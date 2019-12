Bon plan VR : Oculus Quest et Oculus Go en chute sur Amazon 🔥

Avec l’arrivĂ©e du casque Oculus Quest, la rĂ©alitĂ© virtuelle est en train de se dĂ©mocratiser. Ce dimanche, Amazon fait une vente flash sur l’Oculus Quest et l’Oculus Go, les deux casques les plus populaires du moment. Pour ceux qui veulent faire un cadeau original pour les fĂȘtes de fin d’annĂ©e, ces produits feront fureur sous le sapin. Il s’agit de ventes flash, le stock peut arriver au bout d’une minute Ă l’autre.

Attention, ces produits sont littĂ©ralement pris d’assaut pour les fĂȘtes de fin d’annĂ©e, et le stock n’est pas toujours disponible avant NoĂ«l. En l’occurrence, le modĂšle de l’Oculus Quest avec les 64 Go de stockage ne sera pas livrĂ© avant NoĂ«l sur Amazon – il faut donc le prendre en compte. Il reste toutefois quelques exemplaires du format avec 128 Go de stockage, ainsi que les deux Oculus Go.

Pourquoi choisir le dernier Oculus Quest ?

En rachetant Oculus, Facebook ne pensait pas qu’il serait aussi compliquĂ© de dĂ©velopper la rĂ©alitĂ© virtuelle. AprĂšs ses essais avec l’Oculus Rift, il a finalement trouvĂ© le meilleur compromis pour dĂ©mocratiser cette technologie au grand public : l’Oculus Quest. Sorti en main dernier, ce casque de rĂ©alitĂ© virtuelle est non seulement facile Ă prendre en main (sans obligation d’avoir un cable et un ordinateur puissant comme pour le Rift) et l’expĂ©rience est ultra immersive.

Si l’Oculus Quest est plus onĂ©reux que l’Oculus Go, ce dernier est plus simple : il n’a qu’une seule manette, et l’Ă©cran n’est pas aussi performant. Clairement, ceux qui veulent profiter pleinement de l’expĂ©rience en VR devront opter pour le Quest. Les deux manettes fournies avec ce dernier sont beaucoup plus agrĂ©ables Ă prendre en main, et elles se fondent totalement dans l’expĂ©rience.

Ce dimanche, Amazon propose deux solutions : soit vous bĂ©nĂ©ficiez d’une remise de 50€ immĂ©diate sur les Oculus Go (32 ou 64 Go), soit vous bĂ©nĂ©ficiez des 3 Ă©pisodes de « Vader Immortal: A Star Wars VR Series » au moment de l’achat d’un Oculus Quest. Alors qu’on sait que ce produit se vend dĂ©jĂ trĂšs bien pour les fĂȘtes de fin d’annĂ©e, le marchand n’a pas vraiment besoin de faire varier le prix.

Dernier point : Amazon donne la possibilitĂ© Ă tous ses clients de retourner leur produit sous 30 jours et obtenir un remboursement. C’est aussi le cas pour les Oculus Quest et Oculus Go. Si le cadeau ne fait finalement pas vraiment plaisir, vous pouvez toujours gĂ©rer ce risque en le renvoyant et en vous faisant rembourser sans aucun frais.

