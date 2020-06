Bon plan : le forfait mobile illimité 30 Go à un tarif dérisoire 🔥

L’été est toujours une période assez creuse si vous cherchez à vous équiper d’un forfait mobile bon marché. Cela dit, certains opérateurs n’hésitent pas à aller à contre-courant avec des offres inattendues et généreuses. C’est le cas de La Poste Mobile, un opérateur mobile virtuel qui utilise le réseau de SFR et qui offre en ce moment un forfait à prix mini.

Avec plus de 1,5 million de clients à son actif, La Poste Mobile est l’un des grands acteurs du marché français. Sa gamme de forfaits mobiles varie entre 4,99€ et 18,99€ par mois. Le meilleur compromis qu’elle offre en ce moment concerne son abonnement illimité 30 Go dont le tarif s’inscrit tout juste sous les 10€ par mois. C’est ce que nous allons voir ci-dessous.

Un forfait mobile por moins de 10€

Un forfait mobile à moins de 10€ par mois est devenu une chose assez rare. Aujourd’hui, la plupart des opérateurs télécoms pratiquent des prix oscillants entre 10 et 20€ par mois moyennant une quantité de data (souvent) sur-dimensionnée. Face à ce constat, La Poste Mobile a décidé d’offrir un meilleur compromis entre le tarif et le service offert. Sa formule phare comprend les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data pour 9,99€ par mois.

Sur ce volume de données internet, vous pouvez en utiliser jusqu’à 10 Go par mois dans l’Union Européenne ou les DOM – idéal si vous avez prévu de partir en vacances cet été. Mieux encore, sur une sélection de forfaits éligibles dont l’offre illimitée avec 30 Go, La Poste Mobile offre en ce moment 4 mois offerts au service de streaming musical Deezer Premium (valeur : 9,99€ par mois).

Avec cette offre à 9,99€ par mois pour 30 Go de data, La Poste Mobile se positionne comme le seul acteur à ce niveau-là. Si vous vous étiez fixé cette limite pour votre forfait mobile, ce choix sera le bon. Par ailleurs, La Poste Mobile ne demande aucun engagement dans la durée de la part de ses clients : ils peuvent résilier leur abonnement à tout moment, sans aucun préavis.

La Poste Mobile s’appuie sur SFR

La Poste Mobile est un opérateur mobile virtuel. Il a noué un partenariat avec SFR pour utiliser son réseau d’antennes afin de construire son offre. C’est ainsi que vous pouvez bénéficier du réseau SFR tout en ayant souscrit à un forfait mobile auprès de l’opérateur La Poste Mobile.

En plus de son forfait mobile illimité 30 Go à 9,99€ par mois, La Poste Mobile offre également deux autres formules. Ces dernières sont disponibles à un tarif avantageux pour les clients de la box internet de l’opérateur télécom. En l’occurrence, une offre illimitée sur les appels, SMS et MMS avec 60 Go de data est au prix de 10€ par mois (au lieu de 18,99€) pour les clients fixe de La Poste Mobile. Une deuxième offre avec 2h d’appels, les SMS et MMS en illimité et 100 Mo est à 4,99€ par mois. Les clients box peuvent obtenir cette formule sans aucun frais pendant 12 mois, et elle passera ensuite à 2€ par mois.

Ci-dessous, le résumé de tous les forfaits sans engagement de l’opérateur :

Inutile de vous préciser que ce forfait mobile illimité 30 Go n’a pas vocation à rester à un tarif aussi compétitif dans la durée. Si vous aviez l’intention de changer d’offre, c’est un très bon compromis. Il faudra être rapide pour ne pas passer à côté de cette offre spéciale, nous vous invitons à vous renseigner au plus vite.

