Bon plan : la trottinette électrique Go Ride en baisse de -45% aux French Days 🔥

Les French Days battent leur plein et tous les marchands dévoilent leurs plus belles promotions en ce dimanche. C’est le cas de Cdiscount qui casse le prix de la Go Ride 80Pro Night Edition, une trottinette électrique premium qui saura parfaitement convenir à tous les déplacements citadins.

Cette déclinaison a l’avantage certain se doter d’un meilleur éclairage (composé de 6 LED) qui vous permettra de rentrer en toute tranquillité, même la nuit. Avec cette offre éclair, Cdiscount fait chuter son prix de 349 euros à 199 euros. Cela représente 149 euros de réduction directe, une remise qui n’a pas été vue depuis la sortie de la trottinette.

La trottinette électrique au sommet

Sans trop entrer dans les détails, il convient de présenter la trottinette Go Ride 80Pro actuellement en promo sur Cdiscount pour les French Days. Elle embarque un puissant moteur électrique de 350 Watt, de quoi être assuré d’avancer vite même durant les trajets en montée. Toutefois, on rappelle qu’elle est limitée à 25 km/h, la vitesse maximale autorisée pour ce type de véhicule. Même à cette vitesse, vous êtes certain de dépasser les voitures en passant par les pistes cyclables.

D’autre part, il faut préciser que la Go Ride 80 Pro Night Edition compose la nouvelle génération de trottinettes électriques. Plusieurs modèles plus ou moins séduisants ont vu le jour en quelques années. Celui-ci se dote de routes larges et increvables qui assureront votre sécurité lors de vos trajets.

Le constructeur a également misé sur la qualité des amortisseurs et de l’écran digital présent au niveau du guidon. C’est du côté de la lumière que la marque met la barre très haute. À prix cassé sur le site français, l’appareil embarque 4 LED latérales qui permettent de se focaliser sur la chaussée en plus de feux avant et arrière qui vous rendent visibles sur la route.

Cdiscount, le champion des French Days

Pour les French Days, Cdiscount voit grand en faisant largement chuter le prix de la Go Ride 80Pro Night Edition. Avec ce deal flash, son prix passe de 349 euros à 199 euros seulement. De quoi faire de vraies économies tout en bénéficiant d’un moyen de transport citadin plus économique et plus rapide.

On le rappelle, Cdiscount vous fait profiter de quelques petits avantages supplémentaires —que ce soit les French Days ou non. On note d’abord l’importante chute de prix qui s’établit à 149 euros, ce qui représente un pourcentage de réduction très élevé pour cette trottinette électrique qui a su faire ses preuves sur le marché. Avec celle-ci, vous êtes certain de rouler en toute tranquillité… et en toute sécurité. Cependant, nous ne pouvons que vous conseiller de porter un casque pour limiter les risques en cas d’accident avec d’autres véhicules.

Suite à l’achat de cette trottinette électrique Go Ride 80Pro Night Edition, Cdiscount vous propose un délai de rétraction de 15 jours. French Days ou non, il vous permet de tester l’appareil pendant 15 jours et de le renvoyer s’il n’est pas à votre goût. Si tel est le cas, vous êtes remboursé en intégralité. Attention, il faut que le produit soit comme neuf pour le retour. Nous vous conseillons d’être vif, car cette offre flash ne vas pas rester disponible bien longtemps.

