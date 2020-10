Box internet : les 2 deals qui vous feront résilier votre offre actuelle

On le sait, changer de box Internet peut sembler un peu difficile de prime abord. En réalité, l’opération est simple et ne prend pas plus de quelques minutes. Le tout pour faire des économies à court comme à long terme, autant dire que c’est pertinent.

Cette affirmation est d’autant plus vraie que certains FAI ont étendu leurs offres spéciales de la rentrée. C’est le cas de RED by SFR et Bouygues Telecom. Ce dernier a toutefois annoncé que son deal (unique) sur la Bbox Must se finira ce dimanche. Si vous voulez vous équiper à moindres frais, c’est aujourd’hui qu’il faut foncer chez lui.

Bouygues Telecom et 3 box Internet au top niveau

Si Bouygues Telecom a tendance à s’aligner sur RED by SFR quand il s’agit de faire chuter les prix de ses box Internet, le fournisseur a décidé de prendre de l’avance sur son rival. Il avance 3 deals généreux, dont une formule ultra attractive : la Bbox Must. Ce deal spécial se finit déjà ce dimanche soir, il ne faut donc plus tarder.

Comme expliqué, la box Internet la plus compétitive est la Bbox Must. Elle revient actuellement à 14, 99 euros par mois pour la Fibre très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que 180 chaînes TV. Clairement, vous ne trouverez pas mieux chez la concurrence. Aucun acteur ne propose un deal aussi convaincant en ce moment.

Découvrir la Bbox Must

Ce tarif est valable pendant 12 mois, puis il repasse à 36,99 euros par mois. Ce dernier est le prix de la box internet quand il n’y a pas de remise. L’engagement de durée auprès du fournisseur est de 12 mois (un standard dans l’industrie), vous avez la possibilité de partir avant l’augmentation des prix. Les économies sur la période sont de plus de 50%, c’est extra pour un tel produit.

La seconde box Internet de Bouygues Telecom plait aussi à beaucoup d’utilisateurs. Baptisée Bbox Ultym, elle coûte 24,99 euros par mois pour le très haut débit (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et les mobiles, le décodeur TV en 4K avec 180 chaînes, le bouquet Cafeyn ainsi qu’un bonus supplémentaire. Une fois de plus, le prix est valable un an —soit la même durée que l’engagement auprès du FAI.

Comme chez RED by SFR, les box Internet Bouygues Telecom requièrent que les utilisateurs soient des « nouveaux » clients. Si vous faites ce choix, vous êtes assuré de profiter d’une excellente qualité de réseau. Le service client est aussi reconnu par le public, que ce soit en ligne ou dans les boutiques. Si ces points sont importants pour vous, vous êtes garantis de trouver votre bonheur avec ces offres.

Si vous êtes en quête d’une nouvelle TV de qualité, mais que vous ne voulez pas dépenser trop, Bouygues Telecom a une belle proposition à vous faire. Actuellement, l’offre Bbox Smart inclut une box Internet… et un téléviseur Samsung 4K à partir de 49 euros seulement. Autant dire que les économies sur votre nouvelle TV premium sont très séduisantes en plus de vous faire bénéficier d’une belle formule.

Pour en savoir plus sur les box Internet Bouygues Telecom, c’est par ici :

Découvrir les Bbox

RED by SFR, une box en grande simplicité

RED by SFR domine le marché des box Internet autant que celui des forfaits mobiles. Il n’a fallu que quelques années à l’opérateur pour occuper cette place dans un secteur très concurrentiel. Les avantages mis en avant par ce FAI sont multiples, sachant qu’ils ne se limitent pas seulement au prix. L’abonnement du fournisseur s’accompagne d’options qui vous permettent de personnaliser au mieux votre box selon vos besoins.

Avec la promo mise en avant chez RED by SFR, la box Internet coûte 23 euros par mois au lieu de 33 euros pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement, 500 Mb/s en envoi) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. L’offre ADSL est à 16 euros mensuel. Surprise, le fournisseur vous offre le premier mois, peu importe que vous ayez choisi la formule Fibre ou ADSL.

Avec l’abonnement Fibre, ce sont des économies de 30% que vous faites dès que vous souscrivez à cette formule. Vous avez de quoi baisser vos dépenses mensuelles très rapidement. Comme Bouygues Telecom, la promotion de RED by SFR prend fin dans quelques jours.

Pour découvrir la box Internet de RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

Le prix de la box Internet de RED by SFR est très séduisant. C’est loin d’être le seul argument du fournisseur : il a d’autres cartes en main qui justifient son succès dans un secteur très compétitif. On note par exemple que cette offre est sans engagement de durée, ce qui vous permet de quitter l’acteur quand vous le souhaitez sans justification, ni frais.

Sinon, RED by SFR indique le prix ne doublera pas au bout d’un an ni plus tard, ce qui vous permet d’être certain de bénéficier du meilleur tarif pendant toute la durée où vous êtes client. C’est loin d’être le cas de tous les concurrents du fournisseur de box internet sur le marché.

Cette box Internet inclut également des options facultatives que vous pouvez décider de choisir ou non. Avec la première, vous avez droit à l’option TV avec 35 chaînes pour 2 euros de plus par mois. Si ce n’est pas suffisant, vous pouvez également choisir l’option TV avec 100 chaînes pour 4 euros de plus par mois. Sinon, vous avez également la possibilité de garder l’offre de base afin de profiter du meilleur deal en cours —soit 23 euros par mois seulement.