Box internet : les 2 offres qui vous feront résilier (très vite) 🔥

La rentrée est passée et les fêtes de Noël vont arriver plus vite que prévu, c’est une bonne occasion de se préparer en faisant des économies. Pour ce faire, vous pouvez réduire les frais en changeant de box Internet. La box, c’est le projet qu’on a tendance à repousser alors qu’il est facile à mettre en place et qu’il peut vous faire baisser vos dépenses de manière drastique.

Ce week-end, deux box Internet attirent notre attention grâce à des arguments de poids. Ce sont RED by SFR et Bouygues Telecom qui dévoilent des deals très avantageux capables de vous faire réaliser des économies bien réelles. Par contre, les promotions actuelles se terminent dans quelques heures (lundi soir), il faut faire preuve de rapidité.

RED by SFR, une box Internet qui va au plus facile

RED by SFR a largement participé à simplifier le marché des box Internet. Et pour cause, le fournisseur évite tous les écueils classiques comme l’engagement de durée, la multiplicité des offres ou encore les prix en hausse après un an. Il a simplifié son offre unique afin qu’elle soit accessible et lisible par le plus grand nombre de personnes en quête d’un forfait à prix réduit. Autant dire que le tarif est attrayant à court comme à long terme. Sans surprise, la formule se hisse parmi les meilleures box internet du moment.

Plus concrètement, la box Internet de RED by SFR comprend la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités (fixes et mobiles) pour 23 euros par mois seulement. L’option TV avec 35 chaînes revient à 2 euros par mois et l’option 100 chaînes TV à 4 euros par mois. Le FAI ne propose d’une formule unique accompagnée d’options afin que son offre soit la plus compréhensible possible. Cerise sur le gâteau, vous avez droit à un mois gratuit (que ce soit avec l’offre Fibre ou ADSL).

Voir l’offre RED by SFR

La box Internet de RED by SFR est très populaire. Son prix justifie son succès, mais aussi le fait qu’elle soit sans engagement. Il est possible de résilier aisément après 3 mois ou plus s’il a une contrainte quelconque. Les tarifs n’ont pas non plus vocation à doubler après un an – comme le font la majorité des concurrents du fournisseur. Ce dernier s’engage à ce qu’il reste stable.

Bouygues Telecom, 3 box au top

Bouygues Telecom s’aligne assez régulièrement sur les tarifs des box Internet de RED by SFR ainsi que les promotions en cours. Ce week-end, le fournisseur propose trois formules à des prix compétitifs, dont la Bbox Must. Cette formule se veut simple et efficace en plus d’afficher un tarif vraiment accessible. Attention, tous les deals se finissent ce dimanche soir.

La box Internet Bbox Must revient actuellement à 21,99 euros par mois pendant un an pour le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités (fixes et mobiles) ainsi que 180 chaines TV et un décodeur 4K. Cette offre est valable durant un an puis le prix remonte à 36,99 euros par mois. La période d’engagement est de 12 mois.

Découvrir la Bbox Must

Outre la box Internet Bbox Must, Bouygues Telecom affiche deux autres formules la Bbox Fit et la Bbox Ultym. La première revient à 14,99 euros par mois pendant un an et se présente comme l’offre la plus basique chez le fournisseur. La Bbox Ultym est la déclinaison la plus haut de gamme de Bouygues Telecom et elle peut s’avérer pertinente selon vos besoins. Elle revient à 27,99 euros par mois pendant un an.

La Bbox Ultym comprend la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement,) les appels illimités (fixes et mobiles), 180 chaines TV avec un décodeur 4K, un bouquet presse et un bonus pour 27,99 euros par mois. Après un an, le prix est de 45,99 euros mensuel. Avec ce fournisseur, vous avez tout à fait la possibilité de vous rendre en boutique pour demander de l’aide ou poser des questions sur un produit —ce qui peut être pratique.

Toutes ces box Internet demandent d’être nouveau client auprès de Bouygues Telecom. Dans le cas des trois offres, la période d’engagement auprès du fournisseur est de 12 mois. C’est pile le durée où vous avez droit au meilleur tarif, vous pouvez donc faire de grosses économies et quitter l’opérateur télécom avant que les prix augmentent au bout d’un an.

Il faut aussi évoquer une dernière offre de Bouygues Telecom. Baptisée Bbox Smart TV, elle comprend une box Internet et un téléviseur premium. Pour 49 euros, vous pouvez profiter d’un nouveau téléviseur type smart TV 4K de Samsung en plus de la box avec engagement (24 mois) auprès du fournisseur.

Pour voir les box Internet de Bouygues Telecom, c’est ici :

Découvrir les Bbox

Comment bien choisir sa box Internet ?

La box Internet de RED by SFR fait partie des meilleures offres du marché, car elle accorde un confort de choix à ses utilisateurs sur le long terme. Toutes les box de Bouygues Telecom, surtout le Bbox Must et la Bbox Ultym sont très séduisantes la première année sachant que leur prix est moins onéreux que celui du concurrent. Après un an, c’est RED by SFR qui gagne en pertinence. En somme, il faut donc choisir entre confort et le prix.

Côté réseau, les deux box Internet se valent. Pour ce qui est du support client, Bouygues Telecom a un peu d’avance sur Bouygues Telecom, car il vous permet de profiter d’une aide en ligne ou au téléphone en plus de ses magasins physiques. De son côté, RED by SFR vous apportera une assistance dématérialisée, un positionnement justifié par le prix très bas à long terme.