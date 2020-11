Bon plan : chez Amazon, le Redmi Note 9 Pro en chute libre 🔥

Avant mĂŞme le Black Friday, plusieurs produits sont dĂ©jĂ en promotion sur Amazon. C’est le cas par exemple du Redmi Note 9 Pro. DĂ©voilĂ© par le gĂ©ant Xiaomi, il se prĂ©sente comme un smartphone entrĂ©e de gamme qui partage des spĂ©cificitĂ©s techniques avec les modèles milieux de gamme. OfficialisĂ© au mois d’avril, il voit dĂ©jĂ son prix passer de 299 euros Ă 209 euros, soit une rĂ©duction de 30%. Le rapport qualitĂ© prix devient imbattable.

Pour voir le deal chez Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

Le Redmi Note 9 Pro a de nombreux avantages qu’il offre tout en conservant un prix ultra accessible. PrĂ©sentĂ© en avril lors du premier confinement en France, il s’est rapidement hissĂ© dans le Top 3 des ventes de smartphones sur Amazon —c’est encore le cas en cette pĂ©riode. Et pour cause, il est accessible tout en Ă©tant performant, son prix rĂ©duit va encore amĂ©liorer son attrait aujourd’hui.

La gamme de Redmi Note 9 de Xiaomi se compose de plusieurs modèles, sachant que le Redmi Note 9 Pro est le plus premium des trois modèles. Il existe aussi les Redmi Note 9 et le Redmi Note 9S, ils sont un peu moins chers, mais aussi moins performants. Leur tarif est respectivement de 179 euros et 199 euros. Amazon propose actuellement une rĂ©duction immĂ©diate de 20 euros sur chaque modèle, c’est dĂ©jĂ intĂ©ressant sur des appareils Ă moins de 200 euros.

Le Redmi Note 9 Pro est le smartphone de la gamme qui propose la meilleure qualitĂ© photo grâce Ă un capteur principale de 64 Mpx. Il a aussi droit Ă un Ă©cran plus grand que les autres modèles de la gamme, soit 2 spĂ©cificitĂ©s qui justifient le fait de dĂ©penser quelques euros de plus pour avoir de meilleures spĂ©cificitĂ©s qui valent le coup, surtout si vous accordez de l’importance Ă la qualitĂ© des images.

Le Redmi Note 9 Pro domine la catégorie

Le Redmi Note 9 Pro est très apprĂ©ciĂ© depuis sa sortie en avril dernier. Et pour cause, il affiche un excellent rapport qualitĂ©-prix sans faire de concessions sur la fiche. Évidemment, il ne peut pas ĂŞtre comparĂ© aux derniers iPhone 12 et Galaxy S20, mais il est au top de sa propre catĂ©gorie et c’est important Ă un tel tarif. Il convient Ă un public large qui comprend beaucoup plus d’utilisateurs que ces deux autres modèles premium dont les prix restent Ă©levĂ©s. Ă€ 209 euros, vous ĂŞtes assurĂ© d’ĂŞtre satisfait.

D’un point de vue technique, on note que le Redmi Note 9 Pro embarque un Ă©cran LCD de 6,7 pouces qui intègre directement la camĂ©ra avant dans un petit poinçon. Le ratio corps/Ă©cran du smartphone est de 84%, ce qui est assez impressionnant pour un tĂ©lĂ©phone de cette catĂ©gorie, c’est plutĂ´t l’apanage des modèles premium. Le verre Gorilla Glass 5 limite aussi la majoritĂ© des risques de rayures sur l’Ă©cran.

On le disait, le Redmi Note 9 Pro se dĂ©fend bien cĂ´tĂ© photo. Son offre est plutĂ´t celle d’un modèle milieu de gamme dont le tarif serait de 300 ou 400 euros, tandis que son tarif reste plus accessible. Il vient avec un quadruple module avec un capteur principal de 64 Mpx, un capteur ultra grand-angle, un capteur macro et un capteur de profondeur. Le tĂ©lĂ©phone s’accompagne de 64 Go de stockage, mais pouvez tout Ă fait ajouter des cartes microSD ou nano-SIM selon vos besoins en termes de stockage.

Le Redmi Note 9 Pro promet aussi une bonne autonomie grâce Ă l’intĂ©gration d’une batterie de 5 020 mAh, soit une des plus grosses batteries du marchĂ© (mĂŞme par rapport Ă des smartphones milieux et hauts de gamme). Vous avez une autonomie de 2 jours, c’est vraiment pas mal. Le smartphone profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 720G, ce n’est pas la plus performante du groupe, mais elle fait largement le travail et fait tourner toutes les applications.

Vu le prix du Redmi Note 9 Pro, on s’attendait Ă ce que le tĂ©lĂ©phone n’embarque pas le processeur le plus rĂ©cent de la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine. Par contre, il est bien suffisant au quotidien. En fait, ce modèle correspond Ă toutes les attentes du public qui ne veut pas investir un gros budget, mais qui ne veut pas faire l’impasse sur la fiche technique. Il a droit Ă un bel Ă©cran, une offre photo convaincante et une autonomie convaincante. Si vous avez une utilisation de base de votre tĂ©lĂ©phone, ce modèle est parfait.

Le Redmi Note 9 Pro au top chez Amazon

C’est un plaisir de retrouver le Redmi Note 9 Pro Ă un tel prix sur Amazon aujourd’hui dans le cadre de cette opĂ©ration qui attaque bien fort. Le prix de dĂ©part est très compĂ©titif, mais le prix avec la rĂ©duction l’est logiquement encore plus. Cette fin d’annĂ©e est la parfaite opportunitĂ© pour craquer, que ce soit pour vous ou pour anticiper sur les cadeaux de NoĂ«l, sachant que les fĂŞtes de fin d’annĂ©e ont bientĂ´t lieu. Attention, les stocks sont restreints.

Si Amazon propose habituellement un dĂ©lai de rĂ©traction assez long, le marchand amĂ©ricain fait encore mieux. Si vous prenez le Redmi Note 9 Pro ou n’importe quel autre article sur la plateforme, il vous offre la possibilitĂ© de renvoyer le produit jusqu’au 31 janvier 2021. C’est encore mieux que les 30 jours classiques, mais aussi beaucoup plus souple que les pĂ©riodes de renvoi proposĂ©es par ses rivaux Cdiscount et Fnac (14 jours).

Avec un tel dĂ©lai de rĂ©traction, vous avez tout Ă fait la possibilitĂ© de vous faire plaisir ou d’anticiper vos cadeaux de NoĂ«l en toute tranquillitĂ©. Vous pouvez très bien offrir le Redmi Note 9 Pro au moment des fĂŞtes de fin d’annĂ©e et le rendre s’il ne convient pas Ă son destinataire. Vous n’aurez pas besoin de vous embĂŞter Ă le mettre en vente sur une autre plateforme, Amazon le reprend et vous rembourse en entier.

Black Friday sera massif sur Amazon cette annĂ©e, mĂŞme s’il est dĂ©calĂ© au 4 dĂ©cembre. Le marchand en ligne dĂ©voile dĂ©jĂ de vĂ©ritables rafales de promotions en amont de cette Ă©dition. Les plus grandes marques sont touchĂ©es, c’est une belle occasion de faire des affaires tout en retrouvant des deals sur des produits Apple, Samsung, Huawei, Bose, Sony… Bref, toutes les marques premium et certaines rĂ©fĂ©rences rĂ©centes sont au centre des ventes Ă©clair cette annĂ©e. Attention, les ventes flash durent toujours quelques heures tout au plus, il faut ĂŞtre vif.

Pour voir l’offre flash sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon