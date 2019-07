Bon Plan : TV 4K haut de gamme Samsung et LG à -25% jusqu’à minuit 🔥

Amazon propose des offres vraiment agressives depuis hier matin, et les promotions sur les Smart TV 4K de chez Samsung et LG sont intéressantes, et s’adresse à une clientèle pouvant y mettre les moyens.

Une dizaine de modèles sont en réduction aujourd’hui, et jusqu’à minuit pour Prime Day. Pour bénéficier de ces tarifs spéciaux, une seule condition, être (ou devenir client Prime Amazon). Si vous n’avez pas encore souscrit au programme de fidélité, vous pouvez bénéficier de 30 jours d’essai gratuit, et résilier à tout moment, sans préavis. Le point commun de toutes ces TV, c’est qu’elles sont connectées, et proposent des dalles en 4K (Ultra Haute Definition).

Samsung : les Smart TV QLED jusqu’à moins 25%

C’est sur la gamme Smart TV 4K QLED qu’on retrouve les plus grosses réductions et notamment la QE49Q60R de 49 pouces qui passe de 1045€ à 819€, c’est le modèle le plus abordable de cette sélection. Ensuite on monte en gamme jusqu’au top du top, le modèle QE75Q70R qui propose une immense dalle de 75 pouces (190 cm), et voit son prix passer de 3199€ à 2859€. Elle embarque la technologie Quantum HDR 1000 et une technologie d’Upscaling boostée à l’intelligence artificielle qui permet de convertir et adapter du contenu de moins bonne définition.

Autre excellent rapport qualité-prix de cette sélection-là Samsung QE55Q67R qui propose une dalle QLED de 55 pouces (140 cm) et qui voit son prix baisser de 25% en passant de 1299€ à 979€. Il y a une disaine de TV QLED Samsung en promo, vous pouvez toutes les retrouver ci-dessous :

Voir toutes les offres Smart TV

Une Smart TV Dolby Vision LG à -23% pour Prime Day

Les offres sur les Smart TV LG sont moins nombreuses, mais les deux modèles proposés n’en sont pas moins intéressants. Le plus haut de gamme est tout simplement magnifique avec sa dalle de 65 pouces (165 cm), et il est proposé à un tarif de 2699€ au lieu de 3499€. Avec la technologie Dolby Vision vous disposerez d’un véritable cinéma dans votre salon. Elle embarque aussi la reconnaissance vocale, et tout ce que l’on peut attendre d’une Smart TV.

L’autre modèle en promotion (1899€ au lieu de 2119€) fait partie de la même gamme, et propose donc les mêmes caractéristiques, mis à part la taille de l’écran qui est de 55 pouces (140 cm). Toutes les offres sont disponibles jusqu’à ce soir minuit, si vous voulez changer de télévision, c’est le moment idéal.