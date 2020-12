Bon plan : le Xiaomi Mi 10 Lite 5G continue sa forte chute à Black Friday 🔥

Pour ce week-end spĂ©cial Black Friday, les marchands continuent de se montrer agressifs avec des promotions choc. C’est le cas par exemple de Cdiscount, qui a la ferme intention de permettre aux français de rĂ©aliser de belles Ă©conomies. En ce dimanche, il fait chuter lourdement le prix du Xiaomi Mi 10 Lite 5G, qui passe ainsi Ă 249€ au lieu de 399€. C’est 40% de remise sur le smartphone très populaire.

Ces derniers mois, le Mi 10 Lite s’est imposĂ© comme un best-seller chez la marque Xiaomi. RĂ©putĂ©e pour offrir toujours un bon rapport qualitĂ© prix, toute remise sur Xiaomi est un bonus supplĂ©mentaire. Chez Cdiscount, la remise est brutale puisque ce sont 150€ d’Ă©conomie que l’on peut rĂ©aliser sur la version compatible avec le rĂ©seau 5G.

La rĂ©duction se dĂ©compose en deux parties sur ce Mi 10 Lite 5G. D’une part, il y a une rĂ©duction immĂ©diate de 100€ qui fait baisser le prix Ă 299€. Ensuite, il faut utiliser une offre de remboursement (ODR) de 50€ qui permet de faire chuter le tĂ©lĂ©phone Ă 249€. Vous trouverez celle-ci directement sur le site de Cdiscount, sous l’intitulĂ© du produit. Il faudra envoyer un document Ă Xiaomi pour obtenir le remboursement dans les 15 jours après votre achat.

Un smartphone parfait pour l’entrĂ©e de gamme

Xiaomi est aujourd’hui la grande rĂ©fĂ©rence sur les smartphones entrĂ©es et milieux de gamme. Le gĂ©ant a rĂ©ussi Ă s’imposer en Europe avec des produits qui sont abordables et qui proposent de bonnes caractĂ©ristiques techniques. Le Mi 10 Lite 5G ne fait pas exception puisqu’il mĂŞle un beau design (et Ă©cran), un bon appareil photo et une autonomie extra. La compatibilitĂ© 5G vous assure le fonctionnement avec le futur rĂ©seau.

Pour rentrer dans le vif des caractĂ©ristiques techniques, le Mi 10 Lite 5G possède un bel Ă©cran AMOLED de 6,57 pouces. Mais ce qui est le plus sĂ©duisant sur ce tĂ©lĂ©phone, c’est incontestablement son quadruple capteur photo sur l’arrière. Pour un tĂ©lĂ©phone Ă ce prix-lĂ , il sera difficile de trouver mieux ailleurs (voire tout juste impossible).

Au niveau de la photo, on retrouve d’abord un capteur photo principal de 48 MP, combinĂ© Ă un module ultra grand-angle (8 MP). A ces derniers s’ajoutent aussi un objectif macro et un capteur de profondeur. Au final, c’est un bon Ă©quilibre qui permet de prendre des photos de qualitĂ©. Ce Mi 10 Lite en promotion sur Cdiscount se place comme une rĂ©fĂ©rence sur le segment milieu de gamme sur la photo, c’est Ă©vident.

Pour rĂ©ussir de belles photos, il Ă©tait obligatoire que le Mi 10 Lite se dote d’un bon processeur. C’est aussi le cas puisque le fabricant a fait appel Ă Qualcomm pour un processeur Snapdragon 765G. Au final, ce dernier va assurer un bon traitement des photos, mais Ă©galement une rapiditĂ© sur tout le tĂ©lĂ©phone. Vous n’aurez pas de latence sur les applications classiques.

Outre la photo, le vrai point (très) fort du Mi 10 Lite 5G est son autonomie. Il vient avec une batterie de 4 160 mAh parfaitement optimisée qui vous assure une autonomie de 2 jours en utilisation normale. Si vous avez un usage plus intensif de ce dernier, vous tiendrez largement une journée. Bref, vous ne serez jamais dérangé pendant la journée par une batterie en rade.

Dans la dernière gamme de smartphones premium Mi 10, le Mi 10 Lite est le plus abordable de tous. Xiaomi s’est lancĂ© sur le crĂ©neau haut de gamme avec cette nouvelle gĂ©nĂ©ration de tĂ©lĂ©phones. Cela dit, le Mi 10 et le Mi 10 Pro sont assez onĂ©reux et le rapport qualitĂ© prix est moins convaincants. C’est pour cette raison que le Mi 10 Lite est aussi le plus populaire.

Cdiscount met Xiaomi en réduction

On ne s’y attendait pas Ă voir Cdiscount offrir une telle remise sur le Mi 10 Lite. Il est clair qu’Ă ce prix-lĂ , le tĂ©lĂ©phone ne devrait pas faire long feu. Ce prix se place parmi les meilleures ventes de la plateforme marchande en ce dimanche. S’il vous intĂ©resse, il faudra vite dĂ©gainer pour ne pas ĂŞtre surpris. Il y a dĂ©jĂ eu de nombreuses ruptures chez le marchand.

Depuis vendredi, le Black Friday bat son plein sur Cdiscount. Le site e-commerce français a dĂ©cidĂ© de casser les prix sur les plus belles rĂ©fĂ©rences. On a ainsi pu voir les aspirateurs Dyson, le casque Bose ou encore cet excellent Mi 10 Lite 5G en promotion. Ce sont des produits qui sont très populaires et qui n’ont en gĂ©nĂ©ral pas besoin de rĂ©duction pour se vendre.

Au niveau des conditions de ventes, Cdiscount se montre encore flexible pour ce Black Friday. Si vous achetez le Mi 10 Lite 5G par exemple, vous avez ensuite 14 jours après la livraison pour rendre votre achat. S’il ne vous plait pas, alors le marchand est dans l’obligation de vous le reprendre et de vous rembourser. Cela vous permet d’acheter le produit et le tester sans risque chez vous.

Depuis le dĂ©but du Black Friday, les ruptures de stock sont partout. Cdiscount fait les frais d’un engouement inĂ©dit des français pour les achats sur internet. Cette offre choc sur le Mi 10 Lite devrait partir très vite. Avec plus de 150€ de remise sur un tĂ©lĂ©phone Ă moins de 400€, c’est une très belle affaire. C’est d’autant plus impressionnant que le tĂ©lĂ©phone n’est sorti que depuis quelques mois seulement.

Si vous cherchez un Mi 10 Lite Ă un prix bas, c’est le moment de foncer. Il est clair que cette promotion spĂ©ciale Black Friday ne durera pas jusqu’Ă la fin de la journĂ©e. Le stock pourrait bien partir dans les minutes qui suivent, il ne faut donc plus hĂ©siter. Cdiscount termine son Black Friday Ă minuit, donc il sera trop tard demain dans tous les cas.

