Box internet : 2 offres flash qui expirent d’ici à 24 heures 🔥

Chez un fournisseur d’accès internet, la box internet est un produit globalement plus onĂ©reux qu’un simple forfait mobile. En raison d’un manque de transparence de certains acteurs et d’une complexitĂ© des offres sur ce produit, il est devenu difficile de s’y retrouver. RED by SFR a bouleversĂ© le marchĂ© il y a quelques temps avec une offre claire et compĂ©titive. Actuellement, cet opĂ©rateur tĂ©lĂ©com fait mĂŞme une promotion supplĂ©mentaire sur sa box internet qui devient tout simplement imbattable.

Mais au delĂ de RED by SFR, on voit d’autres acteurs traditionnels qui essaient de s’adapter Ă cette nouvelle donne. Par exemple, Bouygues Telecom et son offre de 3 box, certes moins flexibles et plus onĂ©reuses, a voulu s’adapter. Les acteurs plus traditionnels ont davantage de mal. Ci-dessous, vous pourrez comparer ces deux offres de box internet, et juger laquelle est la meilleure. Par rapport Ă votre offre actuelle, vous pouvez faire baisser votre facture jusqu’Ă 200€ par an.

RED by SFR : 200€ de moins avec la box internet ?

LancĂ©e en 2013, RED by SFR est la marque sans engagement et disponible sur internet du groupe SFR. Elle se distingue avec des forfaits mobiles et une box internet qui offrent un maximum de flexibilitĂ© : sans engagement, tarif valable Ă vie, contenu de l’offre compĂ©titif. En ce moment, RED by SFR paraĂ®t imbattable, et aucun concurrent se tente de rivaliser sur les deux produits. Il faut savoir que ces offres flash se finissent dĂ©jĂ dans 24 heures, c’est la dernière chance de les saisir.

Ici, nous nous concentrons sur la box internet de RED by SFR – et sa promotion actuelle. On retrouve ainsi la fibre avec un dĂ©bit de 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et les appels illimitĂ©s vers les fixes ainsi que les mobiles pour 22€ par mois. Il faut savoir qu’en temps normal, l’option pour avoir ce très haut dĂ©bit est disponible pour 5€ supplĂ©mentaires, et les appels vers les mobiles nĂ©cessitent aussi 5€ en plus. Ici, vous Ă©conomisez ainsi pas moins de 10€ jusqu’Ă la fin de l’offre spĂ©ciale, ce lundi soir.

Mais encore une fois, mĂŞme sans la promotion, cette box internet est considĂ©rĂ©e comme une excellente affaire. Donc profitez de cette offre Ă©clair jusqu’Ă demain pour Ă©conomiser encore plus. Comme vous le verrez en la comparant ci-dessous avec Bouygues Telecom, le prix est deux fois moins Ă©levĂ© pour la box RED by SFR sur le long terme : le tarif affichĂ© de 22€ est garanti Ă vie, et il n’Ă©voluera pas au bout d’une annĂ©e. A noter qu’une option Ă 2€ par mois permet d’avoir 35 chaines TV.

Le dernier point qui distingue la box internet RED by SFR de toutes ses rivales, c’est le fait qu’elle soit sans engagement pour le client. Que ce soit Free, Orange, Bouygues Telecom ou mĂŞme SFR, aucun acteur ne propose de box internet sans engagement dans une offre. Il faut toujours souscrire au minimum Ă une annĂ©e, ce qui oblige Ă prendre un rĂ©el engagement financier – avec le risque d’ĂŞtre déçu.

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues Telecom est actif pour l’Ă©tĂ©

Bouygues Telecom fait partie des opĂ©rateurs plus traditionnels, et sa marque sans engagement qui rivalise avec RED by SFR – B&YOU – se contente de faire des forfaits mobiles. C’est donc la maison mère uniquement qui propose des box internet que l’on peut souscrire aussi bien dans des boutiques que sur internet. Contrairement Ă RED by SFR qui propose une box « Ă la carte » avec des options, l’opĂ©rateur Bouygues Telecom propose 3 types de box internet de manière standardisĂ©e. C’est ce que l’on retrouve chez la plupart des fournisseurs d’accès internet.

Les offres vont de la plus basique à la plus complexe, et les tarifs sont logiquement adaptés. La première box internet, la Bbox Fit inclut désormais la fibre avec une vitesse de 200 MB/s en téléchargement et les appels illimités vers les fixes (et non les mobiles) pour 14,99€ par mois pendant un an. Le client est engagé sur la première année, et après il devra débourser 26,99€ par mois pour cette même offre.

La seconde box internet est la Bbox Must de Bouygues Telecom : elle inclut Ă©galement la fibre avec un dĂ©bit de 500 MB/s en tĂ©lĂ©chargement, les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles, 180 chaines TV et 128 Go de stockage Ă un prix de 17,99€ par mois pendant un an. Il y a Ă©galement une pĂ©riode d’engagement sur les 12 premiers mois, et le tarif remonte ensuite Ă 34,99€ par mois pour cette mĂŞme offre.

La dernière box est la Bbox Ultym, et comme son nom l’indique, c’est la plus complète de toutes : la fibre avec un dĂ©bit de 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles, 180 chaines TV, un dĂ©codeur 4K, 128 Go de stockage et un bonus pour 22,99€ par mois pendant un an. Au delĂ de cette pĂ©riode qui est avec engagement, le tarif monte Ă 41,99€ par mois. Si elle est Ă©videmment bien plus complète que la box internet RED by SFR, elle est aussi 2 fois plus chère : pour ceux qui veulent juste un bonne connexion rapide, ce n’est pas forcĂ©ment très utile.

Pour retrouver les box internet de Bouygues Telecom, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues