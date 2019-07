Box internet : 2 offres flash qui disparaissent sous 24 heures 🔥

D’un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com Ă un autre, la box internet peut voir son prix varier du tout au tout – alors mĂŞme que le contenu mĂŞme de l’offre est le mĂŞme. Il faut vraiment faire attention, et il faut savoir analyser pour trouver la meilleure box internet du marchĂ©. En ce moment, le fournisseur RED by SFR a une promotion spĂ©ciale (jusqu’Ă demain soir) qu’il ne faut surtout pas rater ce dimanche. Vous pouvez faire des Ă©conomies sans difficultĂ©.

Changer de box internet peut paraĂ®tre plus compliquĂ© que de changer de forfait mobile. Certes. Mais la diffĂ©rence de prix et les Ă©conomies possibles sont autrement plus grandes, et cela vaut le coup de s’y lancer. Sur une annĂ©e, vous pouvez très facilement Ă©conomiser 200€ d’un opĂ©rateur Ă un autre. Pour vous aider Ă vous en sortir, nous avons sĂ©lectionnĂ© 2 offres spĂ©ciales – dont celle de RED by SFR qui est juste stratosphĂ©rique – qui pourraient vous plaire.

RED by SFR : la box internet Ă ne pas manquer

En plus d’avoir l’un des meilleurs forfaits mobiles du marchĂ©, RED by SFR est Ă©galement un fournisseur d’accès internet. L’opĂ©rateur a voulu simplifier toutes les offres du marchĂ© pour offrir des solutions uniques et transparentes Ă ses clients. Cette box internet est tout ce que l’on ne retrouve pas chez les concurrents, et son tarif est Ă couper le souffle. La promotion se termine dĂ©jĂ lundi soir, il ne faut surtout pas manquer ce crĂ©neau.

Tout d’abord, pour ce qui est des caractĂ©ristiques techniques de cette box internet RED by SFR, elle s’accompagne de la Fibre avec le très haut dĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 400 MB/s en envoi) ainsi que les appels vers les fixes et mobiles illimitĂ©s pour 22€ par mois. Hors pĂ©riode de promotion, l’option « très haut dĂ©bit » est facturĂ©e 5€ par mois, et l’option « appels illimitĂ©s vers les mobiles » est aussi disponible Ă 5€ par mois. Une option TV (35 chaines) est disponible pour 2€ par mois en plus.

Donc non seulement vous Ă©conomisez 10€ par mois sur le tarif classique, mais en plus ce tarif dĂ©fie toute concurrence. Comme vous le verrez plus bas chez Bouygues Telecom – qui pourtant propose un très bon prix en ce moment – l’abonnement Ă la box internet RED by SFR n’est vraiment pas cher. Et ce n’est pas parce que le prix est avantageux qu’il y a une complexitĂ© administrative : RED by SFR est sans engagement. Mieux encore, ce tarif affichĂ© est valable Ă vie. Ce sont deux autres avantages que l’on ne retrouve chez aucun autre opĂ©rateur du marchĂ© français.

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues Telecom toujours en embuscade

RED by SFR est un opĂ©rateur uniquement en ligne, il n’y a donc pas de boutique physique. Cela ne lui empĂŞche pas d’avoir le soutien de l’Ă©quipe technique de SFR qui apporte tout son savoir-faire pour l’installation Ă domicile. Chez Bouygues Telecom, on est un peu plus traditionnel, ce qui va en rassurer certains. Mais au delĂ de ça, les tarifs ne sont pas les mĂŞmes – bien que le fournisseur d’accès internet ait quand mĂŞme un tarif plus gĂ©nĂ©reux que tous ses homologues.

Chez Bouygues Telecom, on ne propose pas une – mais bien 3 box internet diffĂ©rentes : la Bbox Fit, Must et Ultym. Ci-dessous, nous vous avons fait un petit dĂ©tail sur chacune de ces box internet, ce qui vous permettra de voir quelle offre Bouygues Telecom vous plait le mieux et rĂ©pond Ă vos besoins. Il faut au prĂ©alable savoir que toutes imposent une pĂ©riode d’une annĂ©e d’engagement minimum, et le tarif affichĂ© en promotion jusqu’Ă demain n’est pas valable Ă vie.

La Bbox Fit de Bouygues Telecom inclut depuis quelques mois la Fibre avec le haut débit (200 MB/s en téléchargement, 100 MB/s en envoi) mais aussi les appels illimités vers les fixes pour 14,99€ par mois pendant la première année. Au delà , il faut compter 26,99€ par mois. La deuxième box internet du groupe, la Bbox Must, inclut un meilleur débit (500 MB/s en téléchargement, 300 MB/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles, 180 chaînes TV et 128 Go de stockage pour 17,99€ par mois la première année. Au delà , il faut compter 34,99€ par mois.

Que ce soit les Bbox Fit ou Must – tout comme la Bbox Ultym – elles impliquent une annĂ©e d’engagement. Cette dernière box internet vient avec la totale : Fibre avec un dĂ©bit proche de celle de RED by SFR (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 500 MB/s en envoi), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV, un dĂ©codeur 4K, 128 Go de stockage ainsi que divers bonus pour 22,99€ par mois pendant un an. Au delĂ , l’addition est salĂ©e puisque la Bbox Ultym coĂ»tera alors 41,99€ par mois.

Comme vous pouvez le voir de manière très objective, la box internet RED by SFR est vraiment incroyable – et sur la durĂ©e vous Ă©conomisez vraiment beaucoup. Il n’en reste pas moins que Bouygues Telecom est un acteur très sĂ©rieux sur le marchĂ©, et qu’il est rĂ©putĂ© pour la qualitĂ© de son rĂ©seau. Pour tout savoir sur l’offre spĂ©ciale sur la box internet de cet opĂ©rateur (qui expirent dans les heures Ă venir), c’est ici que ça se passe :

Voir l’offre Bouygues