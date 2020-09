Box internet : 2 promos de folie qui vont vous faire changer de fournisseur 🔥

Changer de box Internet est beaucoup plus simple qu’il n’y parait. Il suffit de quelques minutes pour faire rĂ©duire le prix de cette dĂ©pense mensuelle grâce Ă ces meilleurs deals poussĂ©s par les opĂ©rateurs. Aujourd’hui, vous avez droit Ă d’excellentes offres sur les abonnements de RED by SFR et Bouygues Telecom. Les offres promo sont sĂ©duisantes et vous permettront de rĂ©aliser des Ă©conomies tous les mois en trouvant la meilleure box Internet du moment.

RED by SFR, une box Internet tout en simplicité

C’est un fait, RED by SFR continue de s’imposer sur le marchĂ© du forfait mobile et des box Internet. Le français a des arguments de poids qui justifient largement son succès auprès du public, dont le fait qu’il affiche une offre unique Ă prix cassĂ©. Le tarif bas n’est pas l’unique avantage, car le FAI met aussi en avant d’autres avantages, dont la prĂ©sence d’options facultatives et l’absence d’engagement. La formule se veut transparente et efficace. Il s’agit d’une des offres qui pourra vous permettre de faire des belles Ă©conomies Ă court terme… comme Ă long terme.

Grâce Ă la vente flash du jour, la box Internet de RED by SFR baisse de façon permanente Ă 23 euros par mois au lieu de 33 euros pour la fibre en très haut dĂ©bit (500 Mb/s ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles. Dans le cas oĂą vous n’avez pas accès Ă la Fibre, l’offre ADSL vous revient Ă 16 euros par mois seulement. Sur l’abonnement Fibre, c’est -30% d’Ă©conomies que vous faites dès la souscription auprès de l’opĂ©rateur. Habituellement, il revient Ă 36 euros par mois. Surprise, le premier mois est offert (Fibre ou ADSL), de quoi faire des Ă©conomies de suite. Attention, l’offre flash se termine dans quelques jours.

Pour dĂ©couvrir cette box Internet de RED by SFR, c'est par ici :

Concrètement, le prix de cette box Internet est un argument de choc. C’est loin d’ĂŞtre le seul, car RED by SFR dispose de quelques qualitĂ© indĂ©niables face Ă ses concurrents. L’offre est sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez quitter le fournisseur pour un autre sans avoir Ă payer de frais supplĂ©mentaires. Vous avez aussi l’assurance que ce tarif ne doublera pas et n’augmentera pas au bout d’un an, ce qui est le cas de beaucoup de rivaux de RED by SFR. Pour rĂ©sumer, vous profitez du meilleur prix sur toute la durĂ©e de votre prĂ©sence chez l’opĂ©rateur.

RED by SFR dote sa box Internet d’options optionnelles —vous pouvez choisir de les prendre ou non. L’une d’entre elles vous donne accès Ă l’option TV avec 35 chaĂ®nes pour 2 euros de plus par mois. Pour 4 euros supplĂ©mentaires, vous avez droit Ă l’option TV avec 100 chaĂ®nes, de quoi ĂŞtre tranquille sans trop dĂ©penser. Vous n’ĂŞtes pas obligĂ© de vous tourner vers ces options et pouvez dĂ©cider de conserver le meilleur tarif.

Bouygues Telecom, trois offres box Internet pour la rentrée

Si la rentrĂ©e est passĂ©e, Bouygues Telecom a dĂ©cidĂ© de suivre RED by SFR dans les offres flash sur ses box Internet. L’opĂ©rateur concurrent a rĂ©agi en dĂ©voilant trois belles offres qui ont aussi droit Ă des arguments de choix susceptibles de plaire Ă un très grand nombre. Parmi elles, c’est la Bbox Must qui profite du meilleur tarif sur cette pĂ©riode de rentrĂ©e.

Avec cette offre flash de Bouygues Telecom, la box Internet Bbox Must chute Ă 14, 99 euros par mois pour la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles ainsi que 180 chaĂ®nes TV. Autant dire que la promotion est attrayante et qu’elle nous permet des Ă©conomies de choix par rapport au prix de base. Le tarif est valable pendant 12 mois puis il revient Ă la normale avec 36,99 euros par mois. La pĂ©riode d’engagement est d’un an, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de partir avant la hausse de prix.

Bouygues Telecom propose Ă©galement sa box Internet Bbox Ultym. En ce moment, elle revient Ă 24,99 euros par mois pendant un an pour le très haut dĂ©bit (1 Gb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles, le dĂ©codeur TV en 4K avec 180 chaĂ®nes, le bouquet presse LeKiosk (Cafeyn) ainsi qu’un bonus supplĂ©mentaire. Une fois de plus, le prix est valable un an puis il remonte Ă 41,99 euros par an. L’engagement de durĂ©e est Ă©galement d’un an.

Comme avec RED by SFR, il faut nĂ©cessairement ĂŞtre nouveau client pour profiter des offres en cours proposĂ©es par Bouygues Telecom. Ce dernier propose actuellement deux belles offres sur ses box Internet, sachant que la qualitĂ© du rĂ©seau et les performances du groupe sont reconnues depuis de nombreuses annĂ©es. L’opĂ©rateur se dĂ©marque aussi avec un support client efficace qui rĂ©pondra Ă vos questions.

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’une nouvelle TV, Bouygues Telecom a une offre pour vous. Avec la formule BBox Smart TV, vous avez droit Ă un nouvelle TV 4K Samsung Ă partir de 49 euros en plus d’une box Internet. De quoi faire des Ă©conomies en plus de profiter d’un nouveau tĂ©lĂ©viseur haut de gamme Ă prix mini.

Pour dĂ©couvrir les box Internet de Bouygues Telecom, c'est par ici :

