Bon plan : une trottinette électrique offerte pour l’achat d’un Mi 10T (et Pro)

Xiaomi s’impose de plus en plus en France avec les derniers POCO X3 NFC ou même le Mi 10T (Pro). Des téléphones d’excellentes qualités qui proposent des caractéristiques très intéressantes. Le constructeur chinois fabrique en parallèle d’autres produits comme des tablettes ou des trottinettes électriques. D’ailleurs, vous pourrez acquérir une Mi Electric Scooter Essential gratuitement pour l’achat d’un Xiaomi Mi 10T. C’est une très belle offre que nous propose Cdiscount ! Elle est valable du 16 au 25 octobre. Le téléphone est disponible sur l’e-commerçant au prix de 499,99 €. En parallèle, vous pourrez trouver le Xiaomi Mi 10 T Pro avec la même offre. Or, le téléphone est quant à lui vendu à 599,90 € au lieu de 1299 € soit une belle économie de 699 € (-54 %).

Un Xiaomi Mi 10T très prometteur

Le téléphone sera vendu dès le 26 octobre chez Cdiscount. Vous devrez patienter encore un peu pour avoir le Mi 10T entre vos mains, mais cela vaut la peine. En effet, une offre de précommande est accessible vous permettant d’acquérir la Mi Electric Scooter Essential sans rien débourser de plus. Si vous souhaitez changer de téléphone, c’est le bon moment. Ce Xiaomi Mi 10T propose de très bonnes caractéristiques. Il possède le Snapdragon 865 de Qualcomm accompagné de 6 Go de mémoire vive. Un duo qui fonctionne à merveille et vous permettra de jouer aux derniers jeux sans aucun souci de ralentissement. Le Mi 10T possède 128 Go de stockage, ce qui vous permettra de stocker vos toutes vos photos, vidéos et applications.

Triple capteur photo à l’arrière

Le Xiaomi Mi 10T possède trois capteurs photo de chez Sony d’excellentes qualités :

Un capteur principal de 64 mégapixels ;

Un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels ;

Un objectif macro de 5 mégapixels.

À l’avant de téléphone, le poinçon enferme un beau capteur de 20 mégapixels pour réaliser des selfies. Alors que la guerre du 120 Hz est présente entre beaucoup de concurrent (Apple ?). Ce Mi 10T propose quant à lui une belle dalle DitDisplay en Full HD+ avec 144 Hz. Un confort visuel et ergonomique qui n’est pas à négliger. D’ailleurs, Xiaomi intègre la technologie AdaptiveSync qui permet au téléphone de gérer automatiquement la fréquence par rapport aux applications.

5 000 mAh, 5G, Bluetooth 5 et Wifi 6

Le Mi 10T possède un Snapdragon 865 ce qui lui permet de réceptionner la (future) 5G. En plus de ça, Xiaomi a intégré le Bluetooth 5 pour une connexion plus stable ainsi que la WIFI 6. Ce téléphone possède une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide de 33 watts. Pour une charge complète, comptez une heure environ selon Xiaomi. Les protections qui sont présentent dans la boite du Mi 10T sont réalisé à partir d’ions et de produits antibactérien. Celles-ci promettent de supprimer jusqu’à 99 % des bactéries.

Le Xiaomi Mi 10T Pro est assujetti à l’offre

Bonne nouvelle pour les personnes qui souhaitent acquérir la version Pro du Mi 10T. La Mi Electric Scooter Essential sera également offerte pour l’achat d’un Xiaomi Mi 10 T Pro. Cette version propose quant à elle un capteur principal de 108 mégapixels de chez Samsung avec une meilleure stabilisation. Le téléphone possède également 8 Go de mémoire vive au lieu des 6 Go du Mi 10T. Il est disponible au prix de à 599,90 € au lieu de 1299 € soit une belle réduction de 699 € (-54 %).

En bref, ces deux possèdent d’excellentes caractéristiques. Alors que le Mi 10T est destiné à des personnes qui ont une utilisation plus « classique » de leur téléphone, la version Pro est clairement destinée à des créateurs de contenus avec ce capteur de 108 mégapixels. Il est disponible chez l’e-commerçant Cdiscount au prix de 499,90 € avec la Mi Electric Scooter Essential offerte. L’offre de précommande est disponible du 16 octobre au 25 octobre. Qu’attendez-vous ?

