnelle avec -35% de réduction. Le jeu est ainsi proposé au prix de 45,49€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : Une version physique en édition limitée du jeu Super Mario 3D-All Stars qui comprend un portage HD de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.

Disponible depuis le 16 septembre, Super Mario 3D All Stars est un hommage sympathique, mais tout de même frustrant puisque l’on aurait aimé avoir des jeux retravaillés et non les versions originales émulées sur Switch. On y passe malgré tout de bons moments qui nous rappellent de nombreux souvenirs. Avec cette version physique, cela nous permet d’avoir une édition « collector » en mémoire de cet anniversaire !

N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir notre test de Super Mario 3D All-Stars sur Nintendo Switch pour avoir plus d’informations sur cette compilation !

