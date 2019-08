Box internet : 2 offres flash, dont une vraiment imbattable 🔥

Alors que la rentrĂ©e reprend tout juste, c’est le moment de prendre de bonnes dĂ©cisions et changer de box internet devrait en faire partie. Pour ceux qui cherchent Ă rĂ©duire leurs coĂ»ts avant la fin d’annĂ©e, ce produit devrait vous permettre de faire des Ă©conomies de plusieurs centaines d’euros si vous savez bien le choisir.

En effet, nombreux sont les opĂ©rateurs qui essaient de mettre un maximum d’opacitĂ© dans leur offre pour facturer des frais Ă©levĂ©s. RED by SFR casse ces codes avec une offre transparente, comprĂ©hensible et peu chère. De son cĂ´tĂ©, sa maison mère, SFR, a Ă©galement avancĂ© de très belles promotions pour la rentrĂ©e, et elle n’hĂ©site pas Ă pousser sa nouvelle Box 8 pour les amateurs de technologie.

La box internet RED by SFR, l’indispensable

RED by SFR ne fait pas que des forfaits mobiles, il est Ă©galement actif sur le marchĂ© de la box internet. Comme toujours, l’opĂ©rateur conserve les mĂŞmes mots d’ordre : simplicitĂ©, transparence et bon marchĂ©. Avec la promotion actuelle, la box internet de RED by SFR est Ă tomber Ă la renverse. Nous vous dĂ©fions de comparer celle-ci avec votre offre actuelle, elle sera probablement bien meilleure.

Par dĂ©faut, il faut savoir que la box internet de RED by SFR est sans engagement et son prix est garanti Ă vie. Ce sont deux points que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, puisque les opĂ©rateurs aiment tous imposer une annĂ©e d’engagement contractuelle et des tarifs qui Ă©voluent au delĂ de la première annĂ©e. Cela montre dĂ©jĂ l’honnĂŞtetĂ© et la transparence de RED by SFR, qui laisse ses clients libres de dĂ©cider.

Pour en venir Ă l’offre spĂ©ciale du moment, qui expire sous peu, elle s’accompagne de la Fibre avec un très haut dĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement et 400 M/Bs en envoi) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour 22€ par mois. Cette offre, qui par dĂ©faut est dĂ©jĂ gĂ©nĂ©reuse, inclut 2 options qui en temps normal sont facturĂ©es chacune 5€ par mois. Vous avez donc une box internet avec 30% de remise supplĂ©mentaire en ce moment, pour une durĂ©e illimitĂ©e.

Voir l’offre RED by SFR

Mais cela ne s’arrĂŞte pas lĂ : en ce moment, et jusqu’Ă lundi, RED by SFR offre aussi le premier mois gratuit. C’est donc une Ă©conomie supplĂ©mentaire que vous pouvez rĂ©aliser si vous souscrivez Ă l’offre d’ici lĂ . A noter que les amateurs de tĂ©lĂ©vision pourront aussi souscrire Ă une option TV pour 2€ ou 4€ par mois, selon le nombre de chaines qu’ils souhaitent s’offrir.

SFR surfe sur sa Box 8

Chez SFR aussi, on voit de très belles promotions sur la rentrĂ©es sur toutes les offres box internet SFR Fibre, SFR Fibre Power et SFR Fibre Premium. Pour chacune de ces trois offres, les clients peuvent ensuite choisir s’il veulent le modèle standard de la box, ou s’ils souhaitent la toute dernière SFR Box 8 qui a Ă©tĂ© officialisĂ©e la semaine dernière.

Ci-dessous, le détail de chaque box internet en promotion :

Pour ceux qui veulent bĂ©nĂ©ficier de la nouvelle Box 8 de SFR, il faudra ensuite rajouter une cotisation mensuelle de 5€ Ă chacune de ces offres – que ce soit pendant la première annĂ©e en promotion ou par la suite.

Pour rappel, cette box est la première en France Ă s’accompagner d’un Wi-Fi 3x plus puissant qu’une box internet classique, d’une compatibilitĂ© en 4K HDR et d’un assistant vocal intĂ©grĂ©.

Pour découvrir la promotion sur la box internet SFR :

Voir l’offre SFR