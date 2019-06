Box internet : 2 deals imbattables qui finissent ce soir à minuit 🔥

Changer de box internet n’est pas toujours facile, et cela dissuade beaucoup de clients de changer d’opĂ©rateur. Toutefois, avec les offres sur ce produit qui sont valables jusqu’Ă ce soir, il serait vraiment très dommage de ne pas considĂ©rer de changement. Selon vos besoins – fibre, TV, tĂ©lĂ©phonie – il y a des offres spĂ©ciales très flexibles qui vous permettent de rĂ©duire sensiblement vos coĂ»ts sur la box. RED by SFR a une offre imbattable jusqu’Ă minuit, ce lundi 17 juin 2019.

D’un fournisseur d’accès internet Ă un autre, les box internet ont parfois des caractĂ©ristiques très similaires et pourtant des tarifs très diffĂ©rents. Il faut donc faire très attention lorsqu’on s’engage chez un opĂ©rateur. C’est d’autant plus vrai depuis que des acteurs en ligne et sans engagement comme RED by SFR ont inondĂ© le marchĂ© avec des offres très compĂ©titives. Cela ne vous coĂ»te rien de regarder rapidement les promotions ci-dessous et les comparer avec votre offre existante – la probabilitĂ© qu’elle soit meilleure est très forte.

RED by SFR : la box internet Ă prendre d’urgence

Si RED by SFR est connu pour ses excellents forfaits mobiles, la marque crĂ©Ă©e en 2013 par le groupe SFR a Ă©galement une box internet unique. Et comme vous allez le dĂ©couvrir, c’est tout simplement la meilleure box du marchĂ© en ce moment. La première chose Ă savoir est qu’elle est sans engagement, ce qui permet Ă quiconque de rĂ©silier dès lors qu’il n’est plus satisfait du service. A titre de comparaison, l’archi-majoritĂ© des concurrents sur le marchĂ© français offrent des box internet – avec au minimum une annĂ©e d’engagement.

Deuxième point positif pour cette box internet, les caractĂ©ristiques techniques et le prix : pour 22€ par mois, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de la Fibre (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 400 MB/s en envoi) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles. C’est tout simplement exceptionnel, en sachant que vous Ă©conomisez par rapport au tarif normal 10€ par mois sur l’addition. Au passage, la box internet RED by SFR, mĂŞme sans promotion, est dĂ©jĂ considĂ©rĂ©e comme l’une des meilleures du marchĂ© A noter que RED by SFR vient d’augmenter le dĂ©bit montant Ă 400 MB/s, ce que l’on ne voit chez quasiment aucun concurrent. Vous pouvez ensuite rajouter 2€ par mois pour 35 chaĂ®nes TV.

Enfin, le dernier point vraiment convaincant pour cette box internet, c’est le fait que le tarif affichĂ© soit garanti Ă vie : aussi longtemps que le client restera chez RED by SFR, il sera assurĂ© de bĂ©nĂ©ficier de ce tarif avantageux. Pour reprendre l’exemple de la concurrence (vous le verrez dans l’autre bon plan chez Bouygues Telecom ci-dessous), les tarifs promotionnels sont gĂ©nĂ©ralement valables uniquement pour la première annĂ©e.

Pour bĂ©nĂ©ficier de cette offre extra sur la box internet RED by SFR, c’est ici qu’il faut aller, et souscrire avant minuit :

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues Telecom et son offre sur les Bbox

Si RED by SFR est une marque sans engagement disponible en ligne, Bouygues Telecom est un fournisseur d’accès internet plus classique. Cela ne lui empĂŞche pas d’essayer de se distinguer de ses homologues avec des offres spĂ©ciales valables pendant quelques heures encore. S’il n’est Ă©videmment pas aussi compĂ©titif que la box internet de RED by SFR, cela reste un très bon compromis pour ceux qui veulent opter pour un opĂ©rateur plus classique.

En ce moment, Bouygues Telecom a une offre spĂ©ciale sur ses trois Bbox : Ultim, Must et Fit. La Bbox Fit de Bouygues Telecom inclut la fibre (ce qui n’Ă©tait pas le cas il y a quelques semaines encore) avec un dĂ©bit de 200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et les appels vers les fixes en illimitĂ© pour 14,99€ par mois pour la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, qui est aussi une pĂ©riode d’engagement, la box internet passe Ă un prix de 26,99€ par mois.

La deuxième Bbox de Bouygues Telecom inclut la Fibre avec 500 MB/s en tĂ©lĂ©chargement, les appels vers les fixes et mobiles en illimitĂ© ainsi que 180 chaines TV pour 19,99€ par mois pendant un an. Il y a Ă©galement une pĂ©riode d’engagement d’une annĂ©e, après quoi le prix de la box internet remonte Ă 34,99€ par mois. Enfin, la Bbox Ultym est la plus complète de la gamme du marchĂ© : fibre avec 1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, appels vers les fixes et mobiles en illimitĂ©s, 180 chaines TV, un bonus et LeKiosk pour 24,99€ par mois pendant un an, puis 41,99€ par mois ensuite. Au niveau du dĂ©bit, on peut la comparer Ă la box internet RED by SFR – qui cependant est deux fois moins chère après la première annĂ©e.

Pour voir les box internet Bouygues Telecom, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues