Bon plan : un MacBook Air 13″ en chute de 25% sur Cdiscount

Vous cherchez à acheter un MacBook Air à moindre frais ? Ce matin, Cdiscount vient d’annoncer une très belle remise sur les modèles de début 2020. Le MacBook Air 13″ avec 256 Go de stockage et un processeur i3 est à 899€ au lieu de 1 199€. C’est le meilleur prix que nous avons pu trouver sur internet. Attention, le stock pourrait partir très vite.

Voir l’offre Cdiscount

C’est la version en gris sidéral qui chute sous les 900€. On retrouve une autre version en argent qui elle est à 949€. Ces derniers jours, Cdiscount avait déjà fait des remises sur ce modèle de MacBook Air. Cela dit, c’est la première fois qu’il le fait tomber sous les 900€ et c’est une très belle offre. Il sera idéal pour ceux qui veulent un ordinateur portable léger, endurant et pour la bureautique.

Caractéristiques du MacBook Air en promo

Le MacBook Air 13,3″ en promotion vient avec un processeur Intel Core i3, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD. Il assure plus de 11 heures en autonomie et il vient avec une garantie de 2 ans. C’est la meilleure offre pour le Black Friday.