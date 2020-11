Bon plan : la Surface Pro 7 en forte chute avant Black Friday (-45%) 🔥

C’est Black Friday (et NoĂ«l) avant l’heure sur internet. En effet, Fnac et Amazon n’ont pas hĂ©sitĂ© Ă casser le prix des dernières Microsoft Surface Pro 7. Cette tablette qui se transforme en un ordinateur est un très bon appareil. Avec la remise affichĂ©e sur les deux sites marchands, c’est aussi un excellent rapport qualitĂ© prix. On ne l’a jamais vu Ă ce prix-lĂ , dĂ©pĂŞchez-vous d’en profiter.

Surface Pro 7 256 Go + clavier / souris / stylet à 999€ au lieu de 1719€ (-42%)

Surface Pro 7 128 Go + clavier / souris / stylet à 899€ au lieu de 1328€ (-32%)

Pour voir le deal sur le site Fnac, c’est par ici :

Voir l’offre sur Fnac

Que ce soit sur Fnac ou Amazon, il s’agit d’un pack complet qui inclut les accessoires. Si par dĂ©faut, la Microsoft Surface Pro 7 est vendue seule (sans accessoires), c’est ici un pack qui permet de transformer la tablette en un PC très facilement. La remise la plus pertinente est celle sur Fnac, puisque vous pouvez Ă©conomiser près de 800€ sur le produit.

La Surface Pro 7, un très bon PC hybride

La Microsoft Surface Pro 7 est un PC hybride qui connait un Ă©norme succès. Elle dispose du design et de la simplicitĂ© d’une tablette, mais elle a la puissance et les avantages d’un ordinateur. Avec les accessoires du pack, vous ĂŞtes assurĂ© d’en profiter comme un PC classique —que ce soit grâce au clavier, Ă la souris ou au stylet. Le gros avantage tient dans le fait que l’appareil est lĂ©ger, facile Ă transporter lors de tous les dĂ©placements. Cela explique pourquoi elle plait autant pour un usage pro, sans pour autant mettre de cĂ´tĂ© le personnel.

Si l’iPad Pro veut ressembler Ă la Microsoft Surface Pro 7, il n’y est pas encore. La tablette du fabricant s’est emparĂ©e du marchĂ© professionnel en mettant la barre assez haute. En plus des accessoires, on retrouve logiquement tous les logiciels de Microsoft, Ă l’exemple de Word, Excel et autres. C’est ce qui fait que son usage est mixte et gĂ©nĂ©ral, lĂ oĂą l’appareil de la marque Ă la pomme est adaptĂ© Ă des usages plus prĂ©cis.

Mis en avant chez Amazon et Fnac, la Microsoft Surface Pro 7 conviendra Ă la perfection Ă tous les professionnels qui sont souvent en dĂ©placement. Et pour cause, elle s’adapte très bien Ă un usage au bureau, dans le train ou dans d’autres locaux que les vĂ´tres. Elle ne pèse pas lourd, se range facilement dans un sac sans prendre trop de place. Vous pouvez choisir le PC hybride selon sa puissance ou sa capacitĂ© de stockage, sachant que le modèle de base convient très bien Ă une activitĂ© professionnelle classique. Si vous travaillez dans la photo ou la vidĂ©o, mieux vaudra monter en gamme pour ĂŞtre assurĂ© de ne pas manquer de puissance, ni de mĂ©moire.

Outre ces avantages liĂ©s au marchĂ© professionnel, la Microsoft Surface Pro 7 dispose d’une autonomie de 7 heures de suite, soit la moyenne haute pour les ordinateurs. Cette tablette hybride s’adapte aux usages professionnel aussi bien que personnels, car vous pouvez regarder des films ou vous rendre sur le web. Ă€ un tel tarif, l’appareil revient Ă celui d’une tablette assez basique, vous pouvez très bien l’utiliser autrement que pour travailler. Comme Microsoft, Amazon affiche une garantie de deux ans sur la tablette.Vous avez droit aux mĂŞmes avantages que si vous achetiez le produit auprès de la marque officielle, sauf que le prix est plus bas.

Amazon et Fnac font le maximum

Nous l’avons expliquĂ©, la Microsoft Surface Pro 7 se dote de multiples arguments qui font succès, tant sur le marchĂ© professionnel que personnel. Ă€ un tel prix sur Fnac et Amazon, on sait dĂ©jĂ qu’elle va attirer du monde. Par contre, le deal choc affichĂ© est une offre Ă©clair, ce qui veut dire qu’il ne va pas durer très longtemps avant les ruptures de stock. Sachant que le marchand limite le nombre d’exemplaires disponibles Ă prix barrĂ©s, il faudra ĂŞtre rapide.

Par ailleurs, sachez aussi qu’Amazon a dĂ©cidĂ© de rallonger son dĂ©lai de rĂ©traction jusqu’au 31 janvier. La pĂ©riode est loin d’ĂŞtre un hasard car les fĂŞtes de fin d’annĂ©e ont lieu dans quelques semaines Ă peine. Avec ce changement, vous pouvez dĂ©jĂ faire vos cadeaux de NoĂ«l dès Ă prĂ©sent. Si vous offrez la Microsoft Surface Pro 7, vous avez tout le temps de faire un retour en janvier si elle ne plait pas Ă son destinataire, il en est de mĂŞme pour tous les autres produits. En somme, vous avez droit aux prix barrĂ©s tout en anticipant, c’est un double argument qui fait plaisir.

Si Amazon a dĂ©cidĂ© de faire cette modification, ce n’est pas le cas des autres marchands. En effet, Cdiscount, Fnac, Darty et tous les autres ont conservĂ© la limite de 14 jours, soit le minimum autorisĂ© par la loi en France. Le reste du temps, c’est amplement assez, vous n’avez pas besoin de prendre de l’avance. Dans le cadre des fĂŞtes, c’est trop limitant pour choisir les cadeaux tout en bĂ©nĂ©ficiant des prix rĂ©duits.

Lors de cette Ă©dition du Black Friday, Amazon et Fnac ont dĂ©cidĂ© de tout donner. Les marchands dĂ©voilent des deals de folie sur de nombreux produits de grandes marques avant mĂŞme le dĂ©but de l’opĂ©ration officielle. On retrouve des prix rĂ©duits sur les articles de Samsung, Apple, Bose, Sony ou encore Philips. MĂŞme les appareils premium et rĂ©cents ont droit Ă des deals pouvant aller jusqu’Ă -20% voire -30%.

Pour voir les deals sur Fnac, c’est par ici :

Voir l’offre sur Fnac