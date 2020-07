Bon plan : surprise, le Redmi Note 9 à prix cassé chez Amazon 🔥

Si les soldes commencent à peine, Amazon monte déjà au créneau pour dévoiler des offres éclair comme celle sur le Redmi Note 9. Le nouveau smartphone entrée de gamme officialisé par Xiaomi en 2020 voit son prix chuter et devient encore plus accessible. Il est moins cher que ses grands frères les Redmi Note 9 Pro et 9S, mais il possède une fiche technique très solide. Le tarif affiché par le marchand en ligne devrait vous plaire puisque le téléphone passe de 199 euros à 155 euros, ce qui représente une remise supérieure à -20%.

Le Redmi Note 9 a été présenté par Xiaomi il y a quelques mois, il n’était pas sûr qu’il profiterait de soldes sur Amazon dès cet été. Il s’agit d’un smartphone doté de nombreuses qualités qui font de lui un excellent téléphone dans sa catégorie. Malgré son petit prix, il embarque un quadruple module photo ainsi qu’une batterie qui lui assure une autonomie conséquente sur la journée et plus. En somme, il est équipé de caractéristiques techniques efficaces, que ce soit côté photo ou fonctionnalités incontournables à l’achat d’un nouveau téléphone.

Le Redmi Note 9, un smartphone en vogue

C’est récurent, Amazon est le marchand en ligne qui propose les prix les plus attractifs sur les smartphones. Il le prouve une fois de plus avec ces soldes sur les Redmi Note 9 et 9s ou 9 Pro. D’ailleurs, ces modèles se sont très vite placés parmi les meilleures ventes chez le marchand en ligne. C’est encore le cas aujourd’hui, et c’est largement compréhensible. Cette réduction inédite sur le Redmi Note 9 vient à point nommé.

Pour évoquer plus en détail le Redmi Note 9, il faut d’abord en venir sur l’autonomie qui est l’un des points forts de ce dernier. La batterie de 5 020 mAh vous offre la possibilité de profiter de plus de 48 heures d’autonomie, là où des rivaux haut de gamme ne tiennent même pas la journée. La puce du Redmi Note 9 est 22% plus rapide que celle de son prédécesseur, vous n’aurez aucune lenteur lors de l’ouverture ou la navigation sur vos applications préférées.

Pour ce qui est de la photo, le Redmi Note 9 vendu à prix réduit chez Amazon pour les soldes se dote du meilleur rapport qualité / prix du marché. Sous la barre des 160 euros grâce à cette offre flash, il propose un quadruple module photo équipé d’un capteur principal de 48 Mpx, d’un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx, d’une caméra macro de 2 Mpx ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. Autant dire que le téléphone répond aux attentes des adeptes de photos qui ne veulent pas payer trop cher leur nouveau smartphone.

L’écran du Redmi Note 9 est également une preuve de l’amélioration récurrente de la gamme au fil de la sortie des nouveaux modèles. Son grand écran lui offre un ratio body/screen de 83,5%. S’il n’est pas au niveau des OLED de l’iPhone 11, l’écran du téléphone reste qualitatif —surtout par rapport à son prix. Globalement, c’est le téléphone lui-même qui offre l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché. Dans le cas où vous voulez un smartphone accessible et doté des standards actuels et d’une bonne qualité photo, le Redmi Note 9 saura pleinement vous satisfaire.

Pourquoi choisir le Redmi Note 9 chez Amazon

Lors de l’achat d’un smartphone, le premier élément à prendre en compte est le prix. De ce côté-là, le Redmi Note 9 qui est disponible sur Amazon pour les soldes fait fort. Il passe sous la barre des 160 euros au lieu de 199 euros, soit le meilleur tarif actuellement en vigueur sur le marché à l’heure actuelle. Cela explique aussi pourquoi il est en tête des ventes chez le marchand en ligne —en plus de sa fiche technique.

Dans le cas où vous hésitez encore à choisir le Redmi Note 9, sachez que le marchand Amazon vous offre une seconde chance. En effet, vous pouvez tester le téléphone durant 30 jours et choisir de le renvoyer si vous n’êtes pas satisfait. Si tel est le cas, le marchand vous offre un remboursement complet de l’article. Vous êtes ainsi assuré de ne pas vous retrouver avec un smartphone inutile sur les bras.

Si cette promotion des soldes sur le Redmi Note 9 chez Amazon est très belle, elle signifie aussi que tout le monde ne pourra pas en profiter. Dans le cas où vous hésitez, pensez à être rapide, car le marchand en ligne restreint énormément les stocks des références impactées par de telles remises. Si vous souhaitez en savoir plus sur le modèle ou sur les retours, vous avez la possibilité d’accéder à la fiche Amazon ou aux commentaires rédigés sur la plateforme web. La réduction de 20% sera affichée au moment de la commande.

