Bon plan : un iPhone à prix cassé pour ces French Days (-45%) 🔥

Depuis le début des French Days, les promotions sur les iPhone ont été très rares. Il aura finalement fallu attendre ce vendredi pour découvrir une belle offre sur les iPhone XS (-45% pour la version avec 256 Go). Les stocks sont très restreints, ils peuvent partir en quelques minutes seulement. Ci-dessous, nous avons aussi rajouté d’autres offres qui pourraient vous plaire.

Comme à son habitude, Apple n’est pas un grand friand de réduction sur ses produits les plus premium. Il n’empêche qu’on retrouve quand même quelques belles opportunités pour ces French Days sur des modèles toujours à la mode. C’est le cas en particulier de ce deal sur l’iPhone XS de 256 Go qui fait baisser le tarif de quasiment 600€ par rapport à la normale.

Certes, l’iPhone XS n’est plus commercialisé en direct par Apple depuis la sortie des iPhone 11 Pro. Cela dit, il reste un modèle qui a moins de 2 ans, et c’est l’un des meilleurs sur le papier. Il est plus puissant que l’iPhone Xr – en sachant que son tarif est plus bas (à capacité de stockage équivalente) dans le cadre de ces French Days. Si vous voulez en profiter, c’est maintenant : il est peu probable qu’il reste en ligne très longtemps.

Les iPhone à la fête sur Amazon

Amazon est l’un des rares cyber-marchands à pouvoir faire pression sur Apple pour lui accorder des remises. C’est le cas pour ces French Days où le marchand a négocié de belles remises sur des smartphones premium. Si vous aviez l’intention de vous prendre un nouvel iPhone, c’est le moment opportun pour le faire. Il est peu probable que la marque soit en promotion pendant les soldes (qui au passage, seront décalés à la fin juillet). Cette période est moins premium, et Apple n’y est jamais.

Sans trop rentrer dans la fiche technique de l’iPhone XS, on peut rappeler qu’il est équipé d’un magnifique écran OLED de 5,8 pouces. Il possède un double capteur photo à l’arrière et un capteur selfie à l’avant (qui intègre aussi Face ID). La puce A12 Bionic rend le téléphone ultra-puissant – et même toujours plus puissant que TOUS les smartphones Android en 2020. Pour ceux qui le veulent, l’iPhone XS supporte avec la recharge sans fil (mais aucun chargeur sans fil n’est inclus par défaut dans la boite).

L’iPhone XR est une très bonne alternative également. Il est plus simple, et donc c’est logique de voir son prix encore chuter un peu plus. Il est aujourd’hui à moins de 630€, alors qu’il était encore à 859€ au mois de septembre dernier. Vous pouvez donc obtenir pour ces French Days un très bon prix sur un smartphone toujours aussi populaire (meilleure vente chez Apple en 2019). A noter qu’il vient avec un unique capteur photo sur le dos – qui reste toutefois très bon.

Pourquoi acheter pendant les French Days ?

Les French Days sont une occasion idéale pour acheter un iPhone à prix réduit. C’est le cas sur quelques modèles seulement, à l’instar des iPhone XS et iPhone XR que nous vous avons présenté ci-dessus. Pour ceux qui veulent le modèle vraiment le moins cher du marché, nous avons également mis un deal sur un iPhone 7 reconditionné (sur Cdiscount) dont le prix se situe autour des 200€. C’est un bon moyen d’avoir un téléphone Apple à un prix aussi faible.

Mais au delà de prix, acheter votre iPhone XS sur Amazon pendant ces French Days vous donne également de la souplesse. En l’occurrence, le marchand vous permet de tester le produit pendant 30 jours – et vous décidez ensuite de son utilité. Si vous ne le jugez pas très convaincant, vous pouvez le renvoyer et obtenir un remboursement complet. Chez Cdiscount, ce droit de rétractation s’étale sur 14 jours.

Dans tous les cas, si vous avez l’intention de prendre un nouvel iPhone pour ces French Days, Amazon est un excellent choix. Cela dit, il faudra que vous arriviez à temps avant que le prix ne remonte. Le marchand n’a pas de stock sans limite – et il est inutile de vous préciser qu’à ces tarifs, ils vont partir très vite. Ces offres qui ont été dévoilées ce vendredi matin ne dureront probablement pas jusqu’au soir.

